Donald Trump provocará el caos con su visita a la Ryder Cup

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tampoco quiere perderse uno de los grandes acontecimientos deportivos mundiales y más si es el deporte que le apasiona y, por supuesto, enarbolando la bandera estadounidense.

El máximo mandatario norteamericano confirmó este jueves que tiene intención de acudir a Bethpage Black en la primera jornada del viernes y estar al lado del equipo estadounidense en su cruzada política de ‘América Primero’ y ésta es una buena oportunidad de demostrarlo apoyando a su equipo.

La presencia de Trump convertirá el campo de golf en un autentico búnker por lo que dificultará moverse y también los accesos al club, en una primera jornada que puede estar marcada por la lluvia y puede convertirse en caótica para los desplazamientos de los aficionados tanto dentro como fuera del campo.

Trump es un gran aficionado al golf y anunció que estará este viernes apoyando al equipo en Bethpage Black / Jacquelyn Martin / AP

Los jugadores, agradecidos

Que Donald Trump acuda a apoyar al equipo estadounidense es algo que los jugadores del equipo de Keegan Bradley agradecen, especialmente el número uno del mundo, Scottie Scheffler, que reconoce haber mantenido conversaciones con el presidente.

“Más allá de su como presidente, es una persona a la que le encanta el golf. Y es de esos que, cuando estás con él, infunde confianza. Además, una de las cosas de las que me di cuenta durante el tiempo que coincidimos es que trata a todos por igual y con el máximo respeto”, dijo Scheffler.

Sheffler se alegró que el presidente Trump venga a apoyarles este viernes en la primera jornada de la Ryder Cup / Linsey Wasson / AP

“Ya sea al camarero, al caddie o al presidente del club, trata a todos como si fueran especiales”, admitió Scheffler, quien reconoció que la presencia de Trump en la Ryde es de agradecer tras “unas semanas muy difícilespara todo el país”.

“No creo que tenga pensado dirigirse a nosotros como equipo, pero su presencia es importante. Tener la oportunidad de representar a los Estados Unidos es siempre un orgullo y estamos listos para comenzar el torneo”, sentenció el número uno del mundo.