Derek Lunsford, campeón del Mr. Olympia 2025, toma una decisión inesperada y renuncia al premio más caro del culturismo

Derek Lunsford ha sorprendido a todos los aficionados del culturismo con la noticia de su ausencia en el Arnold Classic 2026, el segundo evento más importante del circuito profesional después del Mr. Olympia. El vigente campeón del certamen de Las Vegas ha confirmado que no estará en la competencia creada por Arnold Schwarzenegger y que se celebra del 5 al 8 de marzo de 2026 en Columbus, Ohio.

Su explicación 'oficial' fue que quiere centrarse en su familia durante estos meses y en preparar la defensa del título del Olympia en 2026. Sea como sea, y sin Lunsford en la pomada, hay grandes nombres que podrían ser los grandes favoritos a llevarse el Arnold Classic: Andrew Jacked, Nick Walker o Martin Fitzwater podrían formar el top-3 en tarima, a la espera de confirmarse más atletas de primer nivel.

Y es que fue precisamente Lunsford quien en 2025 se llevó el Arnold Classic frente a Samson Dauda, por lo que sorprende todavía más su asuencia en esta competición en 2026. En ese momento, la victoria de Derek ya tuvo su cierta polémica, mucho antes del desenlace del Mr. Olympia con todo el revuelo de los resultados oficiales.

Lo 'morboso' de esta decisión, más allá de lo deportivo, es que el Arnold Classic es la competencia que más dinero da a su ganador en la categoría 'Open'. Así como el premio del ganador del Mr. Olympia son 600.000 dólares, el campeón del Arnold gana todavía más al subir su premio en esta edición, más allá del pase directo al Olympia de 2026: la friolera de 750.000 dólares. Es muy sorprendente que alguno de los culturistas más reconocidos del mundo decidan perderse voluntariamente una competencia tan jugosa económica y mediáticamente.

#Fitness #gymmotivation #gimnasio #mrolympia ♬ sonido original - 𝐑𝐔𝐁𝐄𝐍𝐒𝐎𝐍 @rubbenssonn 💥 El campeón del Mr. Olympia renuncia a 750.000 dólares y NO defenderá su título del Arnold Classic 😳 El campeón del Mr. Olympia 2025, Derek Lunsford, sorprende al bajarse del Arnold 2026, priorizando la preparación para revalidar su título y pasar más tiempo con su familia. Su decisión deja un Arnold Classic totalmente abierto con nombres como Andrew Jacked, Martin Fitzwater y Nick Walker como favoritos 🔥 Muchos creen que es la estrategia más inteligente… otros dicen que está dejando demasiado dinero encima de la mesa 💸 ¿Tú qué opinas? 👀👇 #Gym

Al margen de la justificación del atleta de Indiana, la ausencia de Derek tiene muchas posibles explicaciones, entre las que está la fuerte oleada de críticas que recibió tras coronarse campeón del Olympia, ya que muchos aficionados consideran que no tenía el nivel físico para ganar por delante de nombres como Jacked, Choopan o Samson incluso.