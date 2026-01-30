"Estaba desmayado y fuera de control": la dramática historia de un futbolista tras su adicción a las pastillas para dormir

Omar Bogle ha vivido un auténtico calvario a sus 32 años. El futbolista de la Championship, la segunda división inglesa, contó en The Athletic que vivió una etapa difícil de su vida mientras la compaginaba con el fútbol.

Todo se remonta a unos problemas que sufría Bogle en la espalda durante la pretemporada, en 2024. El dolor le provocaban insomnio y recurrió a las pastillas para dormir. "Tuve un período de seis meses en el que fue una locura, mi uso fue ridículo", relata en el medio estadoudinese.

Pero hubo una etapa en que el uso del medicamento fue excesivo, por parte de Bogle, hasta al punto de afectar su memoria y su vida cotidiana. Despertaba sin recordar conversaciones ni interacciones del día anterior. En ocasiones recurría a diazepam o lorazepam, mientras que en otras tomaba zopiclona, un sedante más potente, para poder descansar.

"Me quedé completamente inconsciente"

Estas sustancias no solo le provocaban somnolencia, sino que también intensificaban problemas emocionales y personales que arrastraba desde hacía tiempo, afectando su estado mental. El jugador explica que sentía como si dejara de pensar, viviendo en un estado constante de desconexión, lo que afectaba incluso sus relaciones con amigos y conocidos. “Estaba completamente desmayado, me despertaba y ni siquiera recordaba las conversaciones que había tenido con la gente la noche anterior”, relata.

Durante el verano, con el apoyo de su agente, decidió ingresar en un programa de rehabilitación para superar su adicción y recuperar el control de su vida.

Omar Bogle ha marcado nueve goles en 34 partidos con el Crewe desde que llegó en julio de 2024 / SPORT.es

Un problema recurrente

Tras su recuperación, regresó a los campos de juego en noviembre de 2024 y tuvo un regreso prometedor al marcar goles en sus primeros encuentros, aunque nuevas lesiones han limitado su participación desde entonces. Bogle no es el único futbolista que ha compartido sus problemas de adicción; otros jugadores, como Dele Alli y Jonjo Shelvey, también han hablado públicamente sobre cómo enfrentaron a este problema.