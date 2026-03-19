Día del Padre: Cruyff, Busquets y Maldini, la herencia en el deporte

Cuando un padre te abre el camino desde pequeño para practicar un deporte, está ofreciendo una herramienta fundamental para la vida. La disciplina, la constancia y los valores que se aprenden en el deporte forman parte del crecimiento personal, y muchos hijos terminan heredando no solo la pasión, sino también el talento de sus padres. Este 19 de marzo, España celebra el Día del Padre, una fecha que, además de tener un significado familiar, encuentra eco en el mundo del deporte, donde muchos clubes y jugadores rinden homenaje a sus familias en redes sociales.

Los clubes de Primera División han aprovechado la ocasión para felicitar a sus jugadores, seguidores y familias con mensajes cargados de humor, emoción y guiños a momentos virales recientes. A lo largo de la mañana, numerosos equipos de LaLiga han publicado vídeos y mensajes en sus redes sociales celebrando este día.

Sin embargo, si hablamos de historia, venimos a hablar de las parejas padres-hijos que han triunfado en el deporte.

Fútbol: la herencia de Cruyff, Busquets y los Maldini

El vínculo entre el Barça y la familia Cruyff es uno de los más emblemáticos del fútbol europeo. Johan Cruyff fue mucho más que un jugador destacado; fue un revolucionario del juego. Con su paso por el Barça en los años 70, introdujo conceptos de fútbol total, basados en la movilidad, la posesión y la creatividad colectiva. Como entrenador (1996–2001), consolidó la filosofía de juego que hoy caracteriza al club: presión alta, toque preciso y protagonismo del juego ofensivo. Además, su influencia se extendió al diseño de la academia La Masia, que formaría generaciones de talentos como Lionel Messi.

Jordi Cruyff, hijo de Johan, creció bajo esa filosofía y aplicó su talento en el Barça y otros clubes europeos. Aunque su rol como jugador fue más discreto que el de su padre, su entendimiento táctico y su capacidad para adaptarse a distintos estilos reflejan la herencia de Johan. Tras su etapa como jugador, Jordi también se ha destacado en la dirección deportiva y como entrenador, llevando la visión de su padre a distintos proyectos futbolísticos.

Carles Busquets y Sergio Busquets también ejemplifican la transmisión de talento. Carles fue un portero sólido del FC Barcelona, y Sergio no solo continuó la tradición en el club, sino que se convirtió en uno de los mediocampistas más destacados de su generación, reconocido por su inteligencia táctica y liderazgo en el campo.

El debut de Cruyff con el Levante, contra el Palencia / ARCHIVO LEVANTE-EMV

Cesare Maldini y Paolo Maldini representan otra dinastía del AC Milan. Cesare, defensa y capitán histórico del club italiano, abrió camino como entrenador de la selección de Italia, mientras Paolo se consolidó como uno de los mejores defensas de la historia, con múltiples Champions League y títulos de liga, símbolo de longevidad y profesionalismo.

Los 'Schmeichel'

Peter Schmeichel y Kasper Schmeichel son un caso legendario en el arco. Peter, considerado uno de los mejores porteros de la historia, fue una pieza clave en el Manchester United que conquistó la histórica Champions League de 1999, completando el triplete. Además, Peter fue fundamental en la selección de Dinamarca, llevándola a la gloria continental en la Eurocopa de 1992.

Su hijo, Kasper, continuando con el legado familiar, se destacó en el Leicester City, logrando la histórica Premier League de 2016, considerada una de las mayores sorpresas del fútbol moderno. Al igual que su padre, Kasper combina reflejos excepcionales con una mentalidad ganadora y liderazgo en la portería, demostrando que la excelencia puede transmitirse de generación en generación, adaptándose a los nuevos desafíos del deporte.

92. Peter Schmeichel / Dinamarca

Fútbol americano: los Manning y la saga de quarterbacks

Archie Manning y sus hijos, Peyton y Eli, muestran cómo la excelencia puede transmitirse de generación en generación en el mundo del fútbol americano. Archie, quarterback destacado en los años 70, jugó principalmente con los New Orleans Saints, donde se destacó por su inteligencia, brazo potente y liderazgo, convirtiéndose en un referente para futuros quarterbacks.

Peyton Manning, su hijo, se convirtió en uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos. Con 2 Super Bowls ganados y 5 premios MVP de la NFL, es famoso por su precisión quirúrgica, lectura del juego y capacidad de liderazgo en el campo. Su hermano Eli Manning, también quarterback, brilló con los New York Giants, ganando 2 Super Bowls y demostrando calma y temple en los momentos clave, reforzando la idea de que la disciplina y la mentalidad ganadora pueden ser legados familiares tan poderosos como el talento físico.

Rugby francés: los Blanco

Serge Blanco y Thibault Blanco representan la tradición familiar en el rugby francés. Serge, considerado uno de los mejores fullbacks de la historia, fue un símbolo de la selección de Francia durante los años 80 y 90, conocido por su velocidad, visión de juego y capacidad para decidir partidos en momentos cruciales. Gracias a su estilo elegante y efectivo, se convirtió en un referente del rugby mundial.

Su hijo Thibault continúa con la pasión familiar, compitiendo en clubes de élite de Francia y manteniendo el nivel competitivo heredado de su padre. Más allá del talento, la disciplina y la mentalidad de Serge se reflejan en Thibault, mostrando cómo la herencia deportiva puede cruzar generaciones con orgullo y dedicación, consolidando un legado familiar en el deporte.

Serge Blanco, figura emblemática del rugby, comenzó su carrera en 1974 en el Biarritz Olympique (BO). / SPORT.es

Béisbol estadounidense: los Griffey

Ken Griffey Sr. y Ken Griffey Jr. dejaron una marca imborrable en la Major League Baseball (MLB). Griffey Sr., estrella de los 70s y 80s, principalmente con los Cincinnati Reds, destacó por su consistencia en el bateo, su profesionalismo y su liderazgo dentro del equipo.

Su hijo, Ken Griffey Jr., trascendió incluso más, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos. Con más de 600 jonrones, múltiples temporadas como MVP y un swing icónico que inspiró a toda una generación, Griffey Jr. combinó talento, carisma y ética de trabajo, consolidando la leyenda familiar y demostrando cómo el ejemplo y la guía de un padre pueden moldear una carrera extraordinaria.

El legado de Howe y Hill

Gordie Howe y Mark Howe son un ejemplo clásico de cómo una leyenda del hockey se transmite de generación en generación. Gordie, apodado “Mr. Hockey”, acumuló más de 1,800 puntos en la NHL y destacó por su fuerza, habilidad y longevidad en el hielo, convirtiéndose en un mito del deporte. Su hijo Mark Howe continuó el legado, también consiguiendo campeonatos y siendo reconocido en el Salón de la Fama del hockey, mostrando que el talento y la pasión por un deporte pueden heredarse y desarrollarse con éxito.

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En el automovilismo, Phil Hill y Derek Hill muestran otra vertiente de legado familiar, esta vez en la velocidad y precisión en la pista. Phil Hill fue el primer estadounidense en ganar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1961, y Derek Hill ha seguido sus pasos compitiendo en diversas categorías de monoplazas. La combinación de talento, técnica y disciplina transmitida de padre a hijo asegura que la familia Hill mantenga presencia y reputación en el automovilismo internacional.