David Puig tiene a tiro su primer título en el DP World Tour

El profesional catalán, David Puig, se ha situado en una inmejorable posición para sumar su primera victoria en el DP World Tour después de la tercera jornada del Australian PGA Championship en Brisbane.

El golfista barcelonés firmó este sábado una espectacular tarjeta de 65 golpes sin fallo (-6), que le llevó al liderato del primer torneo de la temporada del circuito europeo que se disputa en el Royal Queensland Golf Club.

Puig tuvo un comienzo espectacular, logrando birdie en el primero y el segundo hoyo antes de seguir avanzando en el séptimo, noveno, 13 y 15. "Jugué de manera firme. Aquí no se pueden fallar los segundos golpes por el lado equivocado, y las banderas están muy metidas, así que hay que jugar a la parte ancha del green”, dijo Puig en declaraciones al DP World Tour.

Mucha competencia en Brisbane

“Creo que lo hice bastante bien, lo que me permitió tener una ronda sin bogeys, para empezar, y no tener mucho estrés, salvo por dos o tres hoyos en el medio de la vuelta", afirmó el jugador de La Garriga.

El jugador de los ‘Fireballs’ del LIV Golf acumula un total de 200 golpes (-13), junto al portugués Ricard Gouveia y el australiano, Anthony Quayle, con solo un golpe de ventaja sobre dos australianos más, Min Woo Lee y Kazuma Kobori.

Una gran vuelta del catalán que le acerca a su primera gran victoria en el DP World Tour aunque tendrá que rematarla este domingo, y con mucha competencia en este primer torneo del 2026.

Además de Puig, destacar el buen debut en el circuito europeo de Rocco Repetto, con un total de -8, decimoctavo mientras que el compañero de Puig en los Fireballs, Josele Ballester, se iba al punto 32 junto Sebastián García, con -6.