Deferr, Valentín, Cacho, y Mangué, embajadores olímpicos de los centros de refugiados

Serán ocho los que apadrinarán el proyecto social del COE y el Gobierno de España Esta propuesta se define como pionera para todas esas personas que a través del deporte buscan una nueva oportunidad

Gervasio Defer, Lydia Valentín, Joan Lino, Marta Mangué, Fermín Cacho, Tania Lamarca, Alberto Fernández y Teresa Portela son los ocho deportistas elegidos embajadores olímpicos de los centros de refugiados que el Ministerio de Inclusión y Migraciones tiene previsto poner en marcha entre 2024 y 2025.

Con la construcción de 14 nuevos centros o la adaptación de instalaciones ya existentes, el proyecto financiado con los fondos europeos Next GenerationEU busca ampliar en 5.700 las plazas propias de acogida, y también impulsar el deporte en el sistema de protección internacional.

Hace algo más de un año, Inclusión firmó un acuerdo de colaboración con el Comité Olímpico Español (COE) para el diseño de los espacios deportivos de los nuevos centros al considerarse un aspecto fundamental para la integración de las personas solicitantes de asilo y su interacción con la población local.

Según ha explicado en el acto de presentación de los embajadores el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el COE ha visitado las localizaciones para determinar cómo optimizar las zonas deportivas en esos centros y diseñar unos espacios que fomenten la participación en el deporte de las personas acogidas.

"Y también que revierta en la ciudadanía y haya un uso adicional por parte de los habitantes de las localidades donde estén esas instalaciones", ha añadido el ministro, para quien resulta clave el papel de los embajadores para transmitir los valores del deporte "en el esfuerzo por integrarse que hacen los refugiados".

El presidente del COE, Alejandro Blanco, que ha recordado que el Comité participó en la construcción del primer centro de deportes para refugiados del mundo en Getafe (Madrid), ha destacado que con este proyecto "pionero" todas esas personas que a través del deporte buscan una nueva oportunidad "no sólo tendrán un gran futuro como deportistas, sino que tendrán una vida social más rápida e integradora y se sentirán apreciados, queridos y apoyados en un nuevo país".

Sobre la elección de los ocho embajadores, Blanco ha señalado que han sido elegidos "por lo que son como personas y por todo lo que han hecho por y para el deporte" y ha confiado en que este proyecto "sea modelo en todo el mundo".

"Lo importante no sólo es ganar ni siquiera participar, lo más importante es contribuir a la mejora social y el deporte saca lo mejor de cada uno y ahora estamos intentando que saque lo mejor de nuestra sociedad", ha manifestado el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Los ocho embajadores se han mostrado felices y orgullosos de formar parte de este proyecto. Lo saben de primera mano el exatleta español de origen cubano Joan Lino y la jugadora de balonmano española de origen ecuatoguineano Marta Mangué.

"Me integré en España a través del deporte y gracias a eso he conseguido los éxitos que he conseguido. He llegado a ser una mejor persona y una persona que puede difundir esos valores", ha relatado Lino, en tanto que Mangué ha recordado que su padre llegó como refugiado a España y "gracias a eso he tenido una vida mejor".