El deporte reclama su lugar como inversión estratégica para el desarrollo del país

El deporte debe ser reconocido como una inversión estratégica de país, con impacto directo en la economía, la salud, la cohesión social y el desarrollo del talento joven. Esta fue una de las principales conclusiones del encuentro “El Deporte: una oportunidad de inversión para el país”, organizado por el Club Esade Alumni – Esade Sport Business en el campus de ESADE Barcelona.

La jornada reunió a representantes institucionales, patronales y entidades deportivas con el objetivo de abrir un debate constructivo sobre el papel del deporte en la agenda pública, especialmente en el contexto presupuestario actual, y sobre la necesidad de avanzar hacia políticas más estables, coordinadas y alineadas con la realidad del sector.

La apertura institucional del encuentro fue realizada por Pepe Cano Castiñeira, presidente del Club Esade Alumni Esade Sport Business, quien subrayó la necesidad de que el deporte trascienda los foros estrictamente sectoriales y se incorpore de forma decidida a la conversación institucional, académica y estratégica del país.

En su intervención, destacó la importancia de conectar el ecosistema del deporte con espacios de rigor, pensamiento crítico y proyección internacional como ESADE, contribuyendo así a reforzar su visibilidad, legitimidad y capacidad de influencia dentro del modelo económico y social.

Durante la jornada, Abel García, Secretario General del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, subrayó que el deporte genera un impacto transversal que va mucho más allá de la práctica deportiva, influyendo directamente en ámbitos como la salud pública, la educación, el empleo y la economía.

García puso en valor los avances normativos recientes, como la Ley del Deporte, pero insistió en que el reto ahora es avanzar hacia una implementación efectiva, acompañada de recursos, coordinación institucional y una visión a largo plazo.

Retos clave del ecosistema deportivo

La mesa redonda permitió identificar de forma clara los principales retos a los que se enfrenta el sector desde distintas perspectivas y fue moderada por Iolanda Latorre, especialista en Derecho Deportivo y miembro de la Junta Directiva del Club Esade Alumni Esade Sport Business.

Se destacó el crecimiento de la práctica deportiva entre los jóvenes, acompañado del reto de garantizar igualdad de acceso, continuidad y entornos seguros que favorezcan la adherencia a largo plazo.

Josep Viladot, presidente de GESTIONA, Associació Catalana de Gestors Esportius, destacó el crecimiento sostenido de la práctica deportiva como una señal positiva del cambio de hábitos de la sociedad. Subrayó que una población más activa es una de las mejores inversiones a largo plazo para el país, tanto en términos de salud pública como de cohesión social y sostenibilidad económica, y remarcó la necesidad de acompañar este crecimiento con infraestructuras adecuadas y modelos de gestión profesionalizados.

Isabel Pérez, secretaria general de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), puso el foco en el liderazgo del sector y en la necesidad de evolucionar hacia modelos más humanos, colaborativos y adaptados a los nuevos perfiles de deportistas y profesionales.

Pere Manuel, presidente del Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC), remarcó la importancia de dignificar y regular las profesiones del deporte, garantizando calidad, seguridad y valor añadido para la sociedad.

Jaume Domingo, presidente de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), defendió el papel del deporte como herramienta educativa y social, clave para formar hábitos saludables desde edades tempranas y reforzar la cohesión territorial.

El cierre del encuentro corrió a cargo de Jordi Tamayo, vicepresidente del Club Sports Business Esade Alumni, quien reafirmó la necesidad de que la Administración apueste por el deporte con mayor ambición y continuidad, pero subrayó también la importancia de que el propio sector asuma un ejercicio de introspección y responsabilidad.

En su intervención, destacó que el desarrollo del deporte no puede depender únicamente de lo que hagan las instituciones, sino también de la capacidad del propio ecosistema para profesionalizarse, colaborar y fortalecer sus modelos de gestión, contribuyendo activamente al progreso económico y social del país.

Un llamamiento a la acción institucional

Las conclusiones del encuentro coincidieron en la necesidad de avanzar hacia: un reconocimiento del deporte como bien esencial, mayor estabilidad normativa y presupuestaria, incentivos fiscales que impulsen la inversión privada, y una colaboración más estrecha entre administraciones, entidades y sector empresarial.

Desde Esade Sport Business, se subrayó la importancia de seguir generando espacios de diálogo que conecten la visión académica, institucional y empresarial, y que ayuden a situar el deporte en el lugar estratégico que le corresponde dentro del modelo de país.