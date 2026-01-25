David Puig presentó batalla en Dubai pero no tuvo opción ante un Patrick Reed intratable

El profesional catalán, David Puig plantó cara al estadounidense Patrick Reed, aunque no pudo desbancarle de la primera posición en el Hero Dubai Desert Classic, y se tuvo que conformar finalmente con la séptima plaza compartida, al no poder mantener el ritmo, y con tres dolorosos bogeys en la segunda parte del recorrido, acabó lejos del campeón.

El barcelonés, que empezó a cuatro golpes de Reed al inicio de los 18 hoyos finales en el Emirates Golf Club, se mantuvo cerca del lider, llegando incluso a reducir dos golpes de diferencia mediada la vuelta.

Pero en los segundos nueve hoyos, el profesional de La Garriga, no pudo mantener el acierto de los primeros nueve, y vio como descarrilaba dolorosamente su vuelta, para completar sus peores 18 hoyos en el DP World Tour, con una tarjeta final de 75 golpes (+4), que le acabó llevando a la séptima plaza, con 281 impactos (-7).

David Puig presentó batalla a Patrick Reed pero unos segundos hoyos sin acierto le condenaron / ALI HAIDER / EFE

Reed supo esperar su momento

Un final doloroso para el barcelonés que estuvo en contención en esos primeros hoyos, pero Patrick Reed supo capear la presión de su perseguidor y acabó poniendo tierra de por medio, con una vuelta final de par (72), por un total de 274 golpes (-14) más que suficiente para llevarse su primer torneo de las Rolex Series y un cheque de 1,3 millones de dólares.

El ganador del Masters y jugador del LIV Golf, acabó logrando una renta de cuatro impactos sobre el inglés Andy Sullivan y cinco sobre el francés Julien Guerrier, mientras que Puig finalizaba séptimo, acompañado del inglés Marcus Armitage y el portugués, Ricardo Gouveia, en un final ciertamante inesperado para el barcelonés,

Patrick Reed posa con el trofeo de campeón en el Hero Dubai Desert Classic / DPWT

Para el jugador estadounidense de 35 años, conseguía su cuarta victoria en el DP World Tour, siendo el sexto norteamericano en llevase el trofeo, en un excelente inicio de temporada antes de incoporarse a los Aces del LIV Golf.

"Más difícil de lo esperado"

"Todavía no lo he asimilado del todo. Fue mucho más difícil de lo esperado, sabía que lo sería", dijo Reed tras la victoria. "Simplemente no pude hacer nada en los primeros nueve hoyos; creo que aprendí mucho sobre la ronda de hoy", dijo el estadounidense

"En lugar de mantener el pie en el acelerador desde el principio, intenté proteger esa ventaja de cuatro golpes y luego David hizo birdie en el ocho y el nueve, y la redujo a dos", explicaba.

"Kess (su caddie) me dijo: 'Es una pelea de perros, ahora vamos a jugar bajo par en los últimos nueve hoyos y nadie te ganará'. Logramos ese birdie en el 13 para ponernos uno bajo par y Puig me regaló un bogey. A partir de ahí, solo faltaba ir a calles, a greenes y no cometer errores", aseguró Reed que tuvo un placentero final de torneo.