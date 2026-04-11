GOLF
Un desquiciado Sergio García insinúa con “colgar los palos”
El castellonense acabó muy decepcionado por esa vuelta de 75 golpes (+3) que le permitió pasar el corte, aunque aseguró con “las peores sensaciones”
Sergio García se mostraba terriblemente decepcionado por su segunda vuelta en el Masters, que a pesar de haberle permitido entrar el fin de semana, no estaba nada satisfecho con su juego, del que se queja dsde hace semanas y no encuentra el camino para salir de ese bache.
Tanto, que llegó a insinuar que si “sigo jugando de esta manera, lo mejor sería colgar la bolsa de palos”, soltó el de Borriol, quizá frustrado por su vuelta, en la que acabó con +3. “Creo que estoy mostrando muy juego Z. “Se puede mirar como diciendo, pues sí, ¿no? Bien peleado. La verdad es que una hazaña poder pasar el corte jugando tan mal o con sensaciones tan malas”, decía.
“Pero al mismo tiempo, bueno, también puedes pensar, si estuviera un poquito mejor, pues probablemente estaría ahí con opciones de ganar. Y lo tercero que puedes pensar es, ¿cuándo va a cambiar esto? ¿Que es lo que más me preocupa? Es lo que más me preocupa, porque pegarle como le estoy pegando a la bola me trae pensamientos que no son de los más bonitos”, decía en un ejercicio de sinceridad.
No se trata de un calentón
García aclara que el pensamiento de dejar el golf no es fruto ni mucho menos de un calentón. “A ver, sería un calentón si fuera un día, una semana, dos semanas, pero no cuando llevas cuatro meses y no sabes cuando va a terminar… ni si va a terminar”, afirma.
El de Borriol es el segundo corte que pasa en Augusta desde que ganó en 2017, es decir, en sus últimas ocho participaciones. El objetivo ahora es ir recobrando la confianza para acabar el torneo lo más cerca posible de la cabeza y, sobre todo, para terminar de alejar es feo fantasma que tiene en la cabeza que le lleva a los pensamientos más negativos.
- La postura de la UEFA ante la queja del Barça por el arbitraje
- Unanimidad en el Barça con Szczesny
- Jota Jordi sentencia lo que pasará con el Barça y el Real Madrid en Champions: 'Es imposible
- Máxima precaución con Pedri
- David Bernabéu lo confiesa: "Nunca pensé que diría esto del Barça de Flick"
- Barcelona - Atlético: reacciones del partido de cuartos de la Champions League
- Ter Stegen se suma a la operación remontada
- Pep Guardiola y Busquets se tienden la mano y compran un 28% de la socimi de viviendas de Alquiler Seguro