Dónde ver los Premios Laureus 2026 por TV, online y en directo desde España

Los Premios Laureus volverán a coronar a las grandes estrellas del deporte este lunes 20 de abril a partir de las 20:00 horas (CET). Los mejores deportistas del año se dan cita esta noche en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid con la ambición de llevarse a casa la prestigiosa estatuilla, conocida popularmente como el 'Oscar' del mundo del deporte.

Buena parte de los focos de la noche se encontrarán en la elección del mejor deportista del mundo, con Acaraz, Duplantis, Marc Márquez y Pogacar como nombres destacados en categoría masculina y Aitana Bonmatí, Kipyegon, Ledechy y Sabalenka en categoría femenina.

Este año, cuatro deportistas españoles optan a diferentes estatuillas. Los ya mencionados Carlos Alcaraz y Marc Márquez rivalizarán por el premio a mejor deportista del año, mientras que la tres veces ganadora del Balón de Oro Aitana Bonmatí buscará el premio en categoría femenina. El último nominado nacional es Kilian Jornet, que opta al galardón en la categoría Deportes de Acción.

Carlos Alcaraz, con el Premio Laureus al Deportista Revelación del Año que recibió en 2023. / LAUREUS

Todos los nominados a los Premios Laureus 2026

LAUREUS WORLD SPORTSMAN OF THE YEAR Carlos Alcaraz (España)

Ousmane Dembélé (Francia)

Mondo Duplantis (Suecia)

Marc Márquez (España)

Tadej Pogačar (Eslovenia)

Jannik Sinner (Italia) LAUREUS WORLD SPORTSWOMAN OF THE YEAR Aitana Bonmatí (España)

Melissa Jefferson-Wooden (EE. UU.)

Faith Kipyegon (Kenia)

Katie Ledecky (EE. UU.

Sydney McLaughlin-Levrone (EE. UU.)

Aryna Sabalenka (Bielorrusia) LAUREUS WORLD TEAM OF THE YEAR Selección Femenina de Fútbol de Inglaterra

Equipo Europeo de la Ryder Cup Golf

Equipo Femenino de Críquet de India

McLaren Formula One Team

Oklahoma City Thunder

París Saint-Germain LAUREUS WORLD BREAKTHROUGH OF THE YEAR Désiré Doué (Francia)

João Fonseca (Brasil)

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá)

Luke Littler (Reino Unido)

Lando Norris (Reino Unido)

Yu Zidi (China) LAUREUS WORLD COMEBACK OF THE YEAR Amanda Anisimova (EE.UU)

Egan Bernal (Colombia)

Rory McIlroy (Reino Unido)

Yulimar Rojas (Venezuela)

Leah Williamson (Reino Unido)

Simon Yates (Reino Unido) LAUREUS WORLD ACTION SPORTSPERSON OF THE YEAR Yago Dora (Brasil)

Kilian Jornet (España)

Chloe Kim (EE.UU)

Leal (Brasil)

Molly Picklum (Australia)

Tom Pidcock (Reino Unido) LAUREUS WORLD SPORTSPERSON OF THE YEAR WITH A DISABILITY Gabriel Araújo (Brasil)

Simone Barlaam (Italia)

Catherine Debrunner (Suiza)

Kelsey DiClaudio (EE.UU)

David Kratochvil (Chequia)

Kiara Rodríguez (Ecuador) LISTA PARA EL LAUREUS SPORT FOR GOOD A.S.D Gruppo Sportivo Valanga (Italia)

Fútbol Más (Global)

MindLeaps (Global)

Rugby For Good (Hong Kong, China)

Transformación Social TRASO (México)

¿Dónde ver los Premios Laureus 2026 por TV y en directo?

En España, la gala de los Premios Laureus 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la gala de los Premios Laureus 2026 a través de nuestra narración en directo, así como todos los premiados en las diferentes categorías y las mejores declariones de los protagonistas.