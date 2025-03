El deporte paralímpico rompe barreras: "La gente con discapacidad ya no se esconde"

El Diario SPORT junto con el apoyo de CaixaBank organizó una mesa redonda sobre el deporte paralímpico. Daniel Caverzaschi, Sergio Garrote y Elena Congost, todos ellos medallistas paralímpicos, junto con Alberto Jofre, presidente del Comité Paralímpico Español, e Iñigo Roy, director de Estrategia de Comunicación y Patrocinios de CaixaBank, fueron los protagonistas de la jornada, con la siempre impecable conducción de Carme Barceló.

La necesidad de visibilizar el deporte paralímpico, la percepción de la sociedad y la gran necesidad del apoyo de entidades como CaixaBank, fueron algunos de los temas que se trataron en una mesa redonda que además sirvió para abrir nuevos debates.

El gran tema principal a lo largo de toda la conversación fue la necesidad de dejar las etiquetas a un lado y empezar a ser considerados como deportistas sin más. "No hay nada que me dé más rabia que me digan que soy un ejemplo de superación cuando me pegan una paliza. A Nadal nadie le decía que era un ejemplo después de perder un partido" aseguró Caverzaschi, que este pasado verano en los Juegos Paralímpicos de París consiguió la primera medalla de la historia del tenis en silla de ruedas junto a Martín de la Puente.

MESA REDONDA DEL DEPORTE PARALIMPICO / Valentí Enrich

En el mismo sentido, Sergio Garrote, oro en contrarreloj en los Juegos de París 2024, aseguró que lejos de ser diferentes, son deportistas como cualquier otro. "Somos profesionales del mundo del deporte y sobre todo, representantes de una parte de la sociedad. Tenemos un alto compromiso de nuestra vida personal" explicó.

La misma idea fue compartida por Elena Congost, quien aseguró que todavía queda mucho trabajo en la sociedad para poder ser reconocidos como deportistas profesionales. "Muchas veces se sigue sin normalizar la discapacidad en el mundo del deporte". Pese a ello, Alberto Jofre, actual presidente del CPE y campeón paralímpico en los Juegos de 1984 en la prueba de los 100 metros mariposa, puso en valor el gran avance que la sociedad ha hecho transformando la visión sobre el deporte paralímpico.

Se sigue sin normalizar la discapacidad en el mundo del deporte Elena Congost — Deportista paralímpica

"No hay que esconder que sigue quedando mucho por avanzar, pero por suerte todo ha cambiado. Cuando yo competía, el deporte paralímpico era la rehabilitación para la gente con discapacidad" explicó.

LAS NUEVAS GENERACIONES, MUCHO MÁS CERCANAS

En este sentido, la normalización de las nuevas generaciones con los deportistas con discapacidad juega un papel fundamental. "Los Juegos de Londres cambiaron mucho la perspectiva de la sociedad. Allí, nadie nos tenía compasión. Fue raro, pero se trata de eso, de que nos vean como uno más" explicó Caverzaschi.

MESA REDONDA DEL DEPORTE PARALIMPICO. / Valentí Enrich

Si Londres fue un primer gran avance para Daniel, las nuevas generaciones lo son para Sergio y Elena, quienes aseguran que los niños y niñas ven cada vez más normalizado el deporta paralímpico. "Las nuevas generaciones perciben al deportista paralímpico como tal, como un gran deportista. La persona con discapacidad ya no se esconde" explicó Garrote, quien aseguró que siente el apoyo día tras día de sus pequeños fans cuando entrena por las calles de Viladecans.

"Enseñar que se puede hablar y preguntar a las personas con discapacidad, es un gran avance. Los niños no tienen prejuicios y cada vez más se ve como se está rompiendo el tabú de las nuevas generaciones" expuso Elena Congost.

LA SUPERACIÓN COMO LEMA DE VIDA

Más allá de su enorme capacidad de sacrificio y del enorme valor de sus constantes logros, la gran virtud de los deportistas paralímpicos es sin duda la constante capacidad de superación que demuestran día tras día. Una superación en la que el deporte tiene un papel fundamental.

"El deporte son valores, y esos valores te ayudan a superar y aprender a ser resolutivos ante los obstáculos. Te hace ser quien eres" apuntó Elena. En el mismo sentido, Sergio aseguró que el deporte ayuda siempre a buscar la alternativa necesaria a los problemas. "Superarnos en el día a día nos ayuda a ser quien somos".

Por su parte, Daniel apuntó que como deportistas tienen un alto compromiso con toda la gente que sufre una discapacidad. "Somos el referente de un 15% de la sociedad. No hay que negar que tener una discapacidad es un problema, pero bien enfocado, puede ser un trampolín. La discapacidad te da una capacidad para ser quien eres" aseguró.

Somos el referente de un 15% de la sociedad Daniel Caverzaschi — Medallista en tenis en silla de ruedas en París 2024

LA OBLIGADA NECESIDAD DE AYUDA ECONÓMICA

Por mucho esfuerzo y mucho ejemplo que sean para la sociedad, nada de ello sería posible sin la ayuda de entidades como CaixaBank, que apuestan por el deporte paralímpico desde hace mucho tiempo. El alto coste del material hace impensable que se pueda asumir sin ayuda, como explica el propio Daniel Caverzaschi, que tras años en la élite del tenis en silla de ruedas, empieza ahora a poder vivir de ello con comodidad.

MESA REDONDA DEL DEPORTE PARALIMPICO / Valentí Enrich

"Perdí mucho dinero durante mucho tiempo. Tuve que invertir 60.000 euros durante muchos años y buscarme la vida con sponsors privados. Hay que agradecer a entidades como CaixaBank que se dieron cuenta de la importancia en la sociedad que tiene el deporte paralímpico y apostaron por ello. Sin ellos, sería imposible".

En el mismo sentido, Garrote alabó la ayuda de CaixaBank. "Sin ellos, ninguna de mis medallas en Juegos Paralímpicos hubieran sido posibles. Como deportistas de alto nivel requerimos de cosas de alto nivel. Nuestro material es altamente caro y sin ayudas es imposible poder llegar a ello" aseguró.

Recogiendo el guante que lanzaron los tres deportistas, Iñigo Roy quiso poner en valor el gran trabajo de ellos y de todos los deportistas que forman parte la familia paralímpica para explicar la motivación de CaixaBank, así como de muchas otras marcas para apoyar y ayudar a todos ellos.

"El deporte paralímpico tiene una característica y es que hace visible y mucho más patente los valores del deporte. La capacidad de conexión con la gente es total más allá de las historias de vida y de superación que tiene cada uno de ellos detrás. Somos una red de marcas que tenemos un vínculo muy fuerte con el Comité Paralímpico. Como bien dice Alberto somos parte de esa Familia Paralímpica que tenemos un compromiso a largo plazo. No solo de ayudar en lo económico, sino también en ser compañeros de viaje en este reto mayor de la normalización de la discapacidad".

UN FUTURO ESPERANZADOR

Conscientes de los cambios necesarios que todavía quedan por hacer y sabedores de la necesidad de seguir contando con la ayuda tanto económica como social, todos y cada uno de los presentes en la mesa coincidieron en afirmar que el futuro del deporte paralímpico es como mínimo esperanzador. "Hay que eliminar el miedo. Es un paralizador que te hace quedarte con el pensamiento de lo que podrías haber sido. El peor de los pensamientos que uno puede tener" afirmó Caverzaschi, que coincidió con Elena Congost, quien animó a todo el mundo a "lanzarse a la piscina y a quitarse los miedos".

MESA REDONDA DEL DEPORTE PARALIMPICO. / Valentí Enrich

Para acabar, una conclusión rápida de cada uno de ellos, entre las que coincidieron la superación en el día a día y el no marcarse límites. "Deporte, excelencia y palanca de cambio de nuestra sociedad gracias a los magníficos deportistas que tenemos" apuntó Alberto Jofre. Por su parte, Caverzaschi quiso aprovechar el último mensaje para agradecer una vez más el apoyo de las marcas y entidades como CaixaBank. "Viva el deporte y viva las marcas que apuestan. Estamos en un buen momento para seguir apostando y seguir haciendo crecer al deporte paralímpico, que es un valor enorme".

"Queda mucho por hacer, pero estamos en un momento muy dulce" aseguró Iñigo Roy para poner el punto y final. El deporte paralímpico está más vivo que nunca.