Cuándo es, dónde ver y quién juega la Copa de España 2026 de fútbol sala

Granada vuelve a colocarse en el centro del panorama futsalero con la celebración de la 37ª edición de la Copa de España, que tendrá lugar del 19 al 22 de marzo en el Palacio Municipal de Deportes.

Será la tercera ocasión en la que el recinto acoja este prestigioso torneo tras las ediciones de 2009 y 2023.

Equipos participantes

Los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Primera RFEF Futsal competirán por el título:

ElPozo Murcia Costa Cálida Barça Quesos El Hidalgo Manzanares Jimbee Cartagena Costa Cálida Movistar Inter Illes Balears Palma Futsal Jaén Paraíso Interior Viña Albali Valdepeñas

Calendario oficial de la Copa de España Renfe 2026

Cuartos de final

Jueves 19 de marzo

18:00 | Movistar Inter FS - Jimbee Cartagena Costa Cálida .

- . 21:30 | ElPozo Murcia Costa Cálida - Jaén Paraíso Interior.

Viernes 20 de marzo

18:00 | Quesos El Hidalgo Manzanares - Illes Balears Palma Futsal .

- . 21:30 | Barça - Viña Albali Valdepeñas.

Semifinales (sábado 21 de marzo)

18:00 | Ganador del Inter-Jimbee vs. Ganador del ElPozo-Jaén .

vs. . 21:30 | Ganador del Manzanares-Palma vs. Ganador del Barça-Valdepeñas.

Final (domingo 22 de marzo)

18:00 | Los dos vencedores de semifinales se disputarán el título.

Dónde ver la Copa

El torneo podrá seguirse íntegramente en Teledeporte y RTVE Play. Además, varias televisiones autonómicas emitirán los partidos de sus equipos:

Los encuentros en los que juegue el Jaén Paraíso Interio r se podrán ver en Canal Sur .

r se podrán ver en . Los del Barça se podrán seguir, como de costumbre, por Esport3 .

se podrán seguir, como de costumbre, por . IB3 retransmitirá los partidos en los que juege Illes Balears Palma Futsal.

Antecedentes

La Copa de España es uno de los torneos más prestigiosos del fútbol sala nacional y, a lo largo de su historia, ha tenido a Inter Movistar como su gran referente, siendo el club que más veces ha levantado el título, con 8 conquistas.

En las últimas cinco ediciones, la igualdad ha sido la nota dominante, con campeones muy variados: Peñíscola sorprendió en 2025, Barça se proclamó campeón en 2024 y 2022, Jaén Paraíso Interior lo hizo en 2023, y Inter Movistar en 2021. Un escenario que anticipa una nueva edición abierta y competitiva.

PEÑÍSCOLA CAMPEON COPA DE ESPAÑA 2025 / RFEF

Una edición que promete máxima igualdad

Con ocho equipos en gran estado de forma y un calendario comprimido que garantiza emoción desde el primer día, Granada se prepara para vivir una de las Copas más abiertas de los últimos años.

El ambiente, la afición y el nivel deportivo prometen un espectáculo a la altura de una competición histórica.