Barça - Nantes: a qué hora, canal y TV del partido de vuelta de cuartos de la EHF Champions League

El Barça ya tiene un pie en la Final Four. Los de Carlos Ortega se marcharon de Nantes con un triunfo trabajado y valioso (30-32) que les da ventaja de cara a la vuelta, que se disputa este miércoles 6 de mayo a las 20:45 horas (CEST) en el Palau Blaugrana.

El partido de ida dejó imágenes de alta tensión y calidad en el H Arena francés. El Nantes golpeó primero, como suele hacer en su pabellón, pero el Barça no tardó en coger el pulso al encuentro. Aleix Gómez fue determinante desde el extremo, y la solidez defensiva con las paradas de Nielsen permitió a los azulgranas construir una pequeña renta que mantuvieron durante casi todo el primer tiempo. Al descanso, el marcador reflejaba un ajustado 18-19 a favor de los visitantes.

La segunda mitad fue un ejercicio de carácter. El Nantes salió con más intensidad y llegó a ponerse por delante (21-20, min. 37), lo que generó un momento de máxima exigencia para el equipo blaugrana. La respuesta llegó pronto: Dika Mem tomó las riendas y Frade impuso su físico en el pivote, mientras Aleix Gómez seguía sumando desde los siete metros. El Barça volvió a mandar en el marcador y llegó a tener cuatro goles de ventaja (22-26, min. 44). El Nantes no se rindió y apretó hasta el final, pero los culés tuvieron la sangre fría necesaria para cerrar el partido con 30-32.

El Palau Blaugrana debe ser el mejor aliado del Barça para sellar el pase a la Final Four de Colonia. Los azulgranas llegan al choque con el título de la Liga Asobal prácticamente en el bolsillo y con una temporada que ya incluye el Mundial de Clubes, la Supercopa Ibérica y la Copa de España.

El Nantes, por su parte, no vendrá a rendirse: el equipo de Gregory Cojean aspira al triplete en Francia y cuenta con nombres como Valero Rivera Jr., Kauldi Odriozola, Nacho Biosca o Ian Tarrafeta, además de su propio bloque galo.

¿Dónde ver por TV el Barça - Nantes de la EHF Champions League de balonmano?

En España, el partido se podrá ver por los canales DAZN 1 (M71 O113) y DAZN 1 Bar (Movistar-148), de la plataforma DAZN y DAZN App Gratis.

En Catalunya, también se podrá ver por el canal autonómico Esport3.

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