El tanzano Alphonce Feliz Simbu (33 años) se sobrepuso a un serio despiste a la entrada al estadio y logró el mayor éxito de su carrera al superar con la misma marca al alemán Amanal Petros en la maratón masculina de los Mundiales de Tokio, que abrió la jornada del lunes.

Nacido en Singida, una localidad de casi 200.000 habitantes en el centro de Tanzania, el campeón había sido bronce hace ocho años en Londres y había peleado por el podio en los Juegos de Río'16 (quinto) y Tokio'20 en Sapporo (séptimo), mientras que tan solo fue 17º en París'24 a 3:37 del oro de Tesfaye Tola.

Primera 'media' tranquila

La final masculina no tuvo nada que ver con la femenina, en la que la estadounidense Susanna Sullivan tiró desde el quinto kilómetro y puso el germen del duelo en el que la keniana Peres Jepchirchir endosó a la etíope Tigst Assefa una derrota similar a la que sufrió en París'24 ante la neerlandesa Sifan Hassan.

Victor Kiplangat defendía el título logrado en Budapest'23 / AP

Sin los medallistas en los Juegos de París (Tola, Bashir Abdi y Benson Kipruto), el ugandés Victor Kiplangat soñaba con repetir título, algo que tan solo han logrado el soriano Abel Antón (Atenas'97 y Sevilla'99), el marroquí Jaouad Gharib (París'03 y Helsinki'05) y el keniano Abel Kirui (Berlín'09 y Daegu'11).

Otro protagonista era el mongol Ser-Od-Bat Ochir, quien a punto de cumplir 44 años disputó su 12º Mundial seguido y está a uno del retirado español Chuso García Bragado, quien ha sido superado en Tokio por el marchador luso Joao Veira (14). El asiático acabó 65º y penúltimo con 2h:30.09.

La primera mitad de la maratón fue plácida tras una inusual salida nula en el Estadio Nacional, con un ritmo sostenido y con todos los favoritos presentes, como el citado Kiplangat (sin marca del año), los etíopes líderes del año Tadesse Takele y Deresa Geleta, el keniano Vincent Ngetich, el alemán de origen eritreo Amanal Petros y el italiano Iliass Aouani (nacido en Marruecos).

Empiezan las hostilidades

El alemán Richard Ringer mandaba el paso por el décimo mil (30:48), el sueco Suldan Hassan lo hcía en el el vigésimo (1h:01.54) y en la media ya estaba al frente Kiplangat (1h:05.19), quien vio los problemas gástricos de Ngetich y consiguió dejarlo fuera de combate con la ayuda del zimbabués Isaac Mpofu.

Al keniano Ngetich (derecha) lo fulminó el 'flato' / AP

En torno a los 27 grados y con un 80% de humedad, cada avituallamiento era una pequeña 'guerra'. El ugandés Abel Chelangat colaboró con su compatriota Victor Kiplangat y 'cayeron' los etíopes. Primero Takele y después Geleta... pero el ya excampeón lo pagó y se despidió del título (acabó 15º con 2h:11.33).

Al paso por el 37 (1h:53.32) quedaban 13 atletas en cabeza, entre ellos el italiano Iliass Aouani y el británico Emile Cairess. Ahí empezó una subida infernal y Chelangat puso a sus rivales en filas. Se lo jugarían entre él, Petros, Aouani, el tanzano Simbu y los israelís Haimro Alame y Gashau Ayale.

La misma marca

El último mil dejó solos a Aouani (se descolgó en los últimos 400 metros), a Petros y a Simbu, quien había estado toda la carrera agazapado y se despistó al no ver la curva de entrada al estadio. El africano perdió varios metros, pero los recuperó y apretó los dientes en los últimos 30 metros cuando el teutón se veía campeón para ganarle por centésimas en la 'photo finish'.

El tanzano Simbu, un campeón inesperado / AP

Ambos acreditaron 2h:09.48, el italiano Aouani fue bronce con 2h:09.53 y la medalla de chocolate fue para el israelí de origen etíope Alame (2h:10.03). Ahora que están tan de moda las protestas contra eventos deportivos que afectan principalmente a los deportistas, ¿qué culpa tendrá él de la situación política que vive el país al que llegó con sus padres cuando tenía 13 años?

Simbu se convirtió en el único atleta tanzano con dos medallas en Mundiales tras la citada de Londres, superando la plata de Christopher Isegwe en la maratón de Helsinki en 2005 (a 11 segundos del marroquí Jaouad Gharib). El país africano también tiene dos platas olímpicas en atletismo, ambas en Moscú'80 (Suleiman Nyambui en 5.000 y Filbert Bayi en 3.000 obstáculos).