El deporte español vuelve a la cima

La influencia de los deportistas españoles por todo el mundo ha sido una tendencia habitual en las últimas décadas. La frase "Soy español, ¿a qué quieres que te gane?" ya se repetía una y otra vez cuando Fernando Alonso, Pau Gasol y Rafa Nadal dominaban sus respectivos deportes. En la actualidad, varios nombres han tomado el relevo para mantener viva la importancia de España en el mundo del deporte.

Después del espectacular triunfo de Alcaraz en el US Open, qué mejor que hacer un repaso del dominio de España en prácticamente todos los deportes de la actualidad, con números uno y equipos que no dejan de levantar títulos y medallas de oro.

Carlos Alcaraz

Toca empezar por la actualidad. Y es que en el tenis, España no puede tener un mejor representante. El número uno del mundo es Carlos Alcaraz. El jugador de El Palmar conquistó este domingo su sexto Grand Slam con apenas 22 años y es, sin lugar a dudas, el heredero de Rafa Nadal en el deporte de raqueta. La única gran duda es si lo superará a largo plazo.

Carlos Alcaraz, con el trofeo del US Open. / Afp

El murciano ya ha logrado grandes éxitos individuales, pero también ha defendido los colores de España en varios torneos, siendo decisivo en eliminatorias de la Copa Davis y consiguiendo en los Juegos Olímpicos de París la medalla de plata ante Novak Djokovic. Durante todo este siglo, el tenis español siempre ha tenido a un representante en lo más alto.

Hermanos Márquez

El motociclismo también ha tenido el sello español en todas las categorías durante varias décadas. Como en el tenis, este domingo nos volvió a dar una alegría en el Circuit de Montmeló, con la primera y la segunda posición para los hermanos Márquez. En el caso de Marc, todo apunta a que levantará su noveno mundial, el séptimo en MotoGP.

En las categorías de Moto2 y Moto3, volvemos a tener a españoles en lo más alto. Manuel González y José Antonio Rueda lideran las dos clasificaciones con cierto margen. Lo más sorprendente es que sus perseguidores, en ambos casos, también son españoles: Ángel Piqueras y Arón Canet. En definitiva, no hay un país mejor que España en el motociclismo.

Marc y Àlex Márquez, disfrutando en el podio del GP de Catalunya. / ALEJANDRO CERESUELA

En el mundo del motor, no hay que olvidarnos de Álex Palou. El piloto catalán es tetracampeón de la Indycar y el primer español en ganar las 500 millas de Indianápolis. Y en Fórmula 1, aunque no sea el mejor año para Fernando Alonso ni para Carlos Sainz, es innegable que son dos pilotos más que consolidados en la categoría. En el caso de 'Magic', su figura es una de las más importantes de la historia y su espíritu competitivo es admirado por todo el mundo.

Jon Rahm

Hace apenas unas semanas, Jon Rahm volvió a lo más alto del golf mundial, conquistando por segunda vez consecutiva el LIV Golf. El golfista firmó una espectacular remontada en Indianápolis y dejó claro que es uno de los mejores del mundo en lo suyo. Sin ganar ningún torneo, pero gracias a su regularidad conquistó el título de la liga saudí.

La selección española de fútbol

La máxima favorita para el Mundial 2026 es la selección española de fútbol. Y es que no hay nadie que juegue mejor al fútbol que el equipo dirigido por Luis de la Fuente. Este domingo demostró más que nunca su absoluta superioridad, 'aplastando' a la selección de Turquía por 0-6, en un partido que rozó la perfección en todos los sentidos.

Lamine Yamal se lamenta durante el partido entre la selección España y Turquía / AP Photo/Khalil Hamra

Parecía imposible que España volviera a tener un equipo tan competitivo después del adiós de la generación del 2010. Aun así, en poco más de diez años, 'La Roja' volvió a alzar una Eurocopa en la que derrotó a las principales favoritas a través del buen juego. Además, ahora cuenta con una estrella en ataque que ya querría cualquier otro país: Lamine Yamal.

Baloncesto

La selección masculina tuvo la peor actuación en un Eurobasket de su historia. Aun así, no todo pasa por la absoluta, ni por la modalidad habitual en el baloncesto. Y es que el futuro está más que asegurado con la selección sub-18, que se proclamó campeona de Europa este verano con un triunfo épico ante Francia, remontando una diferencia de 8 puntos a falta de 41 segundo para el final.

Tampoco podemos olvidar el baloncesto 3x3, donde la selección española masculina fue campeona del mundo contra Suiza. Precisamente, la femenina alzó el bronce este domingo en los europeos de Copenhague, después de ser medalla de plata en los Juegos Olímpicos. En ambas modalidades, España está muy bien representada.

Arturo Coello

Es evidente que el nombre de Carlos Alcaraz eclipsa cualquier otro deporte de raqueta. Sin embargo, no hay que olvidar que si nos dirigimos a la página de la 'International Padel Federation', en el número uno aparece el nombre de Arturo Coello. Un vallisoletano que está haciendo historia junto a su pareja, Agustín Tapia, en el circuito de pádel profesional.

Arturo Coello vivió un momento divertido en la rueda de prensa / Premier Padel

En el top 10 del ranking, la presencia española es la más abundante con diferencia. Nombres como Alejandro Galán o Juan Lebrón han marcado una época también en el mundo del pádel, cuando competían juntos. Miguel Yanguas, Jorge Nieto y Jon Sanz completan la increíble lista de jugadores nacidos en España.

Ilia Topuria

Algunos dirán que es más georgiano que español, pero pocos han sentado a más familias españolas en su sofá en los últimos años como Ilia Topuria. El fenómeno de 'El Matador' es seguido por toda el país, y no es para menos. Invicto en la UFC, es actualmente el número uno del mundo libra por libra. Sus últimas victorias ante Volkanovski, Holloway y Oliveira no hacen más que hacer crecer un legado inigualable.

Ilia Topuria / Ronda Churchill

Criado en Alicante, Ilia está luchando también fuera del ring para conseguir que un evento de la UFC se celebre en territorio español por primera vez en la historia. Un acontecimiento que no está tan lejos de que se haga realidad, según las últimas declaraciones de Dana White cuando ha hablado sobre el tema. Topuria es un apellido más español que muchos otros.

Natación

Los Mundiales de Singapur nos dieron más de una alegría este verano. Empezando por la selección española masculina de waterpolo, que se proclamó campeona del mundo por cuarta vez en su historia tras derrotar a Hungría en la final. Un equipo legendario, que ha subido al podio en las últimas cinco ediciones. Lo mismo sucede con el femenino, que logró el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Iris Tió hizo historia en Singapur, consiguiendo tres medallas de oro y tres de bronce. Fue la competidora con más medallas de todos las participantes, y ha tomado el relevo de Ona Carbonell como solista. Es la gran esperanza de España para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde también hará dúo con Lilou Lluís y Dennis González, otra de las grandes sensaciones de este Mundial.

Atletismo

Del 1 al 3 de agosto se celebró el campeonato de España de Atletismo de 2025 en Tarragona. La principal nota positiva fue el regreso de Jordan Díaz, que compitió por primera vez desde que se proclamó campeón olímpico de triple salto en París 2024, y se llevó el oro con un intento de 17,16 metros. El otro gran regreso fue el de María Vicente, quien ganó en la prueba de heptatlón, totalmente recuperada de sus problemas en el tendón de aquiles. Junto a la campeona olímpica María Pérez y compañía, participarán en el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio entre el 13 y el 21 de septiembre.

Jordan Díaz reapareció 359 días después de su oro olímpico / RFEA - SPORTMEDIA

Por otra parte, España cuajó una actuación extraordinaria en el Campeonato de Europa Sub20 celebrado en Tampere (Finlandia) entre el 7 y el 10 de agosto. Logró 14 medallas, que habrían podido ser quince de no ser por la descalificación del relevo masculino de 4x100 metros, finalizando como tercer país en el medallero. Las 14 medallas se disgregan de la siguiente forma: 5 oros, 3 platas y 6 bronces.

Toni Bou

Toni Bou sigue haciendo historia en el trial. El pasado sábado, la localidad británica de Geddington fue testigo de la coronación de Bou como campeón mundial por 38ª vez, la decimonovena en la disciplina al aire libre. El piloto del Repsol Honda HRC ha logrado este campeonato tras conseguir 10 victorias y 12 podios esta temporada. Lo ha logrado a falta de tres carreras y 62 puntos por disputarse en 2025.

Sus cifras son inigualables. En la disciplina al aire libre cuenta con 164 victorias y 222 podios en sus 278 participaciones en competiciones mundialistas. También se ha adjudicado 19 títulos mundiales en la disciplina bajo techo. En el Mundial de X-Trial sus números son de 91 victorias y 108 podios en 121 participaciones.