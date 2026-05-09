Dónde ver el Barça - SL Benfica de la Champions de hockey patines hoy: a qué hora es, TV y canal

El Barça de Ricard Ares disputa hoy las semifinales de la Final a Ocho de la WSE Champions League, que se celebra en el Pabellón Multideportivo Dr. Mário Mexia de Coímbra, y lo hace ante un rival exigente: el SL Benfica.

El pase llegó con épica. Marc Grau firmó un doblete en los últimos dos minutos de la prórroga para derribar al Sporting CP (2-0) en una noche en la que Sergi Fernández fue un muro imposible de batir. Un partido sufrido, resuelto con carácter en el momento más importante.

El Benfica, el rival de hoy, también llegó al límite. Las "águilas" necesitaron los penaltis para superar al Reus Deportiu Brasilia tras el 2-2 al final del tiempo reglamentario. Un penalti fallado por Jansà fue la diferencia. Líderes del Grupo B con 28 puntos en la fase regular, el Benfica es uno de los favoritos al título y un rival de máxima exigencia para los azulgranas.

El Barça, por su parte, llega a la semifinal con la confianza de quien ha resuelto un partido durísimo ante el Sporting. El club no gana la Champions desde 2018, aunque atesora 22 Copas de Europa en su palmarés, más que ningún otro equipo del continente. Ricard Ares sabe que solo queda un paso para llegar a la gran final del domingo.

En caso de pasar, la final masculina está programada para el domingo 10 de mayo a las 19:00 horas (hora española, 18:00 en Portugal).

Horario del Barça - Benfica de la Champions de hockey patines

El partido entre Barça y Benfica se disputa a partir de las 17:00 horas en España (16:00 en Portugal).

Dónde ver el Barça - Benfica en directo por TV y online

En España y Catalunya, el partido se emite en directo y en abierto por Esport3, la cadena pública catalana que desde hace años acompaña de forma habitual la mejor competición continental de este deporte.

Para quienes están en Portugal, la emisión corre a cargo de RTP 2. Fuera de esas coberturas, el partido también puede verse a través de DAZN 4 en Portugal.

Para quienes prefieren el streaming o no tienen acceso a esas cadenas, la opción más directa es World Skate Europe TV (europe.worldskate.tv), la plataforma oficial de World Skate Europe, que retransmite los partidos de forma gratuita y desde cualquier dispositivo con conexión a internet.