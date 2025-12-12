El deporte, una inversión inteligente para el futuro del país

El Club Esade Sport Business, impulsado por Esade Alumni, celebrará el próximo 16 de diciembre a las 18:00h en Esade Barcelona, la sesión “El Deporte: Una oportunidad de inversión inteligente para el futuro del país”, un encuentro destinado a analizar el papel del deporte como activo estratégico para la economía y la cohesión social.

El evento reunirá a representantes de los principales organismos e instituciones deportivas de Catalunya, que aportarán una visión conjunta sobre el estado del deporte catalán, sus retos estructurales y las oportunidades para reforzar su impacto económico y social.

Desde una perspectiva de agenda pública y visión de país, el encuentro abordará cuestiones como el reconocimiento del deporte como bien esencial, el marco fiscal y presupuestario necesario para su impulso, y la construcción de propuestas que permitan consolidar un modelo deportivo más fuerte, sostenible y competitivo.

El Club Esade Sports Business, con el apoyo de Panas, agencia especializada en comunicación deportiva, contenidos estratégicos y notoriedad de marca reafirma así su compromiso por impulsar espacios de referencia para el análisis estratégico y el diálogo entre líderes del deporte, la empresa y la administración.

Formato del evento y miembros

El evento estará encabezado por Pepe Cano, Presidente de la Junta del Club Esade Sports Business y por Abel García, Secretari General del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya y posteriormente se dará paso a una mesa redonda formada por miembros de distintas asociaciones catalanas vinculadas directamente al deporte, como son GESTIONA, , ADECAFF, COPLEFC, UCEC y UFEC.

Programa del evento

Bienvenida: Pepe Cano (EMBA 24), presidente del Club Sports Business Esade Alumni y socio director de IHWA Consulting. Posteriormente, ponencia de Abel García: “Política y Deporte: Principales desafíos y oportunidades”, a cargo de: Abel García, secretari general del Departament d’Esports de la Generalitat (Intervenció en català)

Mesa redonda. Participantes

Josep Viladot (MBA 93), presidente de GESTIONA (Asociación Catalana de Gestores de Instalaciones Deportivas Públicas) y miembro de la Junta del Club Sports Business Esade Alumni

(Asociación Catalana de Gestores de Instalaciones Deportivas Públicas) y miembro de la Junta del Club Sports Business Esade Alumni August Tarragó, presidente de ADECAFF (Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness)

(Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness) Pere Manuel, presidente de COPLEFC (Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya)

(Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya) Jaume Domingo, presidente de UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya)

(Unió de Consells Esportius de Catalunya) Isabel Pérez Espinosa, secretaria general de la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya)

Modera: Iolanda Latorre (Corporate Compliance 16), abogada especializada en el sector deportivo en Andersen y miembro de la Junta del Club Sports Business Esade Alumni.

Clausura: Jordi Tamayo (DIN 07), vicepresidente del Club Sports Business Esade Alumni y presidente de la Federación Catalana de Tenis.