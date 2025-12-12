COMUNICACIÓN
El deporte, una inversión inteligente para el futuro del país
El Club Esade Sport Business reúne a organismos clave del deporte catalán en un encuentro estratégico en Barcelona
El Club Esade Sport Business, impulsado por Esade Alumni, celebrará el próximo 16 de diciembre a las 18:00h en Esade Barcelona, la sesión “El Deporte: Una oportunidad de inversión inteligente para el futuro del país”, un encuentro destinado a analizar el papel del deporte como activo estratégico para la economía y la cohesión social.
El evento reunirá a representantes de los principales organismos e instituciones deportivas de Catalunya, que aportarán una visión conjunta sobre el estado del deporte catalán, sus retos estructurales y las oportunidades para reforzar su impacto económico y social.
Desde una perspectiva de agenda pública y visión de país, el encuentro abordará cuestiones como el reconocimiento del deporte como bien esencial, el marco fiscal y presupuestario necesario para su impulso, y la construcción de propuestas que permitan consolidar un modelo deportivo más fuerte, sostenible y competitivo.
El Club Esade Sports Business, con el apoyo de Panas, agencia especializada en comunicación deportiva, contenidos estratégicos y notoriedad de marca reafirma así su compromiso por impulsar espacios de referencia para el análisis estratégico y el diálogo entre líderes del deporte, la empresa y la administración.
Formato del evento y miembros
El evento estará encabezado por Pepe Cano, Presidente de la Junta del Club Esade Sports Business y por Abel García, Secretari General del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya y posteriormente se dará paso a una mesa redonda formada por miembros de distintas asociaciones catalanas vinculadas directamente al deporte, como son GESTIONA, , ADECAFF, COPLEFC, UCEC y UFEC.
Programa del evento
Bienvenida: Pepe Cano (EMBA 24), presidente del Club Sports Business Esade Alumni y socio director de IHWA Consulting. Posteriormente, ponencia de Abel García: “Política y Deporte: Principales desafíos y oportunidades”, a cargo de: Abel García, secretari general del Departament d’Esports de la Generalitat (Intervenció en català)
Mesa redonda. Participantes
- Josep Viladot (MBA 93), presidente de GESTIONA (Asociación Catalana de Gestores de Instalaciones Deportivas Públicas) y miembro de la Junta del Club Sports Business Esade Alumni
- August Tarragó, presidente de ADECAFF (Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness)
- Pere Manuel, presidente de COPLEFC (Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya)
- Jaume Domingo, presidente de UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya)
- Isabel Pérez Espinosa, secretaria general de la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya)
Modera: Iolanda Latorre (Corporate Compliance 16), abogada especializada en el sector deportivo en Andersen y miembro de la Junta del Club Sports Business Esade Alumni.
Clausura: Jordi Tamayo (DIN 07), vicepresidente del Club Sports Business Esade Alumni y presidente de la Federación Catalana de Tenis.
