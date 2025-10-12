Derek Lunsford, ganador del Mr Olympia 2025: así es el físico más monstruoso del planeta

Son los físicos más grandes del planeta y han vuelto a poner patas arriba el escenario de Las Vegas. El Mr Olympia 2025 pone el broche de oro coronando al nuevo campeón de la categoría Open, donde los culturistas más pesados y definidos del mundo se muestran ante los ojos el público. Derek Lunsford se ha proclamado campeón de forma más que merecida en una final muy competida, revalidando la corona que ya conquistó en 2023. El top-5 lo completaron Hadi Choopan, Andrew Jacked, Samson Dauda y Martin Fitzwater, en ese orden.

Nacido el 14 de mayo de 1993 en Petersburg (Indiana), Lunsford ha conseguido recuperar el trono que le había arrebatado Samson Dauda en 2024. Sin embargo, en esta edición reconstruyó su candidatura con un año de volumen y definición medidos en su físico, coronado por su triunfo en el Arnold Classic de marzo y reafirmado con esta victoria en la tarima más imponente del planeta.

La clave estuvo, como de costumbre, en las poses de espaldas. En el doble bíceps y el lat spread de espaldas, Lunsford mostró mayor amplitud en dorsales y erectores, con glúteo e isquios más secos que en ediciones anteriores. De frente, mejoró la separación en los cuádriceps y mostró un pectoral más lleno que mantuvo la estética pese al tamaño. No perdió el control del abdomen y salió con un 'pack' completísimo. Sin embargo, hay cierta polémica con el gran papel de Hadi Choopan (segundo clasificado) y de un posible 'tongo' por la victoria de Lunsford.

Con esta victoria, Derek consolida un modelo de campeón moderno que no renuncia a la estética: una cadena posterior muy dominante, cintura estrecha, piernas gigantescas y un posing perfecto. El encaje de estilos entre él, Choopan, Jacked y Dauda deja una división con relatos potentes de cara a la próxima edición: veremos si Hadi puede hacerle frente y si Samson está dispuesto a esforzarse lo suficiente como para recuperar el trofreo. Nos vemos el próximo año con más Mr Olympia, más historias de vencedores y vencidos y todo lo que venga.