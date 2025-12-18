El deporte se cita en Dubái: 70 ponentes, IA, inversión y diplomacia en dos días clave

El Consejo Deportivo de Dubái anunció el lanzamiento de la World Sports Summit 2025, que se celebrará los días 29 y 30 de diciembre en Madinat Jumeirah bajo un lema tan ambicioso como directo: "Uniendo al mundo a través del deporte".

La cita nace con sello institucional —bajo las directrices del jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum— y se alinea con el Plan Estratégico del Sector Deportivo de Dubái 2033, la hoja de ruta con la que el emirato pretende pasar de anfitrión de grandes eventos a referente en liderazgo, innovación y atracción de talento.

El gancho no es solo la agenda; es el cartel. Más de 70 ponentes mezclarán poder de decisión y relato competitivo: el jeque Nasser bin Hamad Al Khalifa, el Dr. Ahmed Belhoul Al Falasi y el dirigente Nasser Al-Khelaifi compartirán escenario con leyendas como Ronaldo Nazario y Paolo Maldini; iconos del combate como Khabib Nurmagomedov; nombres globales como Manny Pacquiao y Reggie Bush; y referentes actuales como Ons Jabeur, además del conferenciante Nick Santonastasso. Un desfile de perfiles para que las ideas viajen tan rápido como los titulares.

En la presentación, Khalfan Belhoul, vicepresidente del Consejo, defendió una lectura moderna del deporte: motor económico, palanca de bienestar y herramienta de cohesión. Saeed Hareb, secretario general, remarcó que el paso siguiente es liderar conversaciones: inversión, infraestructuras, recursos humanos y retorno social. Y ahí entra el programa, con más de 20 sesiones sobre el futuro del deporte, el salto de la tecnología y la IA, la diplomacia deportiva y la gobernanza. Habrá espacio para tendencias de inversión y para historias humanas que inspiran.

El foco estará en las nuevas audiencias: cómo enganchar a las generaciones jóvenes con preferencias digitales cambiantes, cómo convertir el contenido en vínculo sostenible y cómo transformar una cumbre en un legado medible cuando se apagan los focos. La propuesta quiere abarcar un mapa amplio: del fútbol, baloncesto y tenis a los deportes de combate, el olimpismo y el motor, sin olvidar el empoderamiento femenino y el impacto cultural del deporte.

Como gran acto paralelo, la 13.ª edición del Premio Global Deportivo Mohammed bin Rashid Al Maktoum reconocerá innovadores y creativos en 16 categorías. Dubái, en pleno cierre de año, lanza el mensaje: el futuro del deporte no solo se juega; también se negocia, se diseña y se decide en una cumbre.