Dónde ver el Barça - Porto de la Champions de hockey patines hoy: a qué hora es, TV y canal

El Barça de Ricard Ares disputa hoy la gran final de la WSE Champions League, que se celebra en el Pabellón Multideportivo Dr. Mário Mexia de Coímbra, y lo hace ante el rival más temido del hockey patines europeo en los últimos años: el FC Porto.

Los “dragones” llegaron a la final de la manera más dramática posible. Porto superó al Barcelos, vigente campeón del torneo, en los penaltis tras el empate a tres en la prórroga . Un partido de máxima intensidad que resolvieron desde los once metros, vengando así la derrota que sufrieron ante el mismo rival en la final de la temporada pasada, también desde el punto de penalti.

El Barça y el Porto se conocen bien, y sus enfrentamientos nunca son fáciles. Los “dragones” son el club con más títulos recientes en esta competición: ganaron la Champions en 2022/23 tras 33 años sin hacerlo , y desde entonces han consolidado su condición de potencia continental. El Barça, por su parte, no levanta la Copa de Europa desde 2018, aunque atesora 22 títulos continentales en su palmarés, más que ningún otro club del mundo.

A qué hora es el Barça - Porto de la Champions de hockey patines

El partido se disputa hoy domingo 10 de mayo a las 19:00 horas en España (18:00 en Portugal).

Dónde ver el Barça - Porto en directo por TV y online

En España y Catalunya, la final se emite en directo y en abierto por Esport3, la cadena pública catalana que desde hace años acompaña de forma habitual la mejor competición continental de este deporte.

Para quienes están en Portugal, la emisión corre a cargo de RTP 2. Fuera de esas coberturas, el partido también puede verse a través de DAZN 4 en Portugal.

Para quienes prefieren el streaming o no tienen acceso a esas cadenas, la opción más directa es World Skate Europe TV, la plataforma oficial de World Skate Europe, que retransmite los partidos de forma gratuita y desde cualquier dispositivo con conexión a internet.