Entrevista SPORT
Artes marciales mixtas
Dimitri Barkaia, el fenómeno georgiano que aterriza en WOW Barcelona: "Vais a ver un KO brutal"
Barkaia, joven artista marcial de tan solo 19 años, debuta en el circuito profesional el próximo 28 de marzo en WOW Barcelona como uno de los grandes prospectos de España
Con un récord amateur de 9-1 y un campeonato de Cataluña y España senior a sus espaldas, el 'Sicario' busca su primer triunfo PRO ante Charlie Hatton (1-0) en el Olímpic de Badalona
Dimitri Barkaia afronta el debut profesional en MMA como uno de los nombres más ilusionantes que han pasado por el circuito amateur en España en los últimos años. Georgiano afincado en Barcelona y con una trayectoria amateur muy seguida dentro de WOW, el joven prospecto da por fin el salto a la élite profesional el 28 de marzo, con el foco puesto en trasladar todo ese hype a su primera noche “pro” ... y delante de su gente.
Dimitri, primera vez en Diario SPORT. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Gracias a vosotros por invitarme.
Debut profesional ya de MMA. Entras ya en el circuito profesional. ¿Cómo está la cabeza? ¿Cómo está el cuerpo?
Pues me siento muy bien, me siento perfecto. Preparado, como siempre, y vamos a tope ahí.
¿Qué es lo que más te ilusiona de cara a este debut profesional? ¿Y qué es lo que más te impone de este salto?
Pues de verdad, es un paso… no sé, es que no cambia nada, ¿sabes? Solo cambian los guantes y ya está. Como no cambia nada, mismo objetivo, tenemos todo el mismo. Es que estoy muy contento, de verdad, de hacer ese paso con mi equipo.
Me decías que todo es igual, pero imagino que el campamento o la preparación tendrá algo diferente. Cuéntanos: ¿qué cosas habéis incorporado o qué cambios estás notando en tu día a día?
El tema de estrategia estamos trabajando lo mismo, pero ahora mucho mejor, vamos a trabajar más inteligente. Hemos mejorado la lucha, hemos mejorado la fuerza. Además, hemos añadido un poco de trabajo de codos, rodillas a la cabeza y muchas cosas, ¿sabes?, que puede pasar en profesional, que puedes tirar los codos. Estoy disfrutando de todo eso porque siempre hay algo para añadir.
Una 'rara avis': Georgiano con base de kickboxing
Alguien que viene como tú del kickboxing y que te gusta desarrollar los combates arriba: el poder incorporar armas nuevas al arsenal, ¿te motiva?
Sí, sí. Yo vengo de striking, pero muchos piensan que solo voy a pegar arriba. Pero luego, cuando salen e intentan derribarme, no les sale nada y están sorprendidos. Por eso, a mí me da igual: si quieres arriba, si quieres abajo, pues sin problema, cuando quieras. Por eso digo: le pego arriba, intenta luchar… pues vale, sin problema, luchamos. Y ahí sorprenden todos.
Ahora que hablas de tu estilo y tu background: para la gente que no te conoce, vienes de Georgia. Háblanos de tus orígenes y de cómo te inicias en las artes marciales.
Pues yo empecé el deporte a los nueve años. Y desde los nueve años empecé a entrenar kickboxing y así entrenaba, pero entrenaba por mí- Nunca pensaba que iba a dedicarme a este deporte, solo lo hacía por mí, para saber algo de defensa. Y luego, desde los 13 años, que gané el campeonato de Georgia en kickboxing, pues dije que voy a dedicarme a ese deporte, quiero ser un deportista profesional. Pero siempre me gustaba las MMA, siempre quería MMA. Solo practicaba kickboxing, no sabía mucho lucha. Pero cuando vine aquí, a España, a los 14 años, ya empecé a entrenar un poco de MMA, ya empecé poco a poco la lucha y todo, y así poco a poco me salió que me gustó mucho este deporte. Y ya dije que voy a ser el mejor. Voy a conseguir mis objetivos.
Para un chico georgiano joven, ¿cómo fue la transición a vivir a España? ¿Cómo fueron esos primeros pasos, también en lo deportivo?
Cuando cambié Georgia por España todavía era un niño, la cultura y la gente es un poco diferente. Al principio era difícil, también por el idioma. Primero aterrizamos en el País Basco, y ahí empecé con las MMA con Yaman “El Diamante”, como sabéis. Entrenaba con él y ahí estuve un año . Después vinimos a Cataluña. No quería irme, porque ahí estaba acostumbrado, ahí estaban mis mejores amigos, pero aquí en Barcelona encontré gente que, de verdad, me ayudó mucho a conseguir mis objetivos y que les agradezco mucho.
Cataluña, su casa
¿Quién te ha marcado especialmente en estos años en Cataluña?
Cuando llegué a Barcelona me encontré con Soslan Ikoev, que ahora es como mi padre, como mi hermano mayor. Es todo para mí. Me dedica su tiempo y me dedica su vida Es mi entrenador. S
Vienes de esa base de kickboxing, pero dices que en la lucha estás incluso mejor. ¿Cómo fue esa transición completa a las MMA?
Pues la lucha, como sabéis, en los georgianos ya la tenemos en sangre, para nosotros no es algo nuevo. Al principio fue difícil pero mejoré con el tiempo. Entrenaba el striking, sí, pero dedicaba más tiempo a la lucha, a mejorarlo, porque me faltaba bastante. Y poco a poco, por experiencia en combates aprendí muchas cosas. Ya veía lo que me faltaba. Trabajaba cada día: lucha, suelo, grappling. Y el ground and pound también, porque en ground and pound me siento perfecto, porque sé que si conecto uno o dos ya sé que le voy a dormir.
Llegas al debut profesional con 9-1 amateur. Tu única derrota fue ante Mor Dieye, que ahora está 3-0 pro. ¿Qué te llevas de ese recorrido amateur para este salto?
En amateur lo que aprendí eran los fallos, como corregir mis fallos. Porque en la derrota con Mor Dieye, ahí lo vi: lo que tenía que hacer después de esa derrota. Gané ocho peleas, porque vi lo que tenía que cambiar. Después mejoré mucho y gané campeonato de España, campeonato de Cataluña y gané bastantes peleas en amateur.
"Sé que voy a salir inteligente y voy a ganar"
De cara al profesionalismo, ¿cuál dirías que es el mayor reto a asumir?
Yo lo que intento es estar siempre tranquilo en la jaula, disfrutar de todo ese proceso.Y la diferencia que hay también es que cuando salgo sé qué tengo que hacer, sé cuál es mi objetivo. Al final sé que ganador voy a salir yo, pero no solo ganar: sé que voy a trabajar inteligente, voy a trabajar duro y voy a dar todo ahí.
Hablemos del peso. ¿En qué peso has competido en amateur y en qué peso vas a pelear ahora el 28 de marzo? ¿Cómo gestionas tú el recorte?
Pues yo, de verdad, del debut pensaba que iba a debutar en 70 kilos. Pensaba que iba a debutar en 70 kilos, pero al final, para empezar el debut, nuestra primera pelea lo que nos ofrecieron era el inglés en 74,8 y hemos decidido: para empezar, para debutar, pues vamos, sin problema, vamos a debutar a ese peso. Y la siguiente pelea la hacemos en 70, para ver cómo vamos a sentir en este peso. A mí lo que no me gusta es bajar mucho:16, 17, 15 kilos. A mí no me gusta eso. Prefiero bajar un poco y sentirme bien, sentirme rápido, fuerte y estar agresivo ahí.
De cara a futuro, ¿te gustaría asentarte en un peso u otro?
No sé, de verdad, es que no sé. Aún tengo 19 años y no sé, puede ser que voy a crecer un poco más y voy a subir un poco más peso. No te puedo decir… veremos el futuro. Pero de momento estamos enfocados en 70 kilos.
Vamos a hablar de tu rival. ¿Qué te llamó la atención cuando te dijeron el nombre y qué habéis analizado?
Pues un buen chico para ganarlo. Es completo, es un luchador de MMA, tiene 1-0. ¿Qué puedo decir? Puedo agradecerle por aceptarlo, gracias a él que aceptó. Y vamos a dar un espectáculo, que se prepare y el 28 de marzo vais a ver un peleón.
Imagino que el objetivo es conseguir esa primera victoria y, si se puede, una finalización. ¿Te imaginas un debut con KO?
Me gustaría hacer los dos, hacer KO y hacer finalización, pero eso es un poco difícil. Porque me gustaría conseguir los dos bonos: el de finalización y el de KO. Pero de momento voy a salir y voy a noquearlo. Sé qué va a pasar ahí, yo sé.
¿Dónde crees que él va a tratar de llevar la pelea? ¿Crees que intentará luchar cuando sienta tu golpeo?
Cuando vea mi fuerza de golpeo y cuando sienta el golpeo, lo que va a intentar es luchar. Y cuando lo vea y no le salga nada, pues al final ya sabéis qué va a pasar: le voy a noquear o le voy a finalizar, ya está.
¿Cómo definirías tu estilo: striker más alocado o más estratégico?
Eso es MMA. Soy luchador de MMA. Yo hago todo. Arriba o abajo, no me importa.
¿Qué significa para ti estar peleando en WOW y debutar como profesional aquí?
Pues primero lo que puedo decir es WOW es una promotora muy grande, es la mejor en España. Y lo que puedo decir es agradecer: agradecer que me dan esa oportunidad de pelear ahí, agradecer que me dan esa oportunidad de pelear en mi casa, aquí, y debutar aquí. Es un placer. Yo desde hace mucho tiempo que peleo en WOW, ellos saben quién soy y saben qué esperar de mí. Por eso me dan esta oportunidad, y esta oportunidad para mí es todo.
¿Cuántas peleas te gustaría hacer este año si todo va bien?
Así elegir no puedo decirlo, pero cuántas más podamos- Será cuatro, será tres, será cinco, no importa, lo veremos. Como Dios quiera.
Para acabar: danos una predicción para el debut y un mensaje para la gente que te estará viendo en el Olímpic de Badalona.
Pues primero, todos os voy a esperar en WOW 28, el 28 de marzo. Y no tenéis que perder ese espectáculo, porque vais a ver un KO brutal.
¿Asalto?
Primer asalto.
Muchísimas gracias por este tiempo y toda la suerte del mundo para el 28 de marzo.
Gracias a vosotros
