Dídac se cae de la lista de España; Adolfo, operado con éxito

La selección española de fútbol sala presenta novedades en su convocatoria para los amistosos ante Finlandia. El seleccionador, Jesús Velasco, ha llamado al portero Fabio Alvira, del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, para sustituir a Dídac Plana, que causa baja por molestias físicas.

La ausencia del guardameta del Barça, además capitán del combinado nacional, obliga a reajustar la portería en una lista que se concentrará a partir del 6 de abril en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Allí, el equipo completará tres sesiones de entrenamiento antes de viajar a Finlandia para disputar los dos encuentros amistosos, programados para los días 10 y 11 de abril.

Con esta modificación, España contará bajo palos con Fabio Alvira y Antonio Navarro, mientras que el resto de la convocatoria mantiene una base competitiva y equilibrada en todas las líneas.

La lista completa queda configurada de la siguiente manera:

Porteros : Fabio Alvira (Córdoba Patrimonio de la Humanidad) y Antonio Navarro (Quesos El Hidalgo Manzanares).

: Fabio Alvira (Córdoba Patrimonio de la Humanidad) y Antonio Navarro (Quesos El Hidalgo Manzanares). Cierres : Boyis (Viña Albali Valdepeñas) y Adrián Rivera (ElPozo Murcia Costa Cálida).

: Boyis (Viña Albali Valdepeñas) y Adrián Rivera (ElPozo Murcia Costa Cálida). Alas-cierres : Míchel (Jaén Paraíso Interior) y Ricardo (ElPozo Murcia Costa Cálida).

: Míchel (Jaén Paraíso Interior) y Ricardo (ElPozo Murcia Costa Cálida). Alas : Cecilio (Movistar Inter), Novoa (O Parrulo), Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior), Eric Martel (Barça) y Pachu (Osasuna Magna).

: Cecilio (Movistar Inter), Novoa (O Parrulo), Dani Zurdo (Jaén Paraíso Interior), Eric Martel (Barça) y Pachu (Osasuna Magna). Alas-pívots : Esteban (Jaén Paraíso Interior) y Povill (Industrias Santa Coloma).

: Esteban (Jaén Paraíso Interior) y Povill (Industrias Santa Coloma). Pívot: Santa Cruz (O Parrulo).

España afronta estos compromisos con el objetivo de seguir afinando su preparación y dar continuidad al trabajo del nuevo seleccionador en un calendario que empieza a ganar exigencia.

ADOLFO, OPERADO CON ÉXITO

Por su parte, el Barça ha informado que Adolfo ha sido intervenido con éxito de su operación en el hombro derecho.

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"La operación ha sido realizada por el Dr. A. Hachem y el Dr. F. Urraza, del Servicio Médico del Club en el Hospital de Barcelona. El jugador seguirá a partir de hoy un plan específico de recuperación postoperatoria con el objetivo de poder disponer del alta competitiva para el tramo final y más trascendental de la temporada" ha informado el club.