Derek Lunsford
Derek Lunsford, campeón del Mister Olympia: "Me siento como Kobe Bryant, Michael Jordan o LeBron James, porque son conscientes de que son los mejores del mundo en lo que hacen"
El bicampeón de Mr. Olympia afronta las últimas semanas de preparación con una mentalidad desafiante
Derek Lunsford encara la recta final hacia el Mr. Olympia 2026 con una confianza máxima. El culturista estadounidense, dos veces campeón de esta competición, ha explicado cómo afronta las últimas semanas de preparación y ha comparado su mentalidad con la de algunas de las mayores leyendas de la NBA: Kobe Bryant, Michael Jordan y LeBron James.
La comparación no es casualidad. Lunsford considera que los grandes campeones comparten una característica fundamental: respetan a sus rivales, pero al mismo tiempo están convencidos absolutamente de sus posibilidades.
"Me siento como Kobe Bryant, como Michael Jordan, como LeBron James", explicó durante una de sus últimas sesiones de entrenamiento. "Respetan a la competición. No se toman a la ligera a los competidores, pero también entienden que son los mejores del mundo en lo que hacen", añadió entonces.
A tan solo ocho semanas del Olympia, el culturista considera que esa es la mentalidad que puede acabar marcando la diferencia. Su preparación no está siendo nada sencilla. Después de un fin de semana exigente en el Tampa Pro, recooció que llegó al entrenamiento de piernas cansado y sin estar físicamente en su mejor momento.
"Mi mente quiere ir pesado, pero mi cuerpo no se siente fuerte". Y en lugar de forzar las cargas, decidió adaptar la sesión, reduciendo peso y aumentando el volumen y el control de sus movimientos.
Lunsford cambia la pregunta antes del Olympia
Más allá del entrenamiento, el culturista dejó una reflexión que resume muy bien su actual estado mental. En su opinión, la pregunta no debería ser qué tiene que hacer él para derrotar a sus rivales, sino qué tendrán que hacer ellos para conseguir vencerle.
"Si me preguntas qué tengo que hacer para ganar a mi competencia, estás haciendo la pregunta equivocada. La pregunta es: ¿qué tiene que hacer la competencia para competir?", aseguró visiblemente convencido de sus posibilidades.
En estos momentos, Lunsford está deseando volver a exigirse al máximo: "ahora que he ganado y he perdido, quiero volver a ganar", afirmó. Y concluyó de forma todavía más contundente si cabe: "ahora me siento más peligroso como competidor que nunca".
- Jota Jordi señala el motivo por el que Lamine Yamal está serio: 'Os puedo asegurar que es por eso
- La respuesta del Atlético a Laporta: 'La única víctima del caso Julián somos nosotros
- Álvaro Cortés se marcha del Barça
- Balde comunica al Barça su decisión y Flick le deja un recado
- La UEFA 'veta' el Liverpool - Madrid en el sorteo de fase de grupos de la Champions
- Miguel Galán denuncia el veto de Gil Marín al Barça por Julián Álvarez
- ¡Julián Álvarez no se entrena con el Atlético de Madrid!
- Acuerdo verbal para el traspaso de Héctor Fort a la Real Sociedad