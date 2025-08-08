Doble oro histórico de Andrea Tankeu y Ander Garaiar

Los españoles Andrea Tankeu, en lanzamiento de disco femenino, y Ander Garaiar, en 100 metros masculinos, lograron este viernes las medallas de oro en sus respectivas disciplinas de los Campeonatos de Europa de atletismo sub-20 que se disputan en la ciudad finlandesa de Tampere.

Andrea Njimi Tankeu Djeudji, cumple 18 años el 14 de agosto que viene, se impuso en el lanzamiento de disco femenino tras batir su marca personal con un mejor lanzamiento de 54,28 metros. Logró de la mejor manera el primer metal para España en Tampere.

La cántabra superó su mejor marca personal, que hace tan solo siete días había establecido con un lanzamiento de 53,77 metros en los Campeonatos de España absolutos, en los que además fue medallista bronce.

Tras un primer intento nulo, Tankeu se rehízo en su segundo lanzamiento para alcanzar los 48,90 metros. En el tercer intento firmó su mejor lanzamiento de la competición, con un registro de 54,28 que le valió la medalla de oro continental.

“He entrenado para ello pero no me lo esperaba” aseguró orgullosa tras su gran triunfo la atleta española.

El podio lo completaron la alemana Curly Brown (54,16) y la danesa Anne Juul Jensen (52,63).

GARAIAR, UN ORO PARA EL RECUERDO

Después fue el turno de Ander Garaiar, que se colgó la medalla de oro en la prueba masculina de 100 metros.

El guipuzcoano de 18 años se impuso en la final con una marca de 10.40 segundos por delante del neerlandés Jozuah Revierre, segundo a 123 milésimas; y el británico Teddy Wilson, tercero a 464.

Se va de Tampere colocando a España momentáneamente segunda en el medallero, tras haber vencido en sus tres carreras, y con la sensación de que algo muy grande está cambiando definitivamente en el atletismo español

“Me ha gustado mucho la carrera y he salido muy bien de los tacos. Desde el metro 10 más o menos me he visto solo y ya en la línea de meta he mirado a la izquierda y he sabido que había ganado", aseguraba el velocista vasco en declaraciones a los medios oficiales de la RFEA.

"Estoy emocionado y muy contento por esta temporada. Sabía que había posibilidades de ganar el oro viendo las eliminatorias y las semifinales pero la verdad es que no pensaba que fuese a hacerlo", añadía con enorme modestia y cierta cara de incredulidad.

El joven atleta de Oiartzun batió en mayo pasado los récords de España sub-20 en 100 y 200 metros.