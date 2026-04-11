Un desquiciado Sergio García insinúa con “colgar los palos”

Sergio García se mostraba terriblemente decepcionado por su segunda vuelta en el Masters, que a pesar de haberle permitido entrar el fin de semana, no estaba nada satisfecho con su juego, del que se queja dsde hace semanas y no encuentra el camino para salir de ese bache.

Tanto, que llegó a insinuar que si “sigo jugando de esta manera, lo mejor sería colgar la bolsa de palos”, soltó el de Borriol, quizá frustrado por su vuelta, en la que acabó con +3. “Creo que estoy mostrando muy juego Z. “Se puede mirar como diciendo, pues sí, ¿no? Bien peleado. La verdad es que una hazaña poder pasar el corte jugando tan mal o con sensaciones tan malas”, decía.

“Pero al mismo tiempo, bueno, también puedes pensar, si estuviera un poquito mejor, pues probablemente estaría ahí con opciones de ganar. Y lo tercero que puedes pensar es, ¿cuándo va a cambiar esto? ¿Que es lo que más me preocupa? Es lo que más me preocupa, porque pegarle como le estoy pegando a la bola me trae pensamientos que no son de los más bonitos”, decía en un ejercicio de sinceridad.

Sergio vive una crisis de juego que no se la saca de la cabeza ni tan siquiera pasando el corte en el Masters / ERIK S. LESSER / EFE

No se trata de un calentón

García aclara que el pensamiento de dejar el golf no es fruto ni mucho menos de un calentón. “A ver, sería un calentón si fuera un día, una semana, dos semanas, pero no cuando llevas cuatro meses y no sabes cuando va a terminar… ni si va a terminar”, afirma.

El de Borriol es el segundo corte que pasa en Augusta desde que ganó en 2017, es decir, en sus últimas ocho participaciones. El objetivo ahora es ir recobrando la confianza para acabar el torneo lo más cerca posible de la cabeza y, sobre todo, para terminar de alejar es feo fantasma que tiene en la cabeza que le lleva a los pensamientos más negativos.