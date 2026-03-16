DeChambeau le roba el protagonismo al canadiense Richard Lee

Tras mandar la bola al agua con su golpe de salida en el primer hoyo extra del domingo en el Aramco LIV Golf Singapore, Bryson DeChambeau solo esperaba salvar el par y prolongar el desempate contra Richard T. Lee. El capitán del Crushers jamás imaginó que ganaría en un final tan emocionante que terminó con DeChambeau logrando el par, y luego Lee fallando un putt de par de apenas 60 centímetros que habría llevado el desempate de vuelta al tee del hoyo 18 para un segundo hoyo extra en el Sentosa Golf Club.

"Siento mucha emoción ahora mismo", dijo DeChambeau tras conseguir su cuarto título individual en el LIV Golf. "Emoción positiva, emoción de lucha, todo lo que uno pueda imaginar, está ahí. Pero sobre todo, mucha alegría".

Lee, el primer jugador canadiense del LIV Golf, refleja sin duda la profundidad de la misma. Ganador indiscutible del LIV Golf Promotions en enero, su segundo puesto en Sentosa es el mejor resultado y el primer top 10 jamás logrado por un jugador independiente de la liga que participa con una invitación especial.

En posición para ganar

Se colocó en posición de ganar tras un birdie en el par 5 del hoyo 18 en la ronda definitiva, finalizando con una tarjeta de 66 golpes (-5) y un total de 10 bajo par. Esto obligó a DeChambeau, que jugaba en el último grupo detrás de él, a hacer también un birdie para firmar una tarjeta de 66 golpes y forzar el desempate con 14 bajo par.

En condiciones de lluvia que ya habían provocado dos interrupciones durante el día, DeChambeau inicialmente optó por la madera 3 para el golpe de salida en el hoyo 18, pero luego cambió al driver. Su bola cayó en el obstáculo de agua que bordea el lado izquierdo de la calle. Lee, con ventaja, realizó un golpe de salida que terminó en el búnker de la derecha, obligándolo a realizar un golpe de aproximación.

Lee felicita a DeChambeau, que se aprovechó de un error del canadiense para llevarse el triunfo en SIngapur / LIV

Tras su penalización, el tercer golpe de DeChambeau aterrizó en el rough sobre el green, mientras que Lee sí logró llegar al green, dejando la bola a 3 metros del hoyo para lo que habría sido el birdie ganador. Pero falló ese putt y el par que le siguió para prolongar el desempate.

DeChambeau dijo que hubiera preferido jugar el hoyo 18 de nuevo con Lee en lugar de ganar gracias a un putt corto fallido de su oponente. “Nunca quieres ganar así, lo admito”, dijo DeChambeau. “Pero ya ha pasado antes, y el golf es un deporte impredecible y a veces complicado. A veces las cosas son así, pero no me gustó que sucediera”, reconoció.

Rahm y Ballester, en el Top10

Jon Rahm (-10) y Josele Ballester (-9) han firmado una buena semana en la cuarta cita de LIV Golf del 2026, celebrada en Singapur. Ambos cerraron el torneo en puestos de Top 10, lo que permitió al vasco continuar con su excelente inicio de temporada (hasta ahora acreditaba un título y dos segundos puestos).

Respecto al resto de españoles, puesto 21 para David Puig (-4), 35 para Sergio García (PAR) y 54 para Luis Masaveu (+7), que empieza a necesitar una alegría con carácter de urgencia. La victoria por equipos fue por segunda semana consecutiva para los 4 Aces de Dustin Johnson, Anthony Kim y los belgas Pieters y Detry.