Es noticia
Dónde ver el Seis Naciones 2026 en España: TV, online y horarios clave del torneo

El torneo arranca hoy con un Francia-Irlanda “histórico” por el ajuste del calendario: te contamos cómo seguirlo en España y qué esperar de Francia, Gales e Italia

Francia ganó la edición de 2025 del Seis Naciones

Francia ganó la edición de 2025 del Seis Naciones / AP

David Boti

David Boti

Barcelona

El Seis Naciones 2026 ya está aquí y lo hace con una rareza que no se ve todos los años: empieza en jueves. Hoy se levanta el telón con un Francia-Irlanda de altura en el Stade de France, un estreno adelantado para esquivar el ruido mediático del arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno. Y a partir de ahí, cinco jornadas de barro, himnos y rivalidades: Francia, Irlanda, Inglaterra, Escocia, Gales e Italia en formato liga, a una vuelta, con todo por decidir… casi siempre hasta el último suspiro.

Calendario: fechas y partidos clave

El torneo arranca el jueves 5 de febrero y se cierra con traca el sábado 14 de marzo, con un triple menú que puede coronar campeón: Irlanda-Escocia, Gales-Italia y el plato fuerte, Francia-Inglaterra en París, potencial final anticipada.

La primera jornada deja dos citas el sábado 7: Italia-Escocia (15:10) y el clásico Inglaterra-Gales (17:40). Entre medias, volverán a aparecer los duelos que dan identidad al torneo: "Le Crunch" (Francia-Inglaterra), la Calcutta Cup (Inglaterra-Escocia) y los choques celtas que siempre suben la temperatura emocional.

Jornada 1:

  • Jueves 5 febrero: Francia Irlanda (Stade de France) 21:10 horas (CET)
  • Sábado 7 febrero: Italia Escocia (Stadio Olimpico) 14:10 horas (CET)
  • Sábado 7 febrero: Inglaterra Gales (Allianz Stadium, Twickenham) 17:40 horas (CET)

Jornada 2:

  • Sábado 14 febrero: Irlanda Italia (Aviva Stadium) 15:10 horas (CET)
  • Sábado 14 febrero: Escocia Inglaterra (Murrayfield) 17:40 horas (CET)
  • Domingo 15 febrero: Gales Francia (Principality Stadium) 16:10 horas (CET)

Jornada 3:

  • Sábado 21 febrero: Inglaterra Irlanda (Allianz Stadium) 15:10 horas (CET)
  • Sábado 21 febrero: Gales Escocia (Principality Stadium) 17:40 horas (CET)
  • Domingo 22 febrero: Francia Italia (Stade Pierre-Mauroy) 15:10 horas (CET)

Jornada 4:

  • Viernes 6 marzo: Irlanda Gales (Aviva Stadium) 21:10 horas (CET)
  • Sábado 7 marzo: Escocia Francia (Murrayfield) 15:10 horas (CET)
  • Sábado 7 marzo: Italia Inglaterra (Stadio Olimpico) 16:40 horas (CET)

Jornada 5:

  • Sábado 14 marzo: Irlanda Escocia (Aviva Stadium) 15:10 horas (CET)
  • Sábado 14 marzo: Gales Italia (Principality Stadium) 17:40 horas (CET)
  • Sábado 14 marzo: Francia Inglaterra (Stade de France) 20:10 horas (CET)

Así funciona el Seis Naciones: puntos y formato

El Seis Naciones mantiene su estructura tradicional: cinco partidos por selección. La victoria suma 4 puntos, el empate 2 y la derrota 0, con el añadido del picante moderno: bonus ofensivo si marcas 4 ensayos o más y bonus defensivo si pierdes por 7 puntos o menos. En un torneo tan corto, esos detalles son dinamita.

Dónde ver el Seis Naciones 2026 por TV y online en España

En España, el torneo se puede seguir en directo en Movistar Plus+, que ofrece la competición íntegra. Los encuentros se reparten entre los canales #Vamos y Movistar Deportes, y también se pueden ver online a través de la app y la web de Movistar Plus+, con opciones habituales como ver desde el inicio, pausa y consumo bajo demanda según el servicio contratado.

Si tu plan es seguirlo partido a partido, la clave es sencilla: Movistar Plus+ es el “sitio”.

