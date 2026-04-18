Djokovic y Eileen Gu, una dupla de lujo para presentar los Laureus en Madrid

La gala de los Laureus World Sports Awards 2026 ya tiene maestros de ceremonias. No son dos nombres cualquiera. Novak Djokovic y Eileen Gu compartirán escenario el próximo 20 de abril en el Palacio de Cibeles para conducir una edición que deja una imagen inédita: dos deportistas en activo o de reciente élite liderando la noche más mediática del deporte mundial.

Nunca antes la organización había apostado por una pareja de atletas para presentar la ceremonia. Un gesto que refuerza la idea sobre la que gira el evento desde su nacimiento: son los propios deportistas quienes reconocen a los mejores del año. Un ejercicio de reconocimiento con valor mundial.

Djokovic llega con el peso de su propia historia en los Laureus. Cinco veces premiado como mejor deportista del año y referencia absoluta del tenis con 24 Grand Slams, el serbio conoce bien el valor simbólico de unos galardones que, según él mismo ha explicado, “van más allá del rendimiento y hablan del impacto del deporte en la vida de las personas”.

A su lado estará Gu, una de las figuras más influyentes del deporte global en los últimos años, campeona olímpica y referente del esquí acrobático, que ya sabe lo que es subir al escenario como ganadora tras su premio en 2023. "Los Premios Laureus World Sports Awards son increíblemente especiales para los atletas, porque reconocen nuestros logros de una manera que no existe en ningún otro lugar: a través del respeto y la comprensión de nuestros propios compañeros, inspirando a millones de jóvenes aficionados en todo el mundo", reconoció la copresentadora.

Más protagonisto para los deportistas

La ceremonia, que se celebrará en Madrid con retransmisión global, reunirá a nombres destacados del deporte, la cultura y el entretenimiento en una noche que combina espectáculo y reconocimiento. En juego estarán algunos de los premios más codiciados del calendario, desde mejor deportista masculino y femenino hasta equipo del año, revelación o regreso del año.

Detrás del prestigio de los Laureus está su sistema de votación. Los ganadores no los decide un jurado externo, sino la Laureus World Sports Academy, formada por 69 leyendas del deporte. Ese voto entre iguales es lo que ha convertido estos premios en uno de los reconocimientos más valorados por los propios atletas. Candidatos españoles como Alcaraz o Aitana Bonmatí vuelven a copar las nominaciones.

En ediciones anteriores, la gala había contado con actores como Bill Murray, Samuel L. Jackson o Benedict Cumberbatch como presentadores. El año pasado ya se produjo un primer giro, cuando la también esquiadora Lindsey Vonn, ganadora del Premio Laureus a la Mejor Deportista Femenina del Año en 2011, se convirtió en la primera deportista en conducir la gala en solitario. Este 2026, el paso es todavía mayor: los protagonistas del deporte toman definitivamente el control del escenario.