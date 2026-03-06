La ¿desesperada? huida hacia adelante de Jordan Díaz... cruzando el 'charco'

Que algo no está funcionando en el universo de Jordan Díaz es un secreto a voces en el mundillo del atletismo. 2024 fue un año para enmarcar del cubano recién nacionalizado español por entonces, con sendas medallas de oro en los Europeos de Roma con unos sensacionales 18,18 metros en triple salto (tercer atleta de todos los tiempos) y en los Juegos de París por delante de dos compatriotas de nacimiento como Pedro Pablo Pichardo (portugués) y Andy Díaz (italiano).

Sin embargo, el atleta del Barça reiteró a la prensa española en pleno éxtasis en la zona mixta del Stade de France que no había podido saltar en las semanas previas a los Juegos. Una serie de problemas físicos se cruzaron en su camino en una muestra de lo que sería el siguiente año y medio de su vida.

Desde ese verano parisino han pasado 19 meses y Jordan Díaz tan solo ha realizado dos saltos. El primero y único válido lo realizó el 3 de agosto de 2025 en los Campeonatos de España en Tarragona para imponerse con 17,16 metros y el segundo fue un nulo en la clasificación para la final del Mundial de Tokio. El resto han sido intentos frustrados de regreso y ausencias de última hora en un auténtico calvario personal.

Jordan Díaz tocó el cielo en los Juegos de París'24 / EFE

El 19 de febrero estaba anunciado en el Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais en Lievin, pero sufrió un problema en el calentamiento y ni apareció. Y todo eso después de que fuentes de la RFEA y su propio entorno afirmasen que todo parecía estar en orden. Lo siguiente fue bajarse del Campeonato de España bajo techo de Valencia y, evidentemente, del Mundial de Torun.

Este jueves saltó una noticia que habla por sí sola de la necesidad que tiene Jordan Díaz de despejar su mente y buscar nuevas sensaciones. El habanero deja el grupo de entrenamiento del emblemático cubano Iván Pedroso en Guadalajara y cruza el 'charco' con destino al estado de Arkansas (Estados Unidos). Incluso deja la estructura de representación, con la figura de un Alberto Suárez que lo ha protegido siempre al máximo.

Según anunció 'Marca', su intención es trabajar con Travis Geopfert, el entrenador de la estadounidense Tara Davis-Woodhall (actual campeona mundial y olímpica de salto de longitud). Además, es el principal responsable del atletismo en la Universidad de Arkansas, de la que surgieron figuras como los velocistas Tyson Gay y Wallace Spearmon o el triplista Mike Conley.

Tara Davis-Woodhall, una atleta extraordinaria / INSTAGRAM

El siguiente objetivo podría ser el Europeo de Birmingham, en el que defendería el oro logrado en Roma. Aunque claro, para eso será necesario que Jordan Díaz se quite todos los miedos y trabaje con tranquilidad, sin tener la presión de regresar cuanto antes ni la necesidad de responder a los deseos colectivos.

El único campeón olímpico español individual en atletismo desde Ruth Beitia en Río'16 tiene 25 años y a poco más de dos años de defender su oro olímpico en Los Ángeles. Caso de lograrlo, se uniría a un prestigioso y reducido grupo de deportistas capaces de lograr dos títulos seguidos en la misma prueba: Theresa Zabell en vela (470 en Barcelona'92 y en Atlanta'96) y Gervasio Deferr en gimnasia (salto en Sidney'00 y en Atenas'04).