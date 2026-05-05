Todo lo que debes saber del Estrella Damm Catalunya Championship

El DP World Tour llega a Europa por primera vez esta temporada y lo hace en el Estrella Damm Catalunya Championship a partir de este jueves cuando las grandes estrellas del golf europeo disputen esta primera parada europea en el RCG El Prat, que acogió su último Open de España en 2015.

- Esta es la primera edición del Estrella Damm Catalunya Championship, torneo que estrena el European Swing del DP World Tour e inicia el Road to Ryder Cup 2031. Las cinco ediciones de este torneo serán el prólogo ideal para la Ryder Cup 2031 que se celebrará en el resort de Camiral.

- El Estrella Damm Catalunya Championship reúne a 156 participantes y reparte 2.750.000 de dólares en premios y 3500 puntos de la Race to Dubai (585 para el ganador).

- La jornada inaugural del Estrella Damm Catalunya Championship, el próximo 7 de mayo, coincidirá con el decimoquinto aniversario del fallecimiento de Severiano Ballesteros. En esta fecha se rendirá homenaje a Seve, figura indispensable que transformó la historia del golf. Su fallecimiento coincidió, además, con la celebración del Open de España 2011 en el Real Club de Golf El Prat.

Los jugadores honrarán al as de Pedreña vistiendo de azul marino y blanco, los colores con los que Ballesteros protagonizó algunos de los momentos más recordados de su carrera, como su triunfo en el Open Championship de 1984 en St. Andrews. Además, antes del primer golpe del jueves, el starter dedicará unas palabras a su memoria.

Homenaje a Seve en el campo

El homenaje a Seve también será visible en distintos puntos del recorrido, con imágenes ubicadas en el tee del hoyo 1, en el green del 18, en diversas zonas estratégicas del campo y en el área de prácticas. Del lunes al jueves las banderas del hoyo 9 y 18 estarán dedicadas a Seve y, a partir del jueves, en el hoyo 5 se recordarán sus victorias en los grandes: Open Championship (1979, 1984 y 1988) y Masters de Augusta (1980 y 1983).

Seve Ballesteros estará en el recuerdo de todos los jugadores y aficionados en el RCG El Prat / DPWT

- El Estrella Damm Catalunya Championship inicia su andadura en el recorrido Rosa de los clubes señeros del golf español: el Real Club de Golf El Prat. Este diseño de Greg Norman es un par 72 de 6453 metros.

- Con más de un siglo de historia y sede más de 250 torneos amateurs y profesionales, el Real Club de Golf El Prat recibe de nuevo al DP World Tour consolidado como un referente europeo.

Diez ediciones del Open de España

Las instalaciones de El Prat han sido el escenario de diez ediciones del Open de España, con ganadores como Peter Alliss (1956), Peter Thompson (1959), Guy Wolstenholme (1963), Dale Hayes (1971), Brian Barnes (1978), Severiano Ballesteros (1981), Thomas Bjørn (1998), Jarmo Sandelin (1999), Thomas Aiken (2011) y James Morrison (2015).

A estos torneos se sumaron otras pruebas internacionales en las que compitieron los mejores jugadores del momento como Arnold Palmer, Gary Player, Raymond Floyd, Tony Jacklin, Tom Watson o Severiano Ballesteros. Algunas de estas citas fueron la Copa Barcelona 1977 (Tom Watson) y las dos ediciones del torneo por invitación Johnnie Walker Trophy que ganaron Lee Trevino y Peter Jacobsen en 1980 y 1982.

En la década de los 80, el Real Club de Golf El Prat mantuvo una presencia muy destacada en el calendario del European Tour/DP World Tour gracias también al Sanyo Open que se celebró entre 1983 y 1986, con Des Smyth, Sam Torrance, Severiano Ballesteros y José María Olazábal como ganadores; y al Torras Hostench Barcelona Open que ganó David Whelan en 1988.

26 torneos en Catalunya

- Desde 1972, año de la creación oficial del European Tour/DP World Tour, Catalunya ha acogido un total de 28 torneos, la mitad de ellos en Barcelona.

- Los 156 jugadores pertenecen a 29 países diferentes de los cinco continentes: 108 de Europa, 18 de África, 12 de Asia, 11 de América y 7 de Oceanía.

- El país con más representación es Gran Bretaña con 28 (19 golfistas de Inglaterra y 9 de Escocia), España con 24, Sudáfrica con 17, Francia con 14, Suecia con 10 e Italia con 9.

Larrazábal, con nueve títulos

- En el plantel local destacan los siguientes jugadores, todos ellos ganadores de títulos en el DP World Tour (entre paréntesis el número de títulos en el circuito): Pablo Larrazábal (9), Gonzalo Fernández-Castaño (7), Adrián Otaegui (5), Rafa Cabrera Bello (4), Jorge Campillo (3), Nacho Elvira (3), Adri Arnaus (1), Ángel Hidalgo (1), Alejandro del Rey (1) y Eugenio Chacarra (1).

Pablo Larrazábal es el jugador español con más títulos del DPWT y estará en su club / SPORT

- Cabe destacar también la presencia del malagueño Ángel Ayora, estelar en su breve carrera profesional. Con diez top 10 en el DP World Tour 2025, Ayora finalizó segundo en la clasificación del premio Sir Henry Cotton al mejor novato del año del circuito y terminó como mejor español de la Race to Dubai en la vigésima posición.

- También figuran en el plantel los españoles Albert Boneta, Alfredo García-Heredia, Iván Cantero, Joel Moscatel, Jose María Serra, Manuel Elvira, Pablo Ereño, Quim Vidal, Rocco Repetto Taylor, Santiago Tarrío, Sebastián García, Vicente Mestre Carceller y Víctor Pastor.

- Si alguno de los golfistas españoles consigue el triunfo sería la victoria número 214 de España en la historia del DP World Tour.

Cinco jugadores de Ryder Cup

- Disputarán el torneo cinco jugadores que han defendido los colores europeos en la Ryder Cup: Francesco Molinari, Bernd Wiesberger, Ross Fisher, Edoardo Molinari y Rafa Cabrera Bello.

- También juegan el torneo cinco golfistas que han ganado pruebas de la Rolex Series: Rafa Cabrera Bello (Aberdeen Asset Management Scottish Open 2017), Francesco Molinari (BMW PGA Championship 2018), Brandon Stone (Aberdeen Asset Management Scottish Open 2018), Bernd Wiesberger (Aberdeen Standard Investments Scottish Open, Italian Open 2019) y Paul Waring (Abu Dhabi HSBC Championship 2024).

- El Real Club de Golf El Prat reúne a seis ganadores de esta temporada del DP World Tour: Jayden Schaper (Alfred Dunhill Championship y AfrAsia Bank Mauritius Open), Nacho Elvira (Dubai Invitational), Freddy Schott (Bapco Energies Bahrain Championship), Dan Bradbury (Joburg Open), Bernd Wiesberger (Volvo China Open) y Mikael Lindberg (Turkish Airlines Open),

- En el plantel del Estrella Damm Catalunya Championship encontramos a 14 ganadores de torneos del European Tour/DP World Tour disputados en España.

Un campeón de 'Major'

- En el Estrella Damm Catalunya Championship participa un campeón de Major (Francesco Molinari, Open Championship de 2018) y dos vencedores del PGA Tour (el mismo Francesco Molinari, con tres victorias, y Luke List, con dos).

Francesco Molinari, ganador de un 'Major' una de las estrellas de la semana en el RCG El Prat / SPORT

- Esta semana estarán en el Estrella Damm Catalunya Championship 9 ganadores de torneos de élite (amateurs o profesionales) en el Real Club de Golf El Prat: Pablo Larrazabal (Campeonato de Barcelona 2002) Nacho Elvira (Campeonato de España Absoluto 2007), James Morrison (Open de España 2015), Iván Cantero (Campeonato de Barcelona 2016 e Interautonómico Absoluto Masculino por equipos 2016), Manuel Elvira (Interautonómico Absoluto Masculino por equipos 2016), Joel Moscatel (Campeonato de Barcelona 2015 y Campeonato de Cataluña Absoluto 2020), Ángel Hidalgo (PGA Open de Barcelona hosted by Pablo Larrazábal 2022), Quim Vidal (Campeonato de Catalunya de Profesionales 2024) y Vicente Mestre (Campeonato de España Interclubes 2024).

- Además, jugarán el Estrella Damm Catalunya Championship seis golfistas que son socios del Real Club de Golf El Prat: Pablo Larrazábal, Quim Vidal, Joel Moscatel, Albert Boneta, Vicente Mestre Carceller y Josep Maria “Pep” Serra.