David Puig vuelve al ataque en Dubai

El golfista catalán David Puig lanzó su ataque este sábado en el Emirates Golf Club de Dubai, para situarse segundo en solitario, a cuatro impactos del lider, el estadounidense Patrick Reed. El jugador de los ‘Fireballs’ tendrá opción este domingo de sumar su segunda victoria en el DP World Tour en este 2026 tras imponerse en la primera prueba del año en Australia.

El barcelonés, que ya acabó la segunda jornada en el Top10 en el Hero Dubai Desert Classic, disputó este sábado una brillante vuelta de 66 golpes (-6), para cerrar la jornada con un total de -10, en una segunda posición en solitario, después de firmar en la jornada un total de siete birdies por un solo bogey, en su mejor actuación de la semana dónde ha ido de menos a más en un campo en el que se estrenaba en el DP World Tour.

El de La Garriga, ocupa esa segunda posición en solitario, con solo Patrick Reed por delante, que se mantiene firme en esa primera posición después de volver a realizar una gran vuelta este sábado, de 67 golpes (-5), y con un cómodo colchón de cuatro golpes sobre el barcelonés, que seguro va a intentar meterle presión en los 18 hoyos que restan en el espectacular Emirates Golf Club.

Mucha competencia por la victoria

Aunque el catalán no puede despistarse porque la competencia es grande. A un solo impacto de Puig se situaron Andy Sullivan y el noruego Viktor Hovland, que firmó la mejor vuelta del día con 65 golpes, para situarse ambos con -9.

En el Top 10 aparece otro español en la clasificación, el extremeño Jorge Campillo, que aguanta en esas primeras posiciones, con un total de -7. Alejandro del Rey, ocupa el puesto decimonoveno, con -4, mientras que Ángel Ayora cayó al puesto vigesimoséptimo, con -3, con vuelta de 69 impactos (-3).

Puig logró la victoria en el PGA Australian Open, y ahora busca la segunda apenas unas semanas después / DPWT

Un de los grandes favoritos y ganador en cuatro ocasiones del torneo, el norirlandés Rory McIlroy, no ha logrado arrancar esta semana. Este sábado firmó un discreto 71 (-1), insuficiente para ganar posiciones, y se halla en el puesto 27, con -3, muy lejos de cabeza, por lo que no tendrá opciones de luchar por el triunfo, antes de volar a Estados Unidos y empezar la temporada en el PGA Tour.