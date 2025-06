El deporte universitario, cuna del profesionalismo español: "Tiene una característica diferenciadora"

Todo buen atleta necesita una impecable formación para llegar a lo más alto en su deporte. Y en este contexto, tanto el deporte de la base en etapas escolares como durante la época universitaria de todos ellos, es crucial para su crecimiento.

Todo el mundo conoce la estructura (casi profesional) del deporte universitario en países como Estados Unidos, en el que son las propias universidades las que se encargan de lanzar las carreras de sus deportistas a las mejores ligas del continente, pero en países como España, el deporte universitario es un paso clave para muchos deportistas, y queda, a veces, oculto.

En el contexto de los Campeonatos de España Universitarios (CEU) 2025, hablamos con Marta Fernández, Jefa de Servicio de Deporte Universitario. Su gabinete, integrado dentro del CSD en el área de Promoción Deportiva, y a su vez, dentro de la Subdirección de Alta Competición, coordina el deporte universitario en España, tanto para competiciones a nivel nacional como internacional.

¿Cuál diría que es la mayor virtud del deporte universitario actualmente en España?

La mayor virtud es la oportunidad que ofrece a nuestros deportistas que están estudiando una carrera universitaria de tener una competición extra en un entorno con perfiles variados y competitivos, pero que cada vez tienen un mayor nivel de competencia deportiva. Y ser también una demostración de que la carrera dual es una realidad y es posible, porque se incrementa el número de deportistas que están llevando, a la vez que una carrera deportiva de alto nivel, su carrera académica de manera exitosa. De hecho, desde hace algunos años se celebran los premios de carrera dual y se van a otorgar próximamente, y lo que se valora en ellos son los éxitos deportivos y a la vez los éxitos académicos junto a un buen expediente.

¿El deporte universitario sirve así como una prueba real hacia el profesionalismo de los atletas participantes?

Claro. La característica diferenciadora que tiene el deporte universitario es que incluye perfiles variados a nivel competitivo, que es algo también interesante porque al final hay una retroalimentación mutua. Los deportistas de alto nivel que compiten en estas actividades tienen la oportunidad de realizar una práctica deportiva en un entorno diferente al que están quizá acostumbrados de alta competición, en el que también conviven con gente de sus edades y ven cómo esas personas llevan su vida académica con una parte de su vida que no está tan dedicada en exclusiva al deporte como la llevan ellos. Y, por otro lado, los deportistas que tienen, digamos, un nivel no tan alto, tienen la oportunidad de juntarse en una competición con sus referentes y sus modelos deportivos. Por ejemplo, en los CEU de surf de hace unas semanas estaba Lucía Machado, que es una estudiante de Las Palmas de Gran Canaria, y es la primera clasificada en la liga femenina de surf, ha sido subcampeona del mundo junior y estaba en el tú a tú con las demás competidoras y competidores. Había un clima de convivencia muy sana y el comentario era que en el momento de ponerse en modo competición era realmente modo competición; es decir, no pierden una pizca de intensidad por el hecho de que sea una competición con perfiles variados. Van a buscar su mejor resultado, ya que también tienen una 'presión' extra porque de ellos se espera que tengan buenos resultados.

¿Es más difícil ver estos ambientes en deportes más popularizados?

Quizás los deportes más reconocidos no pueden tener un nivel tan alto, sobre todo con los de equipo, ya que cuando participan están acompañados de todo un equipo que igual no es tan profesional, ya que tú participas con tu propia universidad. Por ejemplo, si yo estoy en la Universidad Complutense de Madrid, pero no hay ninguno más en el equipo de fútbol profesional que esté en esa universidad que podamos hacer equipo. Entonces, quizás sí hay disciplinas en las que hay más representación profesional, como en los deportes individuales. Por ejemplo, hemos tenido en natación a Mireia Belmonte. Y es curioso ver a los demás diciendo: 'madre mía estoy aquí en el tú a tú en la piscina con una persona que está participando en los Juegos Olímpicos'.

¿Qué frecuencia tienen los CEU?

Los CEU se concentran entre marzo y mayo. Empezamos el 28 de febrero de este año con halterofilia y el calendario sigue hasta finales de mayo, con 31 modalidades deportivas.

¿Y cada año los organiza una universidad diferente?

Sí, es una convocatoria pública que se saca desde el CSD para organizar estos campeonatos. Las universidades, públicas y privadas siempre que estén dentro del CEDU, que es el comité español de deporte universitario, se postulan y presentan sus solicitudes y sus proyectos para organizarlo. En caso de que haya más competencia se valoran los proyectos, y posteriormente se adjudican. Suelen variar, aunque hay algunos que los organiza la misma universidad en años repetidos, sobre todo porque hay algunas disciplinas que están más limitadas por las condiciones climatológicas, como el surf, que lo ha vuelto a celebrar en su segunda edición la Universidad Europea del Atlántico, en Cantabria.

¿Cuál cree que es la principal diferencia entre el deporte universitario español y el de otros países?

Yo creo que nuestro modelo responde más a un modelo federativo. Nosotros participamos a nivel internacional en competiciones que organiza tanto EUSA como FISU, y el CSD convoca la participación a través de las federaciones españolas. Es decir, nosotros recurrimos para la selección de los participantes a través de las federaciones españolas, que son las que tienen el conocimiento de nuestros deportistas más competitivos, filtrando siempre por supuesto en que estén a nivel universitario. Y creo que sí hay variedad de cómo participan unos países y otros. Pero, por ejemplo, en los últimos juegos mundiales universitarios que se celebraron en Turín, nos sorprendió que Estados Unidos, que es reconocida la importancia que tiene su deporte universitario y que está muy profesionalizado, llevaron una delegación muy amplia, igual 200 participantes, y sin embargo, no consiguieron ninguna medalla. Fue algo que nos chocó, y quizá es porque ellos no consideran que la competición de FISU tenga la suficiente importancia o porque realmente se dedican a otras ligas internas dentro de su ámbito universitario profesionalizado. El caso es que los participantes que venían de EE.UU. se habían tenido que pagar toda su participación: viaje, alojamiento y demás. Otros países consideramos que esta competición es realmente importante y hubo un muy buen nivel.

¿Con qué deportes participan en las competiciones FISU?

En los juegos mundiales de verano actualmente vamos a participar con una delegación de unas 200 personas, que hemos tenido un interés brutal por parte de las generaciones españolas y creemos que es importante potenciarlo. Vamos a participar en 10 modalidades de 19, como baloncesto 3x3 en silla de ruedas, gimnasia artística, atletismo, bádminton, esgrima, judo, remo, natación, taekwondo y voleibol.

Enhorabuena.

Nuestra intención este año es multiplicar casi por cuatro la participación española. Hay una inversión creciente desde el CSD con más de 1,5 millones de euros en 2025 porque realmente se apuesta por el deporte universitario y además, que las federaciones deportivas españolas incluyan estos eventos universitarios en sus calendarios es ya una realidad. Empieza a haber más interés porque es un escenario con una organización similar a unos Juegos Olímpicos, y da la oportunidad a nuestros estudiantes que están un asomando por primera vez al alto nivel a que muchos de ellos a que tengan la oportunidad de experimentar lo que es un gran evento deportivo y la competición a alto nivel, tanto psicológicamente como deportivamente.

¿Considera que está creciendo el deporte universitario en España?

Sí, tanto en participación como en resultados porque este año en los juegos de invierno hemos obtenido 13 medallas y hemos llegado a tener una delegación de unas 50 personas y son números que se han ido incrementando con respecto a las ediciones anteriores.

¿España se ha planteado crear ligas universitarias como las Americanas?

En España, lo primero que hay que tener en cuenta es que las universidades tienen competencia en materia deportiva, también para organizarlo como ellas consideren, y entonces puede haber tantos modelos deportivos universitarios como universidades. Desde el CSD lo que se hace es que se coordinan esas competiciones y a nivel nacional e internacional la participación, pero luego cómo se desarrollan los programas de actividad física de las universidades depende de ellas, y cada una se organiza de manera diferente. Hay algunas que incluyen programas de actividad física saludable a la vez que otras competiciones, pero no existe esa configuración como en EE.UU. de esas ligas estructuradas, lo que hace que igual consideran que no necesitan otro tipo de competiciones en las que medirse con gente que no está participando en ligas como las suyas.

¿Qué cree usted que se puede mejorar para que el deporte universitario siga creciendo?

El CEDU trabaja anualmente para ver de qué manera se puede mejorar y qué objetivos nos ponemos de cómo avanzar. Ese trabajo lo hacemos a través de unas comisiones que son la comisión permanente y la comisión técnica, y en ellas hay representación tanto del CSD, como de las comunidades autónomas y las universidades a través de sus servicios de deportes. Estamos trabajando intentando incentivar también que desde las universidades se facilite esa carrera dual y fomentar medidas para que desde las universidades se premie la participación y los resultados de su alumnado en estas competiciones universitarias oficiales: descuentos en la matrícula, facilitar la modificación de fechas de exámenes por coincidencia con el calendario deportivo, etc, contar con programas de atención al deportista dentro de la universidad, etc., de manera que vaya complementando el peso que tiene el dedicar una parte de tu vida a la actividad deportiva de alto nivel. Lo que pasa es que las medidas que vas implementando van poco a poco y al tener competencias las universidades para desarrollar sus programas es más difícil coordinar una acción conjunta. Se está intentando ver de qué manera llegar de forma unificada a los CEU, para ver cómo se organizan previamente las universidades para llegar a las fases finales. Todavía hay mucho trabajo por delante pero sí que hay intención de buscar fórmulas para que esto siga creciendo, no sólo en participación de cualquier manera sino una participación cada vez más competitiva y con mayor nivel deportivo. Ahora se va a fomentar la organización de eventos universitarios internacionales en nuestro país. Próximamente, se celebrarán el EUC de bádminton en Madrid en junio 2025, y los beach games en Granada en julio 2025. Todo ello redunda en un mayor conocimiento y buena imagen de nuestro país y del valor del deporte en España, a través del deporte universitario. En 2026 se va a celebrar el campeonato del mundo universitario de pentatlón moderno en Madrid y el primer campeonato del mundo universitario de pádel en Málaga.

¿A nivel público, considera que el deporte universitario está bien valorado?

Podría decir que hay aún un desconocimiento sobre la existencia y la capacidad del nivel deportivo del deporte universitario en términos generales. Pero sí que al final el hecho de ir creciendo en la inclusión de estos campeonatos en los calendarios de las federaciones españolas creo que va a conseguir que sean cada vez más visibles y que tengan ese reconocimiento de cómo aportan esas competiciones al nivel extrauniversitario, y a la detección de talentos de deportistas que luego conocemos todos por sus éxitos en otras competiciones pero quizá no somos conscientes de que el deporte universitario les ha ayudado también a llegar allí, les ha dado bagaje y experiencia y les sitúan en la primera línea de los éxitos nacionales. Quizá haya todavía un poco de desconocimiento, falte difusión y quede un poquito escondido detrás de un deportista que conocemos por sus éxitos deportivos, pero ese deportista está también consiguiendo éxitos deportivos en el ámbito universitario y quizá no se le conoce por esa faceta. Creo que es un motor más para el impulso del deporte español y de la representación española en el mundo del deporte, pero todavía queda trabajo para hacer.

¿Qué otro tipo de trabajo queda por hacer?

En el CSD, aunque no sea del deporte universitario exclusivo, se cuenta con el programa de atención al deportista, con tres patas que articulan ese programa: la inserción laboral, la ayuda psicológica y la relativa a la académica. Uno de los mayores éxitos de ese programa es que los deportistas de alto nivel que tenemos en nuestro país que están adheridos al programa, el 50% de ellos una vez que entran en el programa inician estudios universitarios y se potencia esa carrera dual desde muchas vías porque creemos realmente que es una realidad, que es posible hacerlo y que como funcionamos en esta vida también por modelos y referentes, crear ese entramado es positivo. Tenemos, por ejemplo, el chico al que se le va a dar el premio de carrera dual este año se ha sacado la carrera de medicina con unas notas altísimas y ha participado en los Juegos Paralímpicos de París, como es Oscar Salguero. Esos modelos son para demostrar que es posible tener éxito en ambas vías, y es algo se impulsa desde el CSD porque creemos en ello hay que tener también un plan B para ese día después cuando se termina la cima de lo deportivo.