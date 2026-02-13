Dominic Lobalu, atleta refugiado en la Mitja Marató: "Barcelona tiene un circuito plano. Espero batir el récord de Europa"

A los nueve años, Dominic Lobalu (1998, Chukudum, Sudán del Sur) lo perdió todo. Sus padres murieron cuando tenía nueve años en la guerra civil que asolaba su país, Sudán del Sur, y con ellos se esfumó su futuro. La dificil situación sobrevenida y la cruel guerra que todavía arrasa el país le obligó a buscar refugio junto a sus cuatro hermanas en la vecina Kenia con el único objetivo de lograr tener una vida mejor. Este domingo, correrá en Barcelona, en La Mitja Marató con la intención de romper el récord de Europa que actualmente ostentacon 59:13 su compatriota Julien Wanders desde 2019.

Sin bandera ni apoyo, establecido en el orfanato del Campo de Refugiados de Kakuma separado de sus hermanas tras huir a Kenia, Dominic empezó a competir a los 15 años en el país que le acogió, cuna de los mejores plusmarquistas, y encontró en el atletismo el trampolín a una vida digna que llevaba años buscando. En 2017 ya estaba en el Equipo Olímpico de Refugiados y compitió en sus primeros Mundiales. Tras correr siempre bajo bandera neutral o en el equipo refugiado, en 2019 en el Maratón de Ginebra (Suiza) pidió asilo al país alpino.

Retrato de Dominic Lobalu, compitió en el equipo de refugiados de los JJOO de París 2024 / Pau Gracià / EPC

"Quiero mostrar al mundo, en concreto a la gente en mi situación, que todo es posible. Pero al mismo tiempo, quiero que entiendan que su destino está en sus manos. Nadie vendrá a ayudarte si no buscas ayuda. Nadie cambiará tu vida por ti si tú mismo no estás dispuesto a hacer un cambio. Y quiero que el mundo entienda que hay millones de personas con los mismos problemas que yo tuve. Peores problemas que los que yo tuve. Los contratiempos siempre ocurren, pero no son el final. Hay que aferrarse a los sueños, seguir luchando para alcanzar tus metas. Eso es lo que quiero que sepa el mundo", dijo en una entrevista reciente al respecto.

La trayectoria en Suiza

En este contexto, el destino llevó a Dominic a coincidir con Markus Hagmann, quien desde ese momento se convirtió en su entrenador y mayor apoyo para llevar adelante su carrera. El atleta no hablaba prácticamente inglés y menos alemán, por lo que al principio, el proceso de adaptación fue complicado. "Cuando se mudó más cerca, mi familia y yo acordamos que todos nos implicaríamos en esta historia. Dominic venía a comer a casa y mis hijos le enseñaban alemán. Se convirtió en parte de la familia, no habría funcionado de otra manera. Y su traslado hizo posible muchas cosas: entrenaba los fines de semana y después desayunaba en mi casa", llegóa explicar su entrenador. Dominic consiguió llegar a su máximo nivel de exposición el pasado verano en los Juegos Olímpicos de París en los que firmó una cuarta plaza en los 5.000m masculinos.

Con una marca personal de medio maratón de 59:12 conseguido en la Medio Maratón de Copenhague en 2022, Dominic buscará seguir sumando éxitos este fin de semana en la cita barcelonesa. "Este domingo quiero batir el récord de Europa. Barcelona tiene un circuito plano y eso podría ser de ayuda. Esperemos que no haya mucho viento y todo acompañe", afirma el atleta. En esta última semana, el aviso por fuertes vientos ha preocupado a algunos atletas. "Siempre que no venga de cara se puede salir adelante", bromea Dominic en la presentación del evento.