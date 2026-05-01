Sin el dinero saudita en 2027, ¿es el fin del LIV Golf?

El LIV Golf se queda sin su principal valedor, el Fondo de Inversión Pública Saudita (PIF), que anunciaba la decisión de financiar un circuito que arrancó en 2021 y dónde llevaba invertidos más de 5.000 millones de dólares.

El anuncio oficial esta semana que dejaba sin financiación al circuito era un secreto a voces aunque faltaba el comunicado oficial, confirmando que ya no hay dinero para un LIV Golf que quiso plantar cara al PGA Tour y al DP World Tour a golpe de talonario, pero que ya no puede aguantar más la sangría que ha supuesto para un fondo que ha decidido cortar el grifo.

“La importante inversión que requiere a largo plazo ya no se ajusta a la fase actual de su estrategia”, decía en su comunicado el PIF, dejando en el aire su continuidad a partir de 2027.

Un nuevo consejo rector

La cuestión ahora es si el LIV Golf tiene futuro sin la entrada ingente de dinero del fondo saudita. Una pregunta que ha sobrevolado esta semana en el Turqkish Airlines Open, torneo del DP World Tour, y que también ha tenido eco en el PGA Tour, el principal circuito con el que no llegó a formalizar un acuerdo y que parece salir ganador de la 'guerra' que han vivido desde su fundación.

La salida del CEO de Aramco, Yasil Al Rumayyan era el golpe definitivo al LIV Golf después defenderlo siempre y haber aportado la friolera de 5.300 millones de dólares para montar un circuito alternativo a los clásicos y fichando a golpe de talonario a estrellas como Bryson DeChambeau o el vasco Jon Rahm.

Bryson DeChambeauacaba contrato y no se sabe qué decisión tomará para el próximo año / LIV

Ahora mismo, el LIV Golf ha creado un consejo independiente con dos expertos en situaciones de crisis como Gene Davis y Jon Zinman, mientras la cabeza visible, el estadounidense Scott O’Neial, trataba de defender la continuidad del circuito en 2027, aunque en “una nueva situación”.

Un circuito 'diferente'

O’Neil apuntó en Ciudad de México dónde estalló la noticia, que algunos torneos ya han sido confirmados de cara al próximo año aunque no apuntó la manera de poder cubrir un presupuesto inasumible incluso para los fondos de inversión que no ven rendible el apoyo a un circuito y que pueda dar dinero.

La cuestión es qué sucederá con los jugadores que tienen contrato, especialmente los españoles Jon Rahm, David Puig, Sergio García, Josele Ballester y Luis Masaveu.

Algunas estrellas ya decidieron abandonar el circuito como Brooks Koepka o recientemente Patrick Reed mientras que Bryson DeChambeau, una de las estrellas acaba contrato este año y lanza evasivas sobre su continuidad.

Rahm, todavía con contrato

Luego está el caso de Jon Rahm, el jugador que decidió unirse al LIV Golf después de un contrato de 500 millones de dólares más los premios que ha venido ganando en los últimos años. Rahm tiene contrato un año más, así que habrá que seguir los acontecimientos y más en su posible acuerdo con el DP World Tour para volver a ser miembro y poder disputar la Ryder en 2027.

Jon Rahm es la mega estrella del LIV Golf y su futuro en el circuito no parece claro / LIV

El barcelonés David Puig ya cuenta con los derechos del circuito europeo después de su victoria en Australia, y no tendría problemas para integrarse al DP World Tour o incluso buscar la tarjeta del PGA Tour. La situación de Sergio García y sus compañeros en los ‘Fireballs’, Masaveu y Ballester es más incierta porque no tienen derechos, ahora mismo, en ningún circuito a la espera de lo que suceda el próximo año.

El tema es si los ‘díscolos’ que decidieron dejar el PGA Tour tendrán de nuevo las puertas abiertas a regresar. Algunos miembros ya se han mostrado abiertos a que regresen, aunque no todos parecen estar por la misma labor en caso de que el PGA Tour ofrezca algún tipo de acuerdo como hizo en su momento con Brooks Koepka y Reed, con sanciones de por medio.

Habrá que espera acontecimientos porque la temporada 2026 está a mitad de su recorrido, con una próxima visita a Valderrama en junio, y no parece que hayan más sobresaltos este año, aunque la rumorología sobre su futuro real no cesará a lo largo de la temporada.