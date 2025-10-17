El debut histórico del Barceloneta en Europa: "Lo más importante es el sacrificio día a día"

Las horas previas al debut en una competición siempre son especiales. Si es un torneo internacional, como es el caso de la Eurocup, lo es todavía más. Y qué decir si, además de todos estos alicientes previos, ese partido significa el estreno de tu club en Europa por primera vez en toda su historia. A base de esfuerzo, también de mucho sacrificio, el CN Atlètic-Barceloneta se ha ganado el derecho a soñar. Y en esta Eurocup que arranca en Zagreb su fase de clasificación del 17 al 19 de octubre, podrán hacerlo sin límites.

A los mandos estará Chus Martín, entrenador del equipo femenino, que deberá gestionar el hecho de tener tantas caras nuevas respecto a la temporada pasada. "Estoy contento de momento. Todas ellas están aportando aparte de calidad, buen ambiente en el equipo. Y eso es lo más importante", explicó el técnico a SPORT en el Media Day celebrado en el CN Atlètic-Barceloneta. "Somos un equipo que combina gente con experiencia y jugadoras jóvenes. Lo que hemos ido viendo son cosas que también me están trayendo mucha información y sobre todo veo que es un equipo que tiene mucho poder de crecimiento".

Paula Leitón, la esperanza

Si el equipo marinero es capaz de dar el salto esta temporada tendrá que ver, en buena parte, con el rendimiento de su nueva estrella: Paula Leitón. La apuesta del club llega al Barceloneta como una de las mejores boyas del mundo, un talento diferencial que llega para marcar el ritmo de sus compañeras: "Buscábamos una persona que pudiese liderar este proyecto", desvela Chus Martín. "Cuando empecé a conversar con ella, venía de un club muy grande, ha ganado todos los títulos posibles, tanto a nivel nacional como internacional. Y nosotros somos un equipo todavía en crecimiento, todavía estamos por crecer. Ella aceptó este reto, estamos encantados con ella en todos los sentidos".

El equipo femenino del CN Atlètic-Barceloneta / Alguer Tulleuda Bonifacio

Lo que Paula Leitón es para las caras nuevas del equipo, Nerea Martín es para el resto de jugadoras con más experiencia en el equipo marinero. "Desde pequeña he aprendido en el club que lo más importante es el sacrificio día a día; que con trabajo y esfuerzo cada día puedes llegar a conseguir grandes objetivos", explica a SPORT la capitana del club. Su entrenador, que a su vez es también su padre, intenta inculcar a sus jugadoras una premisa muy clara: "Que seamos un equipo es muy importante también, tanto fuera del agua como dentro. Si lo somos, las cosas van a salir al final".

Debut histórico

Los dos partidos en Zagreb contra el Panionios griego y el Mladost croata serán una magnífica prueba de nivel para el equipo. Su debut en una competición Europea será en una fase clasificatoria donde solamente pasará el primero de cada grupo y el mejor segundo equipo de todos: "Tenemos muchas ganas, lo más importante es echarle ganas", explica Nerea. "Queremos competir con los de arriba, estar ahí jugando para poder entrar en Champions", reconoce con confianza la capitana.

No solamente es un buen momento para el waterpolo femenino en el CN Atlètic-Barceloneta, sino también para el ecosistema del deporte en España: "Todos los equipos han apostado fuerte por el femenino, prácticamente se han reforzado todos", explica Chus Martín, entrenador del equipo marinero. "Está creciendo año tras año, es una realidad. Y cada vez tira más; en las categorías inferiores, hemos pasado de tener 20-30 niñas a tener 70", explica impresionado el técnico. "Y esto dice mucho de nuestra liga, creo que es la mejor liga del mundo ahora mismo. Sobre todo para los extranjeros quieren venir aquí a jugar y esto dice mucho de nuestro potencial". Un estreno histórico para un equipo en crecimiento que tiene en Zagreb del 17 al 19 de octubre su primera prueba a nivel internacional de su historia.