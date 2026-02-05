RUGBY
Dónde ver el Seis Naciones 2026 en España: TV, online y horarios clave del torneo
El torneo arranca hoy con un Francia-Irlanda “histórico” por el ajuste del calendario: te contamos cómo seguirlo en España y qué esperar de Francia, Gales e Italia
El Seis Naciones 2026 ya está aquí y lo hace con una rareza que no se ve todos los años: empieza en jueves. Hoy se levanta el telón con un Francia-Irlanda de altura en el Stade de France, un estreno adelantado para esquivar el ruido mediático del arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno. Y a partir de ahí, cinco jornadas de barro, himnos y rivalidades: Francia, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Gales e Italia en formato liga, a una vuelta, con todo por decidir… casi siempre hasta el último suspiro.
Calendario: fechas y partidos clave
El torneo arranca el jueves 5 de febrero y se cierra con traca el sábado 14 de marzo, con un triple menú que puede coronar campeón: Irlanda-Escocia, Gales-Italia y el plato fuerte, Francia-Inglaterra en París, potencial final anticipada.
La primera jornada deja dos citas el sábado 7: Italia-Escocia (15:10) y el clásico Inglaterra-Gales (17:40). Entre medias, volverán a aparecer los duelos que dan identidad al torneo: "Le Crunch" (Francia-Inglaterra), la Calcutta Cup (Inglaterra-Escocia) y los choques celtas que siempre suben la temperatura emocional.
Jornada 1:
- Jueves 5 febrero: Francia – Irlanda (Stade de France) 21:10 horas (CET)
- Sábado 7 febrero: Italia – Escocia (Stadio Olimpico) 14:10 horas (CET)
- Sábado 7 febrero: Inglaterra – Gales (Allianz Stadium, Twickenham) 17:40 horas (CET)
Jornada 2:
- Sábado 14 febrero: Irlanda – Italia (Aviva Stadium) 15:10 horas (CET)
- Sábado 14 febrero: Escocia – Inglaterra (Murrayfield) 17:40 horas (CET)
- Domingo 15 febrero: Gales – Francia (Principality Stadium) 16:10 horas (CET)
Jornada 3:
- Sábado 21 febrero: Inglaterra – Irlanda (Allianz Stadium) 15:10 horas (CET)
- Sábado 21 febrero: Gales – Escocia (Principality Stadium) 17:40 horas (CET)
- Domingo 22 febrero: Francia – Italia (Stade Pierre-Mauroy) 15:10 horas (CET)
Jornada 4:
- Viernes 6 marzo: Irlanda – Gales (Aviva Stadium) 21:10 horas (CET)
- Sábado 7 marzo: Escocia – Francia (Murrayfield) 15:10 horas (CET)
- Sábado 7 marzo: Italia – Inglaterra (Stadio Olimpico) 16:40 horas (CET)
Jornada 5:
- Sábado 14 marzo: Irlanda – Escocia (Aviva Stadium) 15:10 horas (CET)
- Sábado 14 marzo: Gales – Italia (Principality Stadium) 17:40 horas (CET)
- Sábado 14 marzo: Francia – Inglaterra (Stade de France) 20:10 horas (CET)
Así funciona el Seis Naciones: puntos y formato
El Seis Naciones mantiene su estructura tradicional: cinco partidos por selección. La victoria suma 4 puntos, el empate 2 y la derrota 0, con el añadido del picante moderno: bonus ofensivo si marcas 4 ensayos o más y bonus defensivo si pierdes por 7 puntos o menos. En un torneo tan corto, esos detalles son dinamita.
Dónde ver el Seis Naciones 2026 por TV y online en España
En España, el torneo se puede seguir en directo en Movistar Plus+, que ofrece la competición íntegra. Los encuentros se reparten entre los canales #Vamos y Movistar Deportes, y también se pueden ver online a través de la app y la web de Movistar Plus+, con opciones habituales como ver desde el inicio, pausa y consumo bajo demanda según el servicio contratado.
Si tu plan es seguirlo partido a partido, la clave es sencilla: Movistar Plus+ es el “sitio”.
Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa del Seis Naciones, con todos los resultados de los partidos de las cinco jornadas que componen la competición
