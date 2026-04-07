Día del adiós para Carolina

Tras agotar sus opciones de despedirse en la pista esta semana en Huelva en un Europeo de Bádminton en el que ha reinado siete veces, Carolina Marín vivirá hoy un día muy especial con su despedida oficial del deporte.

Lo hará en la capital onubense, la misma que abandonó con tan solo 14 años para instalarse en el CAR de Madrid, aparcando su vida de adolescente en pos de un sueño: ser campeona del mundo de un deporte totalmente desconocido en España y convertirse en la mejor jugadora del planeta.

Formando un binomio perfecto con su estricto entrenador Fernando Rivas, la onubense logró siete títulos europeos, tres mundiales y el histórico oro olímpico en los Juegos de Río’16 en una final extraordinaria ante la india Pusarla Venkata Sindhu (19-21, 21-12 y 21-15).

Detrás quedan también tres gravísimas lesiones de rodilla, la última en aquella triste mañana del 5 de agosto de 2024 en el Arena Porte de la Chapelle en las semifinales de los Juegos de París, cuando vencía con claridad a la china He Bingjiao por 21-14 y 10-4.

Pese a sus intentos por conseguir un imposible, Carolina se despide hoy oficialmente a las 11.00 horas en una rueda de prensa en el polideportivo Diego Lobato (barrio de La Orden), en el que dio sus primeros pasos hasta convertirse en un icono del deporte.

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Una hora antes está previsto un encuentro con jóvenes en un clinic organizado por Iberdrola, el Ayuntamiento de Huelva y la Federación Andaluza de Bádminton.