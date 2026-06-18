La Diamond League más española aterriza en Doha

La temporada atlética empieza a coger fuerza con los Europeos de Birmingham cada vez más cerca y con la nueva experiencia del World Athletics Ultimate Championships, que cerrará el curso en Budapest en septiembre en un intento desesperado de Sebastian Coe de conseguir dinero para este deporte.

La Diamond League vuelve a abandonar el continente europeo en su séptima etapa para aterrizar en el Khalifa International Stadium de Doha. La cita estaba prevista para el 8 de mayo, pero fue pospuesta por la situación en Oriente Medio. Lo más importante será la presencia de 10 atletas españoles, una cifra récord.

Con Duplantis 'concentrado' tras perder en Estocolmo ante el australiano Kurtis Marschall, algunas de las estrellas masculinas serán el estadounidense Cordell Tinch (110 vallas), el local Mutaz Essa Barshim (altura), el sorprendente esrilanqués Rumesh Tharanga Pathirage (jabalina), el cubano Reyner Mena (200) y el marroquí Soufiane El Bakkali (3.000 metros obstáculos).

Rumesh Tharanga Pathirage es una de las sensaciones del año / DIAMOND LEAGUE

En féminas destacan la dominicana Marileidy Paulino en su debut esta temporada (400 lisos), la cubana Leyanis Pérez Hernández (triple), la etíope Birke Haylon (1.500) y Likine Amebaw (5.000), la etíope que lleva años residiendo en España y luchó por conseguir una nacionalidad que se le negó y que en otros casos sí fue más rápida. Cosas de la política.

Los españoles

Habrá pruebas con varios españoles, algo inusual en esta primera división del atletismo. El valenciano Quique Llopis, plata mundial bajo techo en 60 vallas, tratará de dar otro paso adelante en 110 vallas tras correr este año en 13.32 (lejos de su marca personal de 13.09). Junto a él estará el navarro Asier Martínez (13.32 este año y 13.14 como mejor registro de siempre).

La catalana Jaël Bestué en su 'estreno' (11.10 como marca personal) y la sevillana Maribel Pérez (11.18 y 11.07) saldrán en 100 lisos. En el 1.500 estarán la segoviana Águeda Marqués (11ª en los Juegos de París con 4:03.62 este año y 4:00.31 como marca de siempre), la salmantina Lorena Martín en su salto al 'milqui' (4:10.37) y una Andrea Rodríguez que podría ser 'liebre'.

Jaël Bestué, el pasado verano con SPORT / ORIOL RUBIO

El burgalés Dani Arce empieza a ser un habitual en 3.000 metros obstáculos en la Diamond y sigue con su puesta a punto de cara a unos Europeos en los que fue bronce hace cuatro años. Este año ya ha corrido en 8:11.42 y su mejor marca es 8:08.45, que lo sitúan tercero en el ranking español de siempre tras Fernando Carro (8:05.48) y el gran 'Luismi' Martín Berlanas (8:07.44).

También ilusiona la presencia en 5.000 de unas de las 'niñas prodigio' del atletismo español, la onubense María Forero con 15:07.50 este año y 15:03.48 como récord personal... ¿Asaltará los 15 minutos? Por último, la madrileña Lorea Ibarzabal (2:04.42 y 1:59.60) tratará de acercarse a los dos minutos en 800 (tan solo ha corrido por debajo este año Rocío Arroyo con 1:59.97).