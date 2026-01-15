Debut 'envenenado' ante Serbia con la clasificación mundialista en el recuerdo

"No me gusta hablar de la suerte, pero la verdad es que no tenemos mucha en los sorteos. Mira que había selecciones...", comentaba Jordi Ribera a SPORT en tono desenfadado a principios de junio de 2024 durante la Copa del Rey que conquistó el Barça en el Olivo Arena jiennense.

Se refería el seleccionador español al sorteo de la eliminatoria a ida y vuelta de clasificación para el Mundial de 2025, una penitencia por la mala clasificación en el Europeo de 2024. Con Bosnia y Herzegovina, Estonia, Eslovaquia o Montenegro en el bombo, el rival fue una selección tan complicada como Serbia.

España no se perdía un Mundial desde 1970, con un balance de dos oros y cuatro bronces que la convierten en la tercera mejor selección del siglo tras Dinamarca y Francia. Además, con la vuelta en la 'caldera' del Spens en Novi Sad, la ciudad que vio nacer al extécnico azulgrana de baloncesto Svetislav Pesic.

Abel Serdio se dispone a marcar ante Serbia / EFE

España se llegó a ver con un pie y medio fuera de la cita universal en la que acabó en decimoctava posición. De hecho, ya tuvo que sudar tinta en la ida en Lalín (15-14 al descanso) para estirar esa mínima ventaja hasta cuatro goles en la segunda parte (32-28) en un gran partido de Alex Dujshebaev (seis tantos).

La vuelta fue un drama, con casi 6.000 espectadores. A 20 minutos del final, los Hispanos estaban eliminados (18-13) y en el 46' la situación no se había alterado (21-15), pero entre el mayor de los Dujshebaev (Kielce) y el ahora azulgrana Dani Fernández levantaron al equipo y se volvió a creer.

Aún así, Vanja Illic (Chartres Metropole) firmó un inquietante 25-22 a 1:34 del final mientras las gradas rugían como suelen hacerlo casi siempre en tierras balcánicas. Ferran Solé no marcó y los serbios tuvieron un último ataque para enviar la eliminatoria al tiempo extra.

España sudó tinta para eliminar a Serbia / EFE

Sobre la bocina, el joven Milos Kos (ahora en el Erlangen y por entonces aún en el RK Zagreb) tuvo el lanzamiento definitivo. Y sucedió lo mismo que unos meses antes en la lucha por el bronce en los Juegos de París. Apareció el entonces blaugrana Gonzalo Pérez de Vargas para dar el billete a los de Jordi Ribera.

Por tanto, aviso a los navegantes que especulan con que los Hispanos deberían superar sin problemas los dos primeros duelos del Europeo. El debut este jueves contra Serbia (18.00 horas) entraña una dificultad enorme ante un rival que repitió victoria en su feudo en la clasificación para este Europeo por 27-25.