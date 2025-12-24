Derek Lunsford, culturista campeón del Mr. Olympia, manda un aviso a Joan Pradells: "Odiaría ver a alguien que ama esto tanto sentirse diferente por culpa de la negatividad"

Derek Lunsford es el vigente campeón de la categoría 'Open' en el Mr. Olympia 2025 celebrado en Las Vegas. El físico más monstruoso del planeta (aunque polémico) se reunió de forma virtual con uno de nuestros representantes españoles de mayor nivel: Joan Pradells. El culturista valenciano de 28 años, que acarició el pase al Olympia en su pasada temporada de competiciones, compartió una interesante charla en su canal de Youtube con el de Indiana.

Después de renunciar a participar en el Arnold Classic para aprovechar el 'parón' competitivo y centrarse en su familia, Lunsford quiso aconsejar a Joan sobre su rumbo competitivo y compartir su sabiduría después de varios años en el circuito profesional. "Estoy mirando de hacer tres shows juntos: Tampa, Texas y uno en Atlanta probablemente. Quiero competir en Estados Unidos", confesó Pradells, con la aprobación de Derek: "Es un buen punto".

En referencia a la nueva generación del culturismo y a su sucesor (gane o no el año que viene), Derek lo tiene claro: "Es realmente difícil ahora. Respeto el título del Mister Olympia y quiero ver al Mister Olympia ir a nuevos niveles, espero que la próxima persona sea alguien genuino, no alguien que solo quiera entrar para ganar y nada más". En resumen, un divulgador y propulsor del culturismo dentro y fuera de la tarima.

Lunsford, además, quiso aconsejar a Joan y darle los pasos necesarios para seguir avanzando en su carrera profesional y convertirse algún día en Mr. Olympia: "Al principio no creen en ti, pero algunos empezarán a subirse al carro y a amarte, y luego ganas y cambia muy rápido. Muy pocos campeones del Olympia son amados siempre, no entiendo cómo lo hacen".

"Aprecia a las personas que realmente quieren apoyarte pero no te pongas demasiado alto con los elogios porque va a ser todo lo contrario. Si hay algo que pudiera decir a alguien que quiere ser Mr. Olympia algún día es: "Sólo prepárate para la negatividad y la crítica tanto como las cosas positivas, tienes que recordar quién eres y quienes te apoyan realmente. Prepárate para eso, porque vas a tener una gran carrera, y odiaría ver a alguien que ama esto tanto y puede hacer un gran trabajo empezar a sentirse diferente por culpa de la negatividad.