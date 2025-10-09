Discreto debut de Jon Rahm en la jornada matinal del Open de España

El vasco Jon Rahm, tres veces ganador del Open de España, no tuvo el debut soñado en el Open de España, que arrancó este jueves en el Club de Campo Villa de Madrid.

Siempre con ganas de agradar ante el público madrileño, Rahm no estuvo demasiado acertado en las siempre estrechas calles del recorrido madrileño, penalizando mucho si la bola caía en el rough, que no dejaba alcanzar los greens con buenos ángulos, además de la velocidad deéstos.

Una jornada complicada para el de Barrika que cometió hasta cuatro bogeys, tres de ellos en la segunda parte del recorrido, especialmente en el 18 -salió por el 10- y su mejor racha llegó en el 14 y 15 con un eagle y un birdie, aunque ya no pudo recuperar golpes hasta el final.

El vasco se tuvo que conformar con una vuelta de 72 golpes (+1) / SERGIO PÉREZ / EFE

Gran jornada para Ángel Ayora

La sorpresa española en la matinal en Madrid la protagonizó Ángel Ayora, que se situaba tercero en la clasificación general después de una vuelta inicial de 67 golpes (-4) junto al escocés Grant Forrest y el francés Alexander Levy.

Los más destacados en la primera parte de la jornada fueron el inglés Marco Penge y el francés Frederic Lacroix, que lideraban el torneo con vuelta de 66 golpes (-5).

Marco Penge se situó lider provisional tras la jornada matinal en el Open de España / SERGIO PÉREZ / EFE

En la jornada de tarde entraba en acción el castellonense Sergio García, que mediada la vuelta iba uno por encima del par, mientras que el barcelonés David Puig, su compañero en los ‘Fireballs’ del LIV Golf iba al par del campo.