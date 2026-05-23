La Diamond repite en China con Llopis, Crouser y Duplantis... ¡a por los 6,32!

La maratoniana Diamond League 'made in Sebastian Coe' vivirá este sábado en Xiamen su segunda etapa casi con los mismos protagonistas de hace siete días en Shanghai / Kequiao, ya que la mayoría se ha quedado en el país asiático.

El gran icono de este mediodía atlético (de 13 a 16 horas en la España peninsular) será el pertiguista Armand Duplantis, quien ya intentó el pasado sábado otro récord mundial que esta vez se le resistió con tres nulos sobre 6,32 metros.

El sueco nacido y residente en Estados Unidos cerró el año pasado con el oro en el Mundial de Japón en salto con pértiga y su decimocuarto récord mundial (6,30), que elevó el pasado 12 de marzo otro centímetro en Uppsala en su propio mitin.

'Mondo' Duplantis no pudo con 6,32 en Shanghai / WANDA DIAMOND LEAGUE

La participación española se reducirá a Quique Llopis en esta cita que dará paso a la del 31-M en Rabat y ya a las reuniones europeas más prestigiosas, empezando por Roma. Una pena que España no juegue en estas ligas.

Tras su plata en 60 metros vallas en el pasado Mundial bajo techo de Torun, Llopis debutó el pasado sábado en 110 vallas con una séptima plaza y 13.42, lejos de su mejor registro personal (13.09). "He hecho mucha carga y está bien", afirmó.

También repetirán los dos mejores en Shanghai, los estadounidenses Jamel Britt (ganó con 13.07, marca personal) y Cordell Tinch (13.10). También destacaron el nipón Rachid Muratake (13.18) y el jamaicano Orlando Bennett (12.20).

Xiamen promete emociones muy fuertes / WANDA DIAMOND LEAGUE

Adri Ben fue séptimo en unos 800 metros en los que se exhibió el irlandés Mark English con 1:43.85. El polivalente atleta de Viveiro acreditó 1:44.45 en un gran debut, pero volvió a casa al no correrse ni las dos vueltas ni los 1.500 en Xiamen.

Las pruebas femeninas

Shanghai vivió una de las mejores carreras de 3.000 obstáculos femeninos de la historia, con victoria de la ugandesa Peruth Chemutai (8:51.47) por una centésima sobre la keniana Faith Cherotich (8:51.48). Ambas volverán a verse las caras junto a la marroquí Marwa Bouyazani, quien fue tercera con 8:58.09 (11ª de la historia).

Tras volar con 12.25 en 100 vallas, la estadounidense Masai Russell será otra de las figuras ante la bahameña Devynne Charlton ('recordwoman' mundial de 60 vallas) y la nigeriana Tobi Amusan. Lo mismo que en 200, con la jamaicana Shericka Jackson intentando repetir su victoria de hace siete días (22.07), por delante de la bahameña Shaunae Miller-Uibo (22.26).

En 1.500, la etíope Birke Haylom tratará de repetir su triunfo (3:55.56) y volverá a enfrentarse a su compatriota Tsige Duguma (segunda con 3:55.71) y a la australiana Abbey Caldwell (tercera con 3:56.12, marca personal). No habrá 5.000, por lo que no repetirá la estrella keniana Faith Kipyegon tras ganar em Shanghai.

En disco, la 'reina' estadounidense Valarie Allman se casó con su entrenador y será la gran favorita como Valarie Sion (73,10 este año), aunque la neerlandesa Jorinde Van Klinken ya ha lanzado 70,99. En jabalina destacan la polaca Maria Andrejczyk en su debut, la serbia Adriana Vilagos y la nipona Haruka Kitaguchi. Y en altura, muchas candidatas sin Yaroslava Mahuchikh.

Las pruebas masculinas

Uno de los atractivos será el debut este año del estadounidense Ryan Crouser, poseedor del récord universal con unos asombrosos 23,56. Entre sus rivales, destacan sus compatriotas Roger Steen (21,93 este año) y Adrian Piperi en su 'estreno' (22,29 de marca personal), así como el italiano Leo Fabbri (22,50).

Además del segundo duelo de la primavera entre Armand Duplantis y el griego 'Manolo' Karalis en pértiga, el alemán Mohamed Abdilaahi tratará de repetir en 5.000 su sensacional victoria en 3.000 en Shanghai con la 15ª marca de siempre (7:25.77). No estará el keniano Reynald Cheruiyot (segundo), pero sí el sueco Andras Almgren (tercero con 7:26.48, récord nacional).

Ryan Crouser, una fuerza de la naturaleza / INSTAGRAM

La longitud fue vibrante en el regreso de la Diamond, con marca personal y una exhibición del joven italiano Mattia Furlani (8,43 m) que quiere repetir en Xiamen. Tras su sorprendente derrota en 300 vallas, el noruego Karsten Warholm tratará de vengarse del brasileño Alison dos Santos en el debut de ambos en 400 vallas.

El sudafricano Gift Leotlela venció en Xiamen en 100 (9.97) al estadounidense Kenneth Bednarek y al keniano Ferninand Omanyala (ambos 9.98); se repetirá este triple duelo en Xiamen. En 400 lisos, los estadounidenses Vernon Norwood (44.58) y Chris Bailey (44.60) retarán a la armada africana: los botswanos Kebinatshipi y Ndori, el sudafricano Nene y el zambiano Samukonga).