KOBE BRYANT
Trump revela la verdad sobre una pelea con Kobe Bryant: “Probablemente no fue inteligente… pero funcionó”
El presidente confirma un viejo rumor de la NBA y sorprende al contar cómo terminó separando una pelea durante el All-Star Weekend de 1998
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sorprendido a los aficionados de la NBA al confirmar un viejo rumor que circulaba desde hace décadas en el mundo del baloncesto: su intervención para detener una pelea que involucraba a Kobe Bryant durante el All-Star Weekend de 1998 en Nueva York.
Trump dio la exclusiva durante una entrevista de casi media hora con el youtuber y boxeador Jake Paul, conocido como “el Gallo”, mientras ambos se encontraban en Kentucky para un mitin político.
Durante la conversación abordaron temas variados como la guerra en Irán, el intento de asesinato contra Trump en 2024, el éxito de Paul en el boxeo e incluso la posibilidad de que el influencer tenga un futuro en la política.
Fue entonces cuando Paul preguntó directamente al presidente si alguna vez había estado en una pelea.
Un ascensor lleno de estrellas de la NBA
La pregunta llevó a Trump a confirmar una historia relatada años atrás por el periodista Jeff Pearlman. Según esa versión, el incidente ocurrió durante el All-Star Weekend de la NBA en 1998, en el hotel Grand Hyatt de Nueva York.
En el ascensor se encontraban 3 jugadores de baloncesto: Kobe Bryant, Jayson Williams y Charles Oakley, junto con el futuro presidente.
De acuerdo con la historia, Williams se molestó por la forma en que Bryant lo saludó.
El veterano jugador consideró que el joven escolta debía mostrar más respeto, lo que provocó una discusión que rápidamente escaló.
La tensión llegó a tal punto que Williams habría lanzado un golpe contra la estrella de Los Angeles Lakers.
La intervención de Trump
Según el propio Trump, él no participó en la pelea, sino que intervino para evitar que la situación empeorara.
“Eso fue hace mucho tiempo. Yo estaba separando una pelea, lo cual a veces es más peligroso que estar en la pelea”, explicó.
El presidente añadió que no fue una decisión especialmente inteligente, pero que finalmente funcionó.
“Me gusta Kobe. Estaba teniendo un problema con alguien y todo terminó bien. Sí, los separé… Probablemente, no fue inteligente… pero funcionó. Históricamente, nunca es buena idea meterse a separar peleas”.
Una escena difícil de imaginar
La escena resulta sorprendente: el, en su momento, futuro presidente de Estados Unidos actuando como mediador entre varias figuras imponentes de la NBA en un ascensor durante uno de los fines de semana más importantes del baloncesto.
Sin embargo, Trump insistió en que la historia es completamente real.
Trump opina sobre el futuro de Jake Paul
La conversación también incluyó el presente y futuro de Jake Paul en el mundo del combate.
Trump aseguró que le gustaría verlo enfrentarse al excampeón de UFC Khabib Nurmagomedov, aunque reconoció que ese combate es poco probable.
Si el influencer decide no continuar en el boxeo, Trump cree que podría tener éxito en otro campo muy distinto.
Según el presidente, Paul tiene potencial para desarrollar una carrera política si decide tomar ese camino en el futuro.
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