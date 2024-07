El deporte es un vehículo ideal para transmitir valores con los que en NACEX nos sentimos totalmente identificados

¿La relación de NACEX con el deporte viene de lejos, ¿de dónde surge este interés?

En realidad, ha sido algo muy natural. Orgánico, diría. Estamos convencidos de que el deporte es un vehículo ideal para transmitir valores con los que NACEX nos sentimos totalmente identificados, como el trabajo en equipo, el espíritu de sacrificio y el esfuerzo. Por este motivo, hace ya años, lo incorporamos en nuestra estrategia de RSC a través de los patrocinios.

Y no solo eso, además, el deporte forma parte del día a día de nuestra organización. En este sentido, para estrechar lazos, hemos creado un equipo de pádel y de fútbol con trabajadores que participan en una liga de empresas.

En lo que se refiere a los patrocinios, quizás uno de los más longevos sea el Desafío NACEX…

Así es. Nuestra colaboración con el ‘Desafío NACEX’ ya ha cumplido dos décadas de historia. Se trata de un torneo de pádel que, cada año, unos días antes del tradicional clásico futbolístico, enfrenta a estrellas del Real Madrid y el F.C. Barcelona en beneficio de una causa solidaria. Esta última edición, por ejemplo, ha recaudado fondos para la Fundación Balia, que se dedica a hacer realidad los sueños de niños desfavorecidos utilizando el deporte y el entretenimiento como canal.

Esta doble vertiente, deportiva y social, es algo que valoramos especialmente de este tipo de eventos, ya que nos permite incidir en otros pilares de nuestra estrategia, como el apoyo a los colectivos más vulnerables y la promoción de la salud y la investigación médica.

Además, en NACEX seguís comprometidos con apoyar al deporte femenino…

Cada día más. El deporte femenino está ganando mucha relevancia, pero aún queda mucho por hacer y en NACEX no queremos quedarnos al margen. Trabajamos para impulsar la igualdad de oportunidades y la diversidad en todos los ámbitos de la vida y, por eso, hace años que colaboramos con el Uni Girona Club de Basquet.

Además, en 2024, hemos firmado un acuerdo de patrocinio con el club de fútbol sala femenino A.D. Sala Zaragoza y somos proveedores logísticos oficiales de la última edición del Women Padel Oysho, el circuito líder de pádel femenino amateur en España.

Otro patrocinio histórico es el NACEX Sailing Team, ¿verdad?

Exactamente. Este año, nuestro equipo de regatas ha celebrado nada más y nada menos que su 20 aniversario. Dos décadas en las que ha conseguido cinco podios en el Trofeo Conde de Godó y un tercer puesto en el Campeonato de España. Además, ha participado en dos Campeonatos del Mundo y uno de Europa.

Volviendo a lo que os comentaba al inicio, el NACEX Sailing Team es un ejemplo claro de esfuerzo y superación. Pese a las duras condiciones meteorológicas y las roturas que sufrieron, no se rindieron y este junio completaron la última edición del Trofeo Conde de Godó.

En NACEX han hecho una gran apuesta por el pádel…

Es cierto, muchos de los eventos deportivos que patrocinamos están relacionados con el pádel. Es un deporte con el que nos sentimos muy vinculados y eso se nota. Antes ya os he hablado del Women Padel Oysho, pero no puedo dejar de mencionar el Barcelona Padel Tour Xpress by NACEX, que en 2024 cumple 10 años. Una vez más, se trata de un circuito amateur, porque, para nosotros, fomentar el deporte desde las bases es fundamental.

Y ¿qué otras disciplinas deportivas patrocinan?

Retomando nuestro compromiso con la diversidad, hemos patrocinado a Pedro Gómez Albendea, atleta que acaba de proclamarse campeón del mundo de tiro para deportivo, una modalidad de la que ya era número uno mundial desde 2023. Y otras muchas disciplinas como el golf, triatlones, fútbol, running, BTT, entre otras.

¿Alguna novedad que quiera destacar?

Este año hemos firmado acuerdos de colaboración con nuevos eventos deportivos verdaderamente prometedores. Como la Hexagon Cup, un innovador torneo de pádel que reunió a los mejores jugadores del mundo bajo un formato fresco y muy inclusivo, o el I RNA Tour, circuito de pádel dirigido a jugadores de nivel medio que la Rafa Nadal Academy ha organizado en diferentes ciudades españolas. En ambos casos, hemos sido proveedores logísticos oficiales.

También hemos patrocinado la segunda edición del torneo de golf Schuster & Friends. Impulsado por el exfutbolista y entrenador Bernd Schuster, reunió a más de 150 personalidades en el club Valmuza Golf de Salamanca. Además, incluyó una cena de gala solidaria en favor de la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León (PYFANO). Y no me puedo olvidar de la cuarta Koeman Cup, que se celebra el 18 y el 19 de julio en el Club de Golf de Barcelona en beneficio de la Fundación Cruyff.

Y de cara al futuro, ¿qué planes tienen?

Seguir adelante con la estrategia que hemos llevado hasta ahora. Esto es, colaborar con proyectos deportivos que nos ayuden a impactar positivamente en la sociedad.