El desenlace del LIV Golf por equipos, la traca final de la temporada 2025

Tras un fin de semana espectacular en Indianápolis donde el vasco Jon Rahm se proclamó campeón del ranking Individual 2025 en una excitante jornada final, ahora llega el turno a la gran final por equipos, el momento culminante para conocer al nuevo equipo campeón, que se decidirá en el recorrido de The Cardinal at Saint Johns, en Michigan.

Un torneo emocionante que se disputa en la modalidad de match-play hasta semifinales, lo que significa que una derrota en las eliminatorias te deja fuera, lo que convierte en cada punto y de cada jugador decisivo para conseguir doblegar al rival.

El formato del torneo también cuenta con novedades. Para empezar, los dos últimos equipos clasificados en el ranking de la temporada, los Majesticks y Iron Heads, se jugarán una eliminatoria previa este miércoles para conocer cual de ellos dos entra en el cuadro de eliminatorias directas, a partir del viernes, 22.

Legión XIII de Jon Rahm ha sido el mejor en la temporada regular pero lo deberá demostrar en el torneo final / LIV GOLF

12 equipos y elección de rival

Una vez se complete el cuadro de 12 equipos, se jugará, a partir del viernes, eliminatorias match play, en la que se jugarán dos partidos individuales y otro de foursomes con tres puntos en juego, y con los capitanes de los mejores equipos eligiendo los duelos con su rival.

También como novedad este año, el capitán del equipo mejor clasificado para cada partido tendrá la ventaja de ver la alineación de su oponente antes de hacer su selección. El que logre dos puntos, accederá a las semifinales del sábado ya con solo seis equipos en juego por el título.

Los 'Fireballs' de Sergio García quieren ganar por primera vez el torneo final de temporada / LIV GOLF

Los seis ganadores en los duelos del sábado, accederán a la lucha por la victoria final mientras los seis restantes jugarán para completar el cuadro definitivo. En la misma jornada del sábado, se decidirán los tres equipos que acceden a la lucha por el título.

Y el domingo llega el momento culminante, con el torneo que se transforma de nuevo en modalidad stroke play, en la que se realizará la suma de las tarjetas de los cuatro jugadores y el que logre el menor número de golpes se proclamará campeón del LIV Golf por equipos 2025. Tensión y emoción del primer al último golpe en Michigan, que pondrá el broche de oro a la temporada.

Los 4 Aces de Dustin Johnson ya saben lo que es ganar el torneo y llegan como uno de los favoritos / LIV GOLF

“Más presión para cada equipo”

“Creo que veremos la eliminación de algunos equipos que quizás no se esperaba”, dijo Cameron Smith, capitán del equipo campeón de golf LIV 2024, Ripper GC. Para Bryson DeChambeau, capitán de Crushers GC, “este formato crea más presión. Cada día importa más”, dijo el estadounidense.

“El nuevo formato refleja el objetivo de la Liga de mejorar constantemente tanto la competencia como la experiencia de los aficionados, a la vez que crea un evento emocionante y memorable”, dijo Ross Hallett, vicepresidente ejecutivo y director de eventos de golf LIV.

”stas actualizaciones significan que los aficionados disfrutarán más del golf de nuestros mejores equipos y aumentarán la presión sobre los jugadores para que rindan de principio a fin mientras buscamos coronar a nuestro campeón mundial por equipos. Esperamos organizar un fantástico campeonato lleno de competencia de alto nivel, conciertos de clase mundial y actividades para toda la familia que disfrutarán aficionados de todas las edades”, finalizó Hallett.