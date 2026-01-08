Domen Prevc mitifica a la 'familia Williams' de los saltos de esquí

Los que peinamos canas (o no nos queda nada para peinar) crecimos con los Saltos de Esquí en La 1 cada 1 de enero. La mayoría creía que esa cita de Año Nuevo en Garmisch - Partenkirchen (Alpes Bávaros) es una competición en sí misma, pero no era sino la segunda cita del Torneo de los Cuatro Trampolines.

La tetralogía empieza aún en el año viejo en la alemana Oberstdorf y sigue ya en el nuevo año en la austríaca Innsbruck para terminar el día de Reyes en la estación alemana de Bischofshofen, con el mítico finlandés Janne Ahonen ('El Hombre de la Máscara) al frente del palmarés con cinco entorchados.

La cita concluyó el 6 de enero con la clara victoria del joven esloveno Domen Prevc, el tercer representante de una familia entregada a los saltos de esquí en una realidad que recuerda a las hermanas Venus y Serena Williams en el tenis o a los hermanos Jakob, Filip y Henrik Ingebrigtsen en el atletismo.

Domen Prevc, camino a su victoria en Bischofshofen / EFE

Los artífices de esta impresionante saga son su padre Bozidar 'Dare' Prevc (árbitro internacional de saltos de esquí y gran especialista en esta disciplina que nunca causó furor en España) y su esposa Julijana. Ambos inculcaron a sus hijos la máxima disciplina y unos férreos valores deportivos y humanos.

Los saltos de esquí son importantes en Eslovenia, a imagen y semejanza del baloncesto en Lituania o del esquí nórdico en Noruega. Los grandes precursores fueron Kure Kosir y Primoz Peterka (ganó los Cuatro Trampolines en 1997). También brilló como junior Primoz Roglic antes de decantarse por el ciclismo.

Sin embargo, los Prevc marcan un antes y un después en el país que vio nacer al gran mito del esquí yugoslavo, Mateja Svet. El primero en descollar fue el ya retirado Petr Prevc (33 años), oro olímpico mixto en Pekín'22, plata individual en Sochi'14 (y plata por equipos) y tres veces oro mundial en vuelo.

Domen Prevc, sin rival en los Cuatro Trampolines / EFE

El mayor de cinco hermanos también hizo historia en 2016 al convertirse en el segundo esloveno en reinar en los Cuatro Trampolines. Cene Prevc (29) fue plata por equipos en los Juegos de Pekín'22 y ahora Domen Prevc (26) es uno de los grandes reyes de la especialidad.

Bicampeón mundial el año pasado, el tercero de la saga de los Prevc ganó en Oberstdorf, en Garmisch y en Bischofshofen para arrasar en los Cuatro Trampolines con 1.195,6 puntos, muy por delante de los austríacos Jan Hörl (1.153,3) y Stephan Embacher (1.150,6).

Preciosa imagen de Nika Prevc en pleno vuelo / INSTAGRAM

Domen Prevc posee el récord mundial de distancia con los asombrosos 254,5 metros que saltó el 30 de marzo de 2025 en Planica, a una hora en coche de su Kranj natal. ¿Y saben quién logró el salto femenino más largo? Su hermana Nika Prevc (21 años) con 236 metros en un entrenamiento en Vikersund (Noruega).

Al igual que su hermano Domen, Nika se colgó el año pasado dos oros y una plata en el Mundial de Trendheim y no tiene rival a día de hoy. Aún falta la quinta hermana, la jovencísima Ema Prevc (16 años), quien no ha participado en pruebas a gran nivel y permanece alejadas del foco mediático.