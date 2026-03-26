DARDOS
Dónde ver el Luke Littler vs Stephen Bunting de la Premier League Darts por TV, online y en directo
A qué hora empieza el Luke Littler vs Stephen Bunting y cómo ver la Premier League Darts night 8 desde España
El mundo de los dardos se prepara para vivir un nuevo capítulo de una de sus rivalidades más clásicas. Luke Littler y Stephen Bunting, los dos grandes nombres del circuito, se verán las caras hoy jueves 26 de marzo a partir de las 20:10 horas (CET) en la Premier League Darts night 8 de Berlín, Alemania.
El caprichoso destino ha querido encuadrar a Littler y a Bunting en los cuartos de final. El número 1 del ranking, gran triunfador de la noche anterior de competición, afronta este clásico enfrentamiento como claro favorito debido al mal momento de su gran rival, que encadena cuatro derrotas consecutivas.
El ganador de este clásico del mundo de los dardos avanzará a semifinales, dónde medirá sus fuerzas ante Price o van Veen. Por el otro lado del cuadro, Clayton, Rock, Humphries y Van Gerwen se jugarán el otro billete hacia la gran final.
¿Dónde ver el Littler vs Bunting por TV y en directo?
En España, el duelo entre Luke Littler y Stephen Bunting en los cuartos de final de la Premier League Darts se podrá seguir online y en streaming a través de PDC TV, la señal televisada de la Professional Darts Corporation.
La plataforma de pago cuenta con dos paquetes diferentes, la mensual por 11,99 euros y la anual por 69,99 euros.
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