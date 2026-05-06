“Dirigir un club como el RCG El Prat no es tan diferente a hacerlo con el Barça”

Pancho Schröder vivirá su primer torneo del DP World Tour como presidente del club de Terrassa con la disputa del Estrella Damm Catalunya Championship, a menos de un año vista de dejar el cargo al cumplir dos mandatos. Ni añora su pasado como director financiero en la Junta de Josep Maria Bartomeu y tampoco lo hará cuando deje la presidencia tras darle un vuelco a la entidad en los últimos años.

Después de unos cuantos años sin tener el RCG El Prat un torneo del DP World Tour, debe ser especial poder contar con uno de nuevo...

Por supuesto, llevaba mucho tiempo esperando la sede de un torneo internacional. De hecho, hemos pedido muchas veces a la PG Europea de serlo. Hoy en día, en los torneos, la verdad es que se mueven por premios, y costaba mucho, costaba mucho sacarlo. A raíz de la Ryder Cup y la ‘Road to Ryder’ podemos ser la primera parada hasta 2031 con mucha ilusión y mucho orgullo, la verdad.

¿Y crea un poquito de presión que sea un torneo poderoso, tan potente?

Evidentemente siempre crea presión cuando quieres organizar algo grande como este torneo. De hecho, yo como presidente es el primero que vivo y es una responsabilidad, una responsabilidad importante. Pero la tomamos con mucho compromiso y mucha pasión. Creo que saldrá todo muy bien.

¿Cómo está el campo?

Desde septiembre están trabajando el equipo de campo, preparándolo para tenerlo en unas condiciones excepcionales. Yo lo jugué el día antes que lo cerraran para dejarlo descansar para los profesionales y está muy bien, la verdad.

Un campo difícil

¿Las últimas lluvias han variado un poco la idea de dificultad que se buscaba?

Bueno, es el tiempo y esto es incontrolable. Yo creo que el campo está muy bien y tenemos un equipo que lo pondrá difícil, seguro. Es una edición especial porque recordamos que en 2011 justo vivimos con tristeza la jornada del fallecimiento del Gran Seve y vamos a recordarlo. Será también un poco especial en ese aspecto.

El presidente reconoce que será una edición especial con el recuerdo de Seve Ballesteros / SPORT

¿Que coincidencia en la fecha, no?

Bueno, será algo muy especial. Es realmente una de esas casualidades que los 15 años exactos de la muerte del Gran Seve, pues bueno, coincidan con este evento. Con lo cual haremos un pequeño homenaje. Ha venido aquí su hermano, está su hijo. El DP tiene muchas ganas de manejarlo, con lo cual será algo emocionante.

¿Se espera una gran asistencia de espectadores?

Estamos a la expectativa. Hablaba con los oficiales del DP World Tour, y ellos no están descontentos con la entrada. Sabemos que los torneos en España no son como los torneos en Inglaterra, pero bueno, me han dado buenas vibraciones, digamos. Vamos a ver, vamos a ver si el aficionado responde.

Final de mandato...pero feliz

¿Para usted es especial porque acaba mandato, no?

Efectivamente, ya ha iniciado mi último año de mandato. En mayo del 27 lo cerramos y la verdad que ha sido ocho años de trabajo duro y es un broche que me hace mucha ilusión. Y bueno, y a toda mi junta también.

Habrán sido ocho años de trabajo duro y es un broche que me hace mucha ilusión. Y bueno, y a toda mi junta también. Me siento orgulloso de darle la vuelta a la economía del club. Estaba en una situación complicada. La sostenibilidad fue uno de los temas que nos planteamos como prioritarios en la junta y ha ido muy bien. La verdad que hicimos un plan que salió perfecto

¿Con qué se queda de este periodo de presidencia?

Pues mira, empezando con el COVID, que lo pillamos a los tres meses de llegar al cargo, me quedo con varias cosas. Una es darle la vuelta a la economía del club. Estaba en una situación complicada. La sostenibilidad fue uno de los temas que nos planteamos como prioritarios en la junta y ha ido muy bien. La verdad que hicimos un plan que salió perfecto.

Un giro total, entonces….

El club ahora es un club saneado, con capacidad de invertir. De hecho, íbamos así invirtiendo durante los últimos dos o tres años y se nota en el club, en el campo, en la masa social que ha crecido. En general, yo me quedaría con este cambio que ha sido una tesión después y a partir de entonces ha sido una espiral virtuosa. Gracias a los socios, gracias a los equipos de campo, al personal, que han hecho que el Prat sea un club excelente.

Y ahora que es un momento excelente, ¿lo deja?

Ya he cumplido una etapa. Por estatutos, no puedo estar más de dos mandatos. Pero yo creo que es bueno, como yo hace ocho años empecé, que entre savia nueva, con nuevos proyectos y nuevo empuje. Yo creo que esta junta ha hecho un buen trabajo, pero ahora le toca a otros socios asumir las riendas y hacerlo mejor.

Un club como el Barça

¿Esto es muy diferente que estar en una directiva de un equipo de fútbol como el Barça dónde estuvo en la Junta de Bartomeu?

No tanto, no tanto. Es la misma estructura. Es una estructura en donde es una asociación deportiva, propiedad de los socios, en donde la junta es ‘pro bono’, no cobra. Aprendí mucho de mi época del Barça como ejecutivo. Y ahora, como junta directiva, pues he mantenido una serie de líneas muy importantes. Entre otras, no interferir en la gestión de los directivos, de los ejecutivos. En fin, se trata de cuidar al socio, y cuidar mucho la comunicación.

Schröder, en la presentación del torneo en las instalaciones de su club / SPORT

¿Ya no tiene pensado volver al Barça?

Esa es una etapa ya cerrada. La valoro mucho, la verdad, la valoro mucho. Aprendí mucho. Yo creo que fueron seis años intensos, pero yo creo que ya es una etapa pasada. Y bueno, hay que mirar hacia el futuro.

Dirigir al club y al Barça es la misma estructura. Se trata de una asociación deportiva, propiedad de los socios, en donde la junta no cobra. Aprendí mucho de mi época del Barça como ejecutivo. Y ahora he mantenido una serie de líneas muy importantes como no interferir en la gestión de los directivos, de los ejecutivos.Se trata de cuidar al socio, y comunicar bien

El futuro por delante en golf es la Ryder Cup 2031….

Es lo más excitante que puede pasar al golf, es realmente una maravilla. Es un sueño que llevamos persiguiendo 15 años. Finalmente es una realidad. Y yo creo que para España, para Catalunya, para el golf, para el deporte, es uno de estos eventos que marcarán, como en Barcelona fueron las Olimpiadas, también lo será la Ryder. Es un reto enorme, porque el Arraider cada vez mueve más gente, requiere más infraestructuras, más logística, pero yo creo que tenemos las capacidades para hacer esto un éxito.

Trabajo por delante para crecer elgolf

¿Y qué trabajo tienen los clubs o la Federación Catalana?

Pues trabajar mucho, compartir buenas prácticas, ayudar en la manera lo posible, aportar con conocimiento y con recursos humanos, económicos no tantos, pero para que todo esto se vaya encarrilando. Difundir el golf en Catalunya es muy importante para que cuando llegue ese momento, la gente reconozca al golf como un deporte de masas, pero no de élites. Un deporte como hoy puede ser el esquí o la bicicleta, y que vengan a ver el mayor espectáculo del golf del mundo.

¿Un ganador para el domingo?

A mi título personal, yo creo que seré feliz si lo gana aquí cualquier jugador español. Sería especial, por supuesto, que lo lograra uno de nuestros socios como Pablo Larrazábal. Cualquier español para mí es un buen ganador. Tenemos un buen plantel de jugadores pero no será fácil.