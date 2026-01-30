La Dinamarca de Nielsen no falla y disputará ante Alemania la final de "su" Europeo

La selección danesa de balonmano, vigente campeona olímpica y mundial, dio el penúltimo paso para la conquista del ansiado oro continental, tras certificar este viernes su clasificación para la final del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, al imponerse por 31-28 a una Islandia, que no encontró premio a su valiente juego.

Consciente de que el eslabón más débil de la defensa danesa era el pivote Simon Hald los eléctricos primeras líneas del conjunto islandés no dejaron de buscar una y otra vez con sus unos contra unos al gigantón danés para aprovechar su lentitud en los movimiento laterales.

Esa fórmula obligó a Hald a tener que recurrir constantemente a empujones y agarrones para tratar de frenar, sin éxito, a los jugadores islandeses, que le costaron una exclusión apenas transcurridos los primeros cuatro minutos.

Curiosamente la única con la que Simon Hald fue castigado en todo el primer tiempo, pese a que el jugador danés no dejó de agarrar y empujar cada vez que le encararon los Smarason, Magnusson o Gisli Kristjansson.

Y es que los colegiados noruegos Jorum y Kleven que con la dos exclusiones consecutivas con la que sancionaron a Hald y Magnus Saugstrup en el arranque del encuentro era más que suficiente.

De hecho, esta doble exclusión permitió a Islandia situarse a los seis minutos de juego con una renta de tres goles (3-6), que dejaba claro que la todopoderosa Dinamarca iba a sufrir lo indecible para doblegar al trepidante equipo islandés.

Pero el cambio de criterio de los colegiados, unido al paso a una defensa 5-1 que permitió resguardar a Hald de los unos contra unos de los jugadores de islandeses hizo que con la misma velocidad que llegó se diluyera la renta de Islandia (8-8).

Una reacción en la que jugó un papel fundamental el lateral Mathias Gidsel, autor de cinco tantos en la primera mitad, que no estaba dispuesto a que nada ni nadie le apartase de la posibilidad de ganar el único gran título que le falta con la selección danesa.

Si Gidsel con su talento arrojó luz al ataque danés, los jugadores islandeses parecieron cada vez más atascados y cuando lograron superar a las defensores daneses se toparon con el portero Emil Nielsen, que tras no atajar ni un sólo balón en los primeros dieciséis minutos de juego, paró dos penaltis de manera consecutiva.

Paradas que no sirvieron, sin embargo, para que Dinamarca lograse abrir una brecha en el marcador como reflejó la pírrica ventaja (14-13) con la que los de Nikolaj Jacobsen, ganadores de los cuatro últimos mundiales, llegaron al descanso.

Diferencia que se evaporó nada más arrancar la segunda mitad en la que las paradas de Viktor Hallgrimsson, compañero de Nielsen en el Barcelona, permitieron a Islandia volver a ponerse por delante (18-19) cumplidos los primeros ocho minutos de la reanudación.

Escaso margen para no verse engullidos por el estado de sobrexcitación al que llevaron el partido los internacionales daneses, cada vez más duros y agresivos en defensa, y que permitió a los locales situarse con una ventaja de dos goles (21-19) que se antojaba un auténtico botín.

La misma diferencia (25-23) con la que se llegó a los diez últimos minutos de juego, en los que Dinamarca demostró porqué puede presumir de poseer, sin ningún tipo de dudas, la mejor plantilla del mundo.

Empezando por la pareja que conforman Mathias Gidsel, que tras anotar los siete lanzamientos que intentó en el encuentro se dedicó en el tramo final a hacer jugar a sus compañeros, y Simon Pytlick, que asumió el papel de brazo ejecutor en los instantes finales.

Argumentos a los que ya no pudo responder una agotada Islandia, a la que no le bastó con el coraje de Janus Smarason, que cerró el choque con ocho dianas, para impedir la victoria (31-28) de una Dinamarca que se medirá a Alemania en la final de "su" Europeo.

Un partido por la medalla de oro que será la repetición de última final olímpica, en la que los daneses no dieron ni la más mínima opción al conjunto germano que volvió a caer ante los nórdicos el pasado lunes (26-31) en el choque que ambos conjuntos disputaron en la segunda fase de este Europeo.

- Ficha técnica:

31 - Dinamarca: Nielsen; Gidsel (7), Kirkelokke (-), Saugstrup (2), Hald (1), Lauge (1) y Jakobsen (2, 1p) -equipo inicial- Kevin Moller (ps), Magnus Landin (4), Mensah (-), Hansen (6, 4p), Andersson (-), Hoxer (1), Arnoldsen (2), Pytlick (5) y Lasse Moller (-)

28 - Islandia: Hallgrimsson; Rikhardsson (1), Magnusson (6), Gisli Kristjansson (2), Smarason (8), Thorkelsson (7, 6p) y Vidarsson (3) -equipo inicial- Gustavsson (ps), Viggo Kristjansson (1p), Elisson (-), Gislason (-), Gunnarsson (-), Arnarsson (-), Einarsson (-), Thrastarson (-) y Olafsson (-)

Marcador cada cinco minutos: 3-4, 5-7, 8-8, 9-8, 11-11 y 14-13 (Descanso) 15-16, 19-19, 21-20, 25-23, 28-24 y 31-28 (Final)

Árbitros: Jorum y Kleven (NOR). Excluyeron por dos minutos a Hald, Saugstrup, Magnus Landin y Arnoldsen por Dinamarca; y a Vidarsson (2) y Rikhardsson por Islandia.

Incidencias: Segunda semifinal del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega disputada en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).