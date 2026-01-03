Dónde ver la final del Mundial de Dardos 2026 por TV, online y en directo con Luke Littler

El Mundial de Dardos de 2026, uno de los deportes que más se ha popularizado en los últimos años, celebrará hoy sábado 3 de enero a las 21:15 horas (CET) su gran final. El ya icónico Luke Littler se da cita con el neerlandés Gian van Veen en el Alexandra Palace de Londres con el objetivo de volver a alzar este prestigioso trofeo.

Campeón en 2025 y finalista en 2024, Luke Littler afronta esta noche su tercera final consecutiva con la voluntad de afianzar su hegemonía en la disciplina. 'The Nuke' disputará el partido por el título después de tumbar en semifinales a Ryan Searle por un contundente 6-1.

El último obstáculo entre Littler y el título será un Gian van Veen al que le tocó sufrir más para certificar su billete hacia la gran final. 'The Giant' viene de protagonizar un reñido enfrentamiento ante Gary Anderson, al que terminó imponiéndose por un resultado de 6-3.

Gian van Veen será el rival de Luke Littler en la final del Mundial de Dardos 2026 / AP

¿Dónde ver la final del Mundial de Dardos 2026 desde España?

En España, la final del Mundial de Dardos 2026 se podrá seguir online y en streaming a través de PDC TV, la señal televisada de la Professional Darts Corporation. La plataforma de pago cuenta con dos paquetes diferentes, la mensual por 11,99 euros y la anual por 69,99 euros.