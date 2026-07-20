Las dos décadas mágicas de las selecciones españolas

En el verano de 2004, España regresó de los Juegos de Atenas con un notable balance de 20 medallas y tres oros (Gervasio Deferr en salto en gimnasia artística, David Cal en C1 1.000 metros en piragüismo y Xabi Fernández e Iker Martínez en 470 en vela). Fue el preludio de la mejor época de la historia en deportes de equipo.

El fútbol masculino seguía con la cuarta plaza en el Mundial de Brasil 1950 como mejor resultado, al igual que el baloncesto en Colombia'82, mientras que el balonmano masculino había sido cuarto en Egipto'99 y en Portugal'03. En mujeres, el fútbol no había disputado ningún Mundial, el baloncesto había sido quinto en Alemania'98 y en China'02, y el balonmano había logrado en Croacia en 2003 la mejor clasificación de su historia al acabar octavas.

Aquella cuarta posición de los Hispanos en el Mundial de Portugal en 2003 con César Argilés en el banquillo acabaría suponiendo el pistoletazo de salida a 21 años de éxitos en Mundiales en los tres deportes de equipo más importantes, tanto en categoría masculina como en la femenina, con un espectacular balance de siete medallas de oro, dos platas y seis bronces.

EL BALONMANO ABRIÓ EL CAMINO

Primer oro

Tras los Juegos de Atenas'04, la Federación Española de Balonmano (RFEBM) confió la selección al vallisoletano Juan Carlos Pastor, un visionario cuyos 'inventos' han acabado implantándose con el ataque 'siete contra seis' como mejor ejemplo.

Los Hispanos celebran el oro en el Mundial de 2005 / EFE

Con los exazulgranas David Barrufet, Alberto Entrerríos, Albert Rocas, Rubén Garabaya, Mateo Garralda, Demetrio Lozano, Fernando Hernández, Juancho Pérez, Juanín García e Iker Romero, los Hispanos fueron segundos en la primera fase y en la segunda, vencieron a Túnez en 'semis' (30-33) e hicieron historia en la final contra Croacia (40-34).

Segundo oro

Fue un pistoletazo inicial al que siguió el bronce en Suecia'11 con Valero Rivera como seleccionador (23-24 ante Suecia por la tercera plaza), quien también hizo posible el oro en el Mundial de España'13 con aquella histórica final en el Palau Sant Jordi ante casi 20.000 espectadores en la que los españoles destrozaron a Dinamarca (35-19, con siete goles de Joan Cañellas).

Aún faltan otros dos bronces, logrados ambos con el actual seleccionador, el catalán Jordi Ribera. España venció a Francia por 35-29 en Egipto'21 con la tercera plaza en juego después de una dolorosa derrota en 'semis' ante Dinamarca (33-35) y repitió en 2023 al llevarse el bronce frente a Suecia (36-39).

La España de Valero Rivera conquistó el oro en 2013 / EFE

Las Guerreras también ham vivido su época dorada en los últimos 21 años, aupadas por una gran generación con Marta Mangué, Carmen Martín, la meta Silvia Navarro o Nerea Pena. Tras la cuarta plaza en China'09, España logró el bronce en el Mundial de Brasil'11 con Jorge Dueñas en el banquillo gracias a una exhibición ante Dinamarca por la tercera plaza (18-24).

Las Guerreras celebran su plata en el Mundial de 2019 / RFEBM

El otro gran momento llegó en 2019 en Japón, con una medalla de plata que pudo ser de oro. A las órdenes del catalán Carlos Viver, España se plantó en la final tras vencer a Noruega por 22-28 y tuvo la última bola en la final ante Países Bajos con 29-29, pero una arbitraria decisión de las colegiadas francesas derivó en un 'siete metros' que dio el título a las 'oranje' por 29-30.

'PEPU' HERNÁNDEZ, EL ARTÍFICE DEL PRIMERO

El baloncesto masculino español había dado un paso de gigante en los lejanos Juegos de Los Ángeles'84, con la plata olímpica a lomos de Corbalán, Fernando Martín, Romay, Margall y los exazulgranas Epi, Solozabal, Jiménez y De la Cruz y la final olímpica frente a una selección estadounidense en la que estaban Michael Jordan, Pat Ewing o Chris Mullin (96-65).

Primer oro

Aquel equipo de Antonio Díaz Miguel había sido cuarto en el Mundial de Colombia'82, por lo que España seguía sin medallas en 2005. 'Pepu' Hernández sustituyó a Mario Pesquera y dio otro aire al equipo, que afrontó el Mundial de 2006 en Japón con José Calderón, Jorge Garbajosa, Felipe Reyes, Rudy Fernández y los exazulgranas Juan Carlos Navarro, Pau Gasol y Marc Gasol.

España arrasó a Grecia en la final del Mundial de 2006 / EFE

España ganó los cinco partidos del Grupo B, venció en octavos a Serbia y Montenegro por 87-75 con 27 puntos y 15 rebotes de Pau Gasol, en cuartos a Lituania por 89-67 con un 25+9 del de Sant Boi y por 75-74 a Argentina en semifinales con un tiro sobre la bocina de Andrés Nocioni que no entró.

Grecia había noqueado a Estados Unidos por 101-95 con 22 puntos de Spanoulis y llegó destrozada a una final en la que La Familia se exhibió colgarse el oro por 47-70, con 20 puntos de Garbajosa y de Navarro.

Segundo oro

España logró su segundo oro en China en 2019 con Sergio Scariolo, ganando los cinco partidos de las dos primeras fases para pasar a cuartos por la puerta grande, donde venció a Polonia por 90-78 en una cátedra de Ricky Rubio (19 puntos, cinco rebotes y nueve asistencias). Francia eliminó a Estados Unidos (78-89) con 22 puntos de Evan Fournier y 16 rebotes de Rudy Gobert.

España logró en Pekín su segundo título universal / EFE

La selección necesitó de la prórroga en una semifinal agónica contra la Australia de Patty Mills, en la que acabó imponiéndose con 33 puntos de Marc Gasol (95-88), mientras que superó con enorme autoridad a la Argentina de Scola, Campazzo y Deck en la final con 20 puntos de Ricky Rubio (95-75).

El baloncesto femenino tenía dos quintas plazas mundiales, pero todo cambió en 2010 en la Chequia, con Amaya Valdemoro y Sancho Little a los mandos y con José Ignacio Hernández en el banquillo. España ganó ante Francia en la prórroga sus primeros cuartos con 28 puntos de Valdemoro (74-71) e hizo historia con el bronce frente a Bielorrusia con un 22+11 de Little (77-68).

España celebra la plata en el Mundial de 2014 / FEB

Ya con Lucas Mondelo, el equipo fue más allá en Turquía'14, y que venció a las anfitrionas en semifinales por 66-45 con 28 puntos de Alba Torrens y plantó cara a Estados Unidos en la final con 16+11 de Little (64-77). Tras caer en 'semis' ante Australia por 66-72 en España'18, el ciclo lo cerró otro bronce contra la Bélgica de Meesseman con 17 puntos de Marta Xargay (67-60).

EL FÚTBOL FUE EL ÚLTIMO Y YA ES EL PRIMERO

Hasta 2010, los recuerdos españoles en los Mundiales se reducían a la cuarta plaza en blanco y negro en Brasil'50 y a fotos de tristeza, como el desastre en España'82, las lágrimas de Luis Enrique con la cara ensangrentada tras un codazo barriobajero del italiano Tasotti en Estados Unidos'94 o el 'robo' del egipcio Gamal Al-Ghandour ante la anfitriona Corea en cuartos en 2002.

Primer oro

Sudáfrica supuso el punto de inflexión más importante de la historia en el fútbol español, aunque lo cierto es que el primer gran 'subidón' había llegado dos años antes con la conquista de la Eurocopa con Luis Aragonés en el banquillo. Dos años después, el seleccionador ya era Vicente del Bosque.

Con los madridistas Fernando Hierro e Iker Casillas y los azulgranas Puyol, Xavi y Andrés Iniesta como líderes, España empezó con una derrota ante Suiza (0-1), remontó el vuelo frente a Honduras con un 'doblete' del fichaje barcelonista David Villa y sufrió contra Chile, con goles del 'Guaje' y del genio de Fuentealbilla (2-1).

Iniesta dio a España su primer Mundial con este golazo / EFE

A partir de ahí, La Roja se volvió infranqueable y venció con goles de Villa a por 1-0 a Portugal en octavos y a Paraguay en cuartos, con un penalti clave que detuvo Iker Casillas a Cardozo. Puyol hizo el gol contra Alemania en semifinales (0-1) e Iniesta desató la locura en Johannesburgo con un gol en el 116' ante Países Bajos que valía por la primera 'estrella'.

Segundo oro

16 años después, Luis de la Fuente ha recuperado ese gen ganador en un equipo que ha compaginado a la perfección la experiencia de Rodri y Fabián con la juventud de Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Pedri. Y con unas líneas maestras similares: control de bola y solvencia atrás.

España empezó con dudas ante Cabo Verde (0-0), se levantó frente a Arabia con un 'doblete' de Oyarzabal (4-0) y selló la primera plaza del grupo con un tanto de Àlex Baena frente a Uruguay (0-1). La eliminatoria más clara fue la de dieciseisavos, con un 3-0 frente a Austria con otros dos goles del ariete 'txuri-urdin'.

Ferran Torres, otro gol para la historia / EFE

Mikel Merino hizo el gol que derrotó a Portugal en octavos (0-1) y a Bélgica en 'semis (2-1), con De Keteleare como único jugador capaz de batir a Unai Simón en todo el Mundial. España pasó por encima de Francia en 'semis' con tantos de Oyarzabal de penalti y de Pedro Porro, para alzar ante Argentina su segundo título con un gol del azulgrana Ferran Torres en el 106'.

Tercer oro

La historia más bella del fútbol la escribió la selección femenina, cuya actuación en Mundiales se reducía a no clasificarse para las seis primeras ediciones, una vigésima posición en 2015 y una duodécima en 2019... pero todo cambió hace tres años.

Impulsadas por un Barça que acababa de lograr su primera Champions y con Jorge Vilda como seleccionador, la Roja hizo historia en la cita que coorganizaron Australia y Nueva Zelanda. Y eso que tras las victorias ante Costa Rica (3-0) y Zambia (5-0) llegó un importante 'mazazo' frente a las japonesas (4-0).

España hizo historia en el Mundial de 2023 / EUROPA PRESS

La Roja superó los octavos frente a Suiza con dos tantos de Aitana Bonmatí (1-5) y supo sufrir en cuartos frente a Países Bajos con un gol de la exatleta Salma Paralluelo en la prórroga (2-1) y ante Suecia en 'semis' con Olga Carmona marcando en el 89' (2-1). En la final ante Inglaterra en Sydney, la sevillana Carmona logró el único tanto del partido, que dio el título a las españolas.

MÁS MEDALLAS DE SELECCIONES

En estos últimos 21 años, España se ha subido un en un sinfín de ocasiones a los podios mundiales. El fútbol sala logró dos platas masculinas tras los oros de 2000 y 2004, mientras que el femenino logró dos platas y tres oros universales. El hockey patines masculino suma siete oros, una plata y un bronce en los últimos 21 años, por los cinco oros, tres platas y un bronce de las féminas, mientras que en el hockey hierba los hombres y las mujeres suman un bronce cada uno.

El hockey patines femenino, cinco oros mundiales en los últimos 21 años / RFEP

Otro de los 'deportes fetiche' es el waterpolo, con dos oros, dos platas y tres bronces para la masculina, y un oro, tres platas y dos bronces para las 'Guerreras del Agua'. Además, el balonmano playa masculino logró un bronce en estas dos últimas décadas y las chicas, un oro, dos platas y un bronce. El baloncesto masculino 3x3 ganó el oro en 2025 y el fútbol playa tiene una plata (las féminas ganaron el oro en 2019 en los Juegos Mundiales).