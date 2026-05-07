Dónde ver el Barça - Sporting CP de la Champions de hockey patines: a qué hora es, TV y canal

Este jueves 7 de mayo llega el momento del Barça. El equipo de hockey patines de Ricard Ares se estrena en la Final a Ocho de la WSE Champions League, que se disputa en el Pabellón Multideportivo Dr. Mário Mexia de Coímbra, y lo hace ante un rival de peso: el Sporting CP.

El Barça y el Sporting CP se conocen bien. Ambos conjuntos se han visto ya las caras esta temporada en el Mundial de Clubes disputado en San Juan. El balance histórico global es ampliamente favorable a los azulgranas: 11 victorias, 2 empates y solo 4 derrotas en 17 enfrentamientos contando todas las competiciones internacionales.

El Sporting, el rival más temido, llega a Coímbra con una temporada extraordinaria a sus espaldas: ya ha ganado la Taça Portuguesa, la Supertaça y el Mundial de Clubes en el curso 25/26. Sus jugadores, con nombres como Rafa Bessa, Alessandro Verona o el exportero azulgrana Xano Edo, pondrán las cosas muy difíciles a los de Ricard Ares.

El Barça, por su parte, llega con la motivación de quien sabe perfectamente lo que está en juego. El club no gana la Champions desde 2018, aunque atesora 22 Copas de Europa en su palmarés, más que ningún otro equipo del continente.

En caso de superar al Sporting CP, el Barça se mediría en semifinales al Benfica, que el miércoles superó al Reus en los penaltis. Ese duelo está programado para el sábado 9 de mayo. La gran final masculina tendrá lugar el domingo 10 de mayo a las 19:00 horas (CEST).

A qué hora es el Barça - Sporting de la Champions de hockey patines

El partido entre Barça y Sporting CP se disputa a partir de las 20:00 horas en España.

Dónde ver el Barça - Sporting CP en directo por TV y online

En España y Catalunya, el partido se emite en directo y en abierto por Esport3, la cadena pública catalana que desde hace años acompaña de forma habitual la mejor competición continental de este deporte.

Para quienes están en Portugal, la emisión corre a cargo de RTP 2. Fuera de esas coberturas, el partido también puede verse a través de DAZN 4 en Portugal.

Para quienes prefieren el streaming o no tienen acceso a esas cadenas, la opción más directa es World Skate Europe TV, la plataforma oficial de World Skate Europe-